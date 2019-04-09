【專訪】藤原浩空降旺角波鞋街　大談潮流文化與及Goro's的意義

近代時裝世界講求跨界別、大融合，從前壁壘分明的東西，現在都可以一下子聯合互動起來，打造出前所未見的設計，衝擊世人的想像力界限。而這種多元化的創作方式，日本潮流單位可謂居功至偉，當中尤以藤原浩（Hiroshi Fujiwara）馬首是瞻，沒有他當年的Nike HTM和近年的fragment design × LOUIS VUITTON，今年時裝界就不會有FENDI × Porter以及Valentino × Undercover。 而作為今年Nike Air Max Day香港區的壓軸慶祝活動，昨日品牌方面就邀請了這位原宿教父登臨旺角波鞋街，舉辦分享講座，並與一眾媒體進行單獨訪談，接受《一物》的訪問期間，大談世界球鞋發展之餘，亦分享了自己對香港時裝、川久保玲以至Goro's的觀感看法，隨後更直斥時下炒鞋文化的不是，教父級人馬，果然敢言。

為推廣Air Max Day的創作精神，Nike今年延續上年起動的全球性Nike: ON AIR企劃，於全球超過12個城市舉辦一連串與設計、創意及學習相關的工作坊及講座活動。（Nike）

活動期間藤原浩更特意遊覽旺角波鞋街，萬人空巷。（Nike）

"旺角波鞋街就好比東京秋葉原"

問到藤原浩對旺角波鞋街有何觀感，他就答導覺得這裡好比「東京的秋葉原」，自命清高的本地潮流人，一聽到或許有些不是味兒，但其實教父的分析可謂十分獨到客觀：「香港波鞋街十分特別，波鞋店在這裏櫛比鱗次，密集程度世界第一不在講，更重要是同一款球鞋，在同一條街內，竟然會有數十間鞋店在出售，非常有趣。」

「這種經營情況，我認為與東京的秋葉原十分相似，數以十計商店在出售同的一件相同的電器，或許有人會覺得這是多此一舉，但這正正是一種特色」

而根據藤原的看法，香港當前的球鞋文化遠比日本還要熾熱：「就我所見，普便香港人都會以球鞋作為日常生活用鞋，但在日本就會相對多元化一點，消費者對球鞋的依賴性也相對較細。」雖然這番說話，可以解讀成港人的穿衣品牌變化相對單一，但從另一角度看，即是香港人當真是很擁戴球鞋文化，都算是一件值得自豪的事。

裏原宿的一帶潮店臨立。（Sole Collector）

裏原宿文化 還是要歸功於川久保玲與山本耀司

雖然與藤原浩專訪是一難得的機會，但教父本人其實一直經常穿梭香港等地，今次應Nike之邀來港之前的一、兩個星期，才專誠來港出席Moncler Genius的訪談活動，足見其與香港區的緊密互動。既然如此，想來他對香港的流行文化，應該有着深切的認識和體會，那麼香港的潮流工業，究竟有何不足之處和值得改善的地方呢？

「香港不足的地方，和世界許多大城市一樣……」藤原浩稍作停頓：「就是太過繁榮，過於資訊和資源泛濫了」因為在現今全球一體化世代下，香港人很容易就獲得了外國的產品和新消息，這樣在生活層面上當然是好，但卻使到城市與城市之間太過相類，大家使用的手機、流行的衣服、追看的電影電視節目也一模一樣，長遠就會使到該城市的人，失去了個人獨特的文化氣質。

藤原浩：「當然這並非香港本身的問題，世界上所有大城市亦面臨這一境況。而如果你當真要我回答香港的時裝工業和文化，有何不足之處，我會認為是香港從前的時裝根基可對薄弱，以至新生代的業界份子每每因為『先天不足』，而起步較難」。之後藤原就以自己的經驗為例，雖然以他為代表的裏原宿文化現在風行全世界，但如果沒有前人開創出一片新天地，建立好完備的土壤，他自問原宿一眾品牌在當初1990年代，也未必當真會揚名立萬起來。那麼這裡所指的「前人」是誰？他就直言是川久保玲和山本耀司：「早在裏原宿品牌還是棲身原宿一角的歲月裏，COMME des GARÇONS與Yohji Yamamoto已憑藉獨特的前衞美學，震撼巴黎時裝周，這不但提高日本時裝的聲譽，也開拓出日本與歐美時裝世界的橋樑，西方的時裝媒體、買手及設計師，也是從80年代開始，才有意識地關注日牌的一舉一動。」

