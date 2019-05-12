WOAW!灣仔店開幕　專訪主理人Kevin Poon大談經營潮流事業的心得

提起香港具特色的藝術、生活品概念店，由Kevin Poon潘世亨（KP）主理的WOAW!定必是近年代表，自2013年於中、上環開幕，就一直提倡將時裝、潮流、藝術、音樂、電子與飲食文化集合一身，現在聽上來或許平常，在當年香港卻是獨具慧眼的高瞻遠足，所以早前WOAW!宣告結束歌賦街店的時候，的確叫人可惜。 誰知柳暗花明又一村，短暫小休的WOAW!最近就以更高的姿態出場，於灣仔日街開設全新專門店，風格與定位都有着明顯進化，叫人甫一踏進店中，已叫人興奮得大叫一聲Woaw!

WOAW!全新灣仔店。（攝影：黃寶瑩）

店內極具空間感。（WOAW!）

Kevin Poon潘世亨。（攝影：黃寶瑩） 將店鋪做得「簡而精」 原來大有學問 問到KP何解撤退中環，轉戰灣仔，腳踏熱爆全球Nike × sacai LDWaffle球鞋的他就認為除了租金外，街道周邊的氛圍是更重要原因：「2013年於中環歌賦街開設WOAW!的時候，就是喜歡它那份旺中帶掙的格調感，街道上店鋪與行人並不多，但都是對生活有要求有品味的人……」「然而後來情況卻起了急劇變化，來到這裏的人高速上升，人車逼得水泄不通，卻盡是為了排隊食牛腩和茄牛麵，其他商業至上的速食鋪頭也多了許多，之後又很快結業，彼此來回往返，整條街頭變得喧鬧無比，叫人心境無法再悠閒過來，反之灣仔日街、星街一帶，則仍然維持原有的個性和風格。」

店內擺賣的精品。（攝影：黃寶瑩）

可見一間概念店的成與敗，格調和空間感十分重要，一間未能夠給予顧客思考空間的Concept Store，其實又何來「概念」可言？

Kevin Poon：「由此至終，WOAW!都是一個我希望用來發揮創意的地方，絕不是利用它來賺錢，每一個計劃和發展，都是隨心所欲地進行，從前它可視為一間Boutique，匯集五花百門的精緻單品於其中，現在我心境變了，則希望將它打造成一個以Art Show為主的地方，因為世界不變在變化，一間吸引的概念店不再是以鼓勵消費為主，反而提供一種Experience體驗才最重要」。

WOAW!店內售賣或展示的東西，都是Kevin Poon最想和大家分享的物事。（攝影：黃寶瑩）

較之歌賦街舊鋪，全新WOAW! Store由原來的兩層變成了只開放一層，空間感卻又強了許多，一來樓底闊落了；二來店面改用全白的簡潔裝潢示人；三來是店中售賣的單品少上許多，就只有左邊4條陳架上，所擺設的數十款精品而已，但KP強調WOAW!所售賣的Items其實並沒有減少：「只是大部份單品現在都集中存於網店內出售了吧！」刻意將實體店裏擺賣的產品數量降低，想來原因有二：一是要淡化甚麼都金錢至上的消費氛圍，引導踏進店內的人感受心靈上的體驗；第二則是方便主理人調控售賣單品，確保在WOAW!實體店中所看到、所買到、所接觸到的東西，都是KP自己最喜歡或最想和大家分享的，是一種精神與品味上的互動交流。

玩具廠牌Mighty Jaxx與泰國street-artist Alex Face合作的Baby Rabbit Eskimo Edition，全球限定200隻。（WOAW!）

K.YEE創立的Yeenjoy Studio，其最特別的地方，就是擅長將中國傳統陶瓷工藝，結合當 代流行元素，打合新舊結合的藝術工藝品。（WOAW!）

這批量少卻又精彩萬分的單品中，不少都出自亞洲代表的手筆，如新加坡玩具廠牌Mighty Jaxx與泰國street-artist Alex Face合作的BabyRabbit Eskimo Edition，全球限定200隻；中國代表則有K.YEE創立的Yeenjoy Studio，其最特別地方，就是擅長將中國傳統陶瓷工藝，結合當代流行元素，打合新舊結合的藝術工藝品，代表作品有魔人布歐、Air Jordan IV以至白兵瓷器等等，數千大元就有一個，現在一次過被KP引入其中；而生活單品方面，功能、配色各盡不同的Polaroid Originals相機或者CASE STUDYO與法國藝術家Jean Jullien合作推出的"Animal Bowls"碗櫥系列，都是實用得來又能夠為生活增添色彩的產物，特別是Jean Jullien，授業自Central Saint Martins的他在歐洲可謂大受歡迎，最鍾愛以生動插畫來諷刺各種社會亂象，叫人會心一笑又哭笑不得。

