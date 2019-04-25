【陳偉霆】的士陳脫胎換骨　將CHANEL女裝穿得瀟灑貴氣的就是他？

問當今整個華人世界最受時尚界寵愛的男子，很可能是一個你和我曾幾何時「藐」到唔「藐」的前香港男歌手、演員，如今他在中國大陸走紅程度有如男版的宇宙G.E.M.——沒錯，他是我們愛稱為「的士陳」的William，陳偉霆。

據說這些刊登在外國雜誌的廣告，用上中國面貌，到底為的也是中國人的市場，因為他們看到陳偉霆出現，會更感自豪。（Zenga）

最近翻閱《VOGUE HOMMES》（巴黎《VOGUE》的男裝半年刊），眾多廣告中赫然發現Ermenegildo Zegna的XXX系列，橫陳在皮梳發上單手扶著腦袋，眼睛和嘴唇半張作性感狀的年輕男子，是陳偉霆。心中不禁嘩然一下，因為歐美一線品牌近年因為種族認同政治正確的風氣日盛，多多少少也會為市場賣帳，用幾個黑人、黃種人面孔，虛偽還是真誠並不重要，但的確做了。但這情況在女裝界比較常見，男裝要賺中國人的錢，但又想保住其他地區的形象，很多時會用地區版廣告區分（環球時尚地方代言人），譬如胡歌的Emporio Armani廣告就只在大中華地區出現。

陳偉霆成為Zegna XXX系列全球代言人，其實余文樂去年也成了Tommy Hilfiger全球代言人，可見這種「全球」市場策略吸引的可能在身在外國的中國消費者。（William威廉陳偉霆微博）

畢竟時代不同了，也許是我太老了，還記住廿年前前衛的Prada大膽起用金城武作為1998年的男裝廣告主角。當年的時裝業還是歐美市場主導，即便有日本市場，當年的金城武就算美得像安琪兒，據悉還是因為用了亞洲面孔，白人沒有認同感，商業方面失敗了。哪像今天般，Armani愛胡歌、Fendi愛王嘉爾，而寵愛William Chan當然不只Zegna，CHANEL，還有中國版《VOGUE》主編張宇（Angelica Cheung）。

回顧一下昔日的「的士陳」：

+ 4 + 3 + 2

有時為了生計，在港發展時期William還要穿上魚網背心賣肉，完全沒有今天的時尚格調。（網上圖片）

回想起William早年在香港出道時，絕對是時尚絕緣體，五官當然也不及後來那麼精緻。我們對他的印象最深或者是，令他得到「的士陳」稱號的歌曲《Taxi》。上YouTube重看那MV，其實也只是中規中矩的跳舞快歌，但那時（十年八載前）的William皮膚明顯較黑——這也許反映香港又一項品味的落後，人家全世界男偶像男藝人都走向美白，只有我們還在堅守古天樂那一套。試想古天樂如果今天才出道，唇紅齒白的他肯定不必也不會曬黑。

當年Angelababy和William情侶檔出席adidas活動，今天一個是Dior代言人，另一位也是CHANEL手錶代言人，可說旗鼓相當。（網上圖片）

今時唔同往日，自2013年北上發展以後，除了用新的韓風俊臉拍劇成為新一代男神，成功一雪前恥（曾經說「而我不知道陳偉霆是誰」的前情敵應該汗顏）外，更2015年以後在時尚方面突圍而出，成為全國最受名牌熱愛的男星之一。平心而論，William擁有健壯高朓的身材，駕馭歐美名牌比那些發育未完成的易烊千璽、王俊凱更有氣度。身為CHANEL中国腕表形象大使的William每次出席品牌活動都穿上香奈兒男裝，比G-Dragon還好看。

《VOGUE CHINA》主編張宇Angelica Cheung可說是陳偉霆的伯樂，據說最初由她介紹William給LV做嘉賓，之後就愈來愈多品牌採用。（William威廉陳偉霆微博圖片）

陳偉霆的CHANEL穿搭：

+ 3 + 2

從他早期的打扮看來，William應該不是一位本身就熱愛時尚的男生，而且以2015年前的造型看來，尤其是off-duty時更是和一般香港、甚至有點MK的男生無大分別。因此大有可能是在內地走紅後得到了品味良好的美指幫助（是中國《Vogue》的編輯嗎？），看 @Williamsweardaily 這個完全紀錄了他穿過的時裝的Instagram，就感到他的駕馭能力高，美指品味好，雖則脂粉味多了，但卻反而很適合當下的中性時尚潮流，穿CHANEL、Prada女裝都妖得相當克制；在明顯是贊助的衣著外，也有不少入時的，如Off-White、Gosha Rubchinskiy、Ambush等；品味之選則有Yohji Yamamoto、Berluiti——香港最鍾意借最容易借的Giuseppe Zanotti來代替原裝沒有的鞋子，William穿CHANEL沒男裝鞋，改用Berluti多有氣派的。

+ 2

代表某男裝品牌的公關朋友說，現在他幾乎找不到見得人的香港男藝人來贊助服飾，因為全都太uncool了。我也不清楚到底是當年我們走漏眼，錯失了William這塊未被開發的寶玉，還是他找到了合適的土壤和市場才在內地大紅大紫。但事實是我只看結果來評論，他的確穿得比香港「最時尚」的男歌手要好，你不覺得周柏豪入TVB後就完全不時尚了嗎？回到大陸的William比他在香港有如脫胎換骨的事實，就不得不叫我們反醒到底是什麼事讓我們愈來愈老土？

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