西方時裝界當年對日本時裝文化的另眼相看，回顧藤原浩初期的潮流生涯，的確為他迎來很多便利，早在他的少年時代裏，就能夠遠赴倫敦，結織Vivienne Westwood與Malcolm McLaren；隨後亦深受Shawn Stussy欣賞，邀請他加入International Stüssy Tribe，從而建立出強大的人際網絡（詳細內容按此）；就連藤原浩第一次接觸Nike方面的人員，所接觸者亦經已是Mark Parker。

所以或許川久保玲和山本耀司才當真是裏原宿文化的先驅者，以後不要再說CDG與Yohji與URA-HARAJUKU無關了。

International Stussy Tribe的成員，居中者正是藤原浩。（網上圖片）

問藤原浩未來的潮流發展將會是如何，他就認為未必將會再是由時裝去主導，反而科技和醫療等範疇才是未來主調。（攝影：鄭子峰）

藤原浩：我以日本的職人工藝而自豪

除了先天優勢外，日本職人的細心與用心，藤原浩亦認為是日本潮流文化賴以成功之所在：「近年好些傳統高級時裝品牌，都特意邀請日本品牌合作，推出Collaboration，於我的角度認為，這樣新形式的合作，並非日本設計師改變了製作模式和營運原則，只是愈來愈多西方設計師懂得欣賞我國的職人精神而已，我們自己本身從來都未有改變……」

藤原浩對Goro's的熱愛，眾所周知。（網上圖片）

問藤原甚麼是日系職人精神之珍貴所在，他就以日本岡山牛仔褲和頸上的Goro's銀器作為例子：「我國Craftsmanship出色的地方，除了是用料和造工皆認真之餘，更每每懂得掌握恰如其分的『微調』，對於傳統產物，很少進行大刀闊斧的改造，只會在最精要的關件部份，稍稍作改動正是了！這種思維對應在岡山牛仔褲和Goro's銀器上更是如此，它們的本源都是來自美國西部和印第安部族，但經過我國職人們的改造後，卻不時比原來的版本更為出色。」而藤原浩也強調，這種「畫龍點睛」的精神，正是他當初最想注入到Nike HTM系列的元素：每對設計的改動並不大，卻總是煥然一新。

HTM是三人的心血結晶。（網上圖片）

波鞋雜談：炒波鞋是一個很「無型」的事

提起藤原浩的豐功偉績，建構球鞋文化這一貢獻注定不可不提，他與Nike首席設計師Tinker Hatfield和CEO Mark Parker組成的HTM系列，其傳奇地位，足以媲美Air Jordan和Air Max系列，但問到這些年來芸芸HTM創作之中，哪一個項目是他最為喜歡，他就不想從中去比較高低：「因為對我而言，HTM的重要性並非其成品或銷量本身，而是我與Tinker和Mark之間的奮鬥和情義，每次設計之時，我們仨都會各司其職，先由Tinker設計鞋款大體上的理型；再由Mark領導實際的製作工序，而我則負責監修成品，為它提案出或多或少的相應改造。」又在座談會期間，被司儀問到當下最想以哪對Nike鞋款，提案出最新的合作項目，藤原就回答是Acg系列，叫人有些意想不到。

《一物》編輯部又問到藤原浩對時下的熱熾的「炒鞋」文化有何看法，他就不以為然地直斥這一風氣不值得鼓吹：「說實話，炒鞋在我眼中，當真是一件『幾唔過癮』的事，不但使球鞋文化失真，亦間接助長了假鞋市場日益壯大。」「所以對於好些超限量的鞋款，縱然我知道它將會有極大的升值潛力，亦了解到憑藉我與Nike間的堅固關係，只要我一開聲就可以立即擁有這些鞋款，但老實說，我從來都不會要求人家送贈我任何球鞋的……」簡簡單單一段說話，已將一位潮流教父應有之風骨和態度表露無遺。

可望而不可得的球鞋。（攝影：鄭子峰）

神秘的Air Jordan III

最後採訪當日，藤原浩腳踏一對印有fragment design閃電Logo的Air Jordan III，配色外觀，都是前所未見，立即惹來各方揣測到，熱烈談論是否將會是下一對與Nike合作的聯乘大作，對於此，藤原氏得出的答案卻叫人失望：「以AJ III作為合作主題，當初Nike和我著實都有這個打算，所以早前我就嘗試將fragment design × Air Jordan I的藍 × 白 × 黑配色，移植到AJ III之上，然而無論我怎樣『微調』當中細節，效果都難以令我滿意，並非AJ III本身有所缺憾，而正正相反是它太過完美之故，Tinker Hatfield當年已將它打造得無與倫比，現在經已再沒有容我把它提升的空間了，既然如此，我們強行生產它也是沒有意思，因此它最後只生產了唯一一對Sample版本。」而那對唯一，當日正是穿踏在藤原浩的腳上。

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