+ 4 + 3 + 2

早前WOAW!就與Ross + Kramer Gallery合作，為日藉藝術家Koichi Sato舉行為曰『快樂旅行』的展覽。（WOAW!）

現在則是與TheSkateroom合作的藝術滑板展。（攝影：黃寶瑩）

概念店就是要有購買以外的體驗

訪問期間KP一再強調，今次全新WOAW! Store很希望以Art Show作營運主要基調，無論如何店內都總會預留大量空間，舉辦各式各樣的Gallery活動或Exhibition，給予世界各地的Artist盡情發揮，KP：「早前慶祝新店開幕的時候，我們就與Ross + Kramer Gallery聯手合作，為日藉藝術家Koichi Sato舉行為曰『快樂旅行』的展覽；最新展覽則是與TheSkateroom合作，以艾未未、Jean-Michel Basquiat與Steven Harrington等藝術家的經典作品，改造成聯名滑板套裝向大家展示。」

當然讓潮流文化愛好者欣賞到優秀藝術作品還不夠，KP亦同樣重視參觀過程中的體驗，所以全新WOAW!店內，就引入了KP公司旗下的咖啡單位Elephant Grounds於其中，目的就是希望來賓能夠一邊品嚐美味咖啡，一邊欣賞優質藝術，並於店裡店外特設的椅子中安坐下來，結交志同道合，交流彼此的心得和經驗，這才是一種慢活的寫意人生。

Elephant Grounds咖啡Concer。（攝影：黃寶瑩）

香港流行文化工業的何去何從

或許看到此，部份人或許會對潘世亨羨慕妒忌恨，葡萄地認為人家背後定必財雄勢大，才能夠清高地「絕不是利用它來賺錢」去搞藝術，然而，這樣想只不過是你們一廂情願，KP並非來自大富之家，WOAW! Store之所以能夠「隨心所欲地進行」，箇中全賴KP多年來的默默耕耘，將旗下其他潮流業務如JUICESTORE、Elephant Grounds以及social/capital等規模愈做愈大所致，人家風光背後，所付出過的精神心力，辛酸汗水，又有多少人知道？

Kevin Poon與Edison共同開創的JUICESTORE，近力愈做愈大。（JUICE）

「其實在香港搞潮流和藝術，當真殊不容易」KP有感而發地說：「在十大財團壟斷下，立志創業所須的租金與成本都高昂得多，就算能夠租下店鋪，基於保守的社會風氣，亦往往規限極多，我今次很幸運，新店的業主很開通，願意相信並給予WOAW!在店面裝潢和工程結構上，很大自由的發揮和改動，這是十分難得，因為坊間很多業主未必如此」。

「而正正是百物騰貴的生活指數，使很多香港人無可避免於生活之中，作出種種妥協，每日困於擠逼的地鐵車廂中，就是為了兩餐糊口，去做一些從未真心喜歡過的工作；回到窄狹的窩居，又要為了供樓交租等金錢事宜惆悵，每年每月於這種狀態過活，試問人又怎能夠或願意為興趣而生存呢？」

KP深深明白在香港搞藝術、時裝的苦處。（攝影：黃寶瑩）

不過KP也補充，香港藝術、流行文化工業近年的停滯不前，被中國內地、韓國和台灣等地區急起直追，除了金錢因素外，社會上的意識形態和思想風氣同樣出了問題：「香港人的Say No文化過於嚴重，面對甚麼東西，都只會選擇去抗拒和否定，一切也是『No！No！No！No！』似的，就以我公司或這個行業的所見所聞為例，很多人年輕人對於藝術、設計以至時裝工業，在未入行之前就無限嚮往，到當真活在當下入行工作起來之時，就叫若連天，耍手擰頭，工時長一點又不高興，工作多一點又立即Say No，人家內地於潮流設計圈工作的人，他們現在的工作模式可是『996』呢！即是每日返九點放九點，每星期六天都是如此……」KP頓一頓說：「當然並非話這種996工作方式合理或值得推崇，但只是想揭示給大家看，人家為了自己的興趣夢想可是多麼的狂瘋，甚麼Passion和熱情？從來都不是大聲用把口去講。」

「而這種Say No文化的盛行，起帶頭作用的政府也是責無旁貸，皆因他們從來就最習慣拒絕種種新嘗試和想法，試過曾經很用心想在音樂舉行一個音樂節，動用了許多人力物力，誰不知政府卻因為種種繁雜的規條，和意想不到的擔憂而一味Say，明明只想安於現狀明哲保身，卻又口口聲聲話大力支持和推動本地文化及創意產業，完全欠缺一種勇於創新或求知若渴的飢餓感，試問又怎會做得好？」口裡說得激動，內裏「愛之深責之切」的情感，亦溢于言表，只因熱愛一個地方，以至熱愛這個地方箇中的文化，從來都不是倚靠歌功頌德就了事，願意做實事去改變和去不平則鳴，才是敢擔當的表現。

香港灣仔日街5號地下

2253 1313