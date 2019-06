Lady Gaga設計師以外星人創作為外傭發聲　菲律賓藝術家異形美學

談到菲律賓藝術家Leeroy New的成名作,不得不提他為樂壇天后Lady Gaga設計的黑色矽膠「盔甲」。就是因這套近似雕塑品的服裝,讓Leeroy在國際舞台嶄露頭角。 除了涉獵服裝設計,這位藝術家亦熱心於公共藝術,嘗試從生活環境當中發掘靈感。他的最新作《Aliens of Manila》就以馬尼拉社會狀況為題,設計出一系列外星人造型,藉此探討當地人因貧窮而應運而生的日常創意,以及大部份人因現實環境,被迫遠走異鄉成為外地傭工時的漂泊離散之情。

Leeroy New 《Aliens of Manila》系列。(Philstar)

Lady Gaga 拍攝單曲封面時,正是穿上了Leeroy New的設計。(Lady Gaga) 一般人對Leeroy New縱然末有所聞,也可能見過他的設計。2011年,Leeroy與另一名設計師Kermit Tesoro合作,為樂壇天后Lady Gaga設計出一套黑色「盔甲」。作品工序繁多,先要製作陶器模具,再用矽膠倒模。作品表面環環波紋凹坑,乍看儼然雕塑。這件設計獲天后青睞,一躍登上其單曲《Marry the Night》的封面和MV,同時為Leeroy打響知名度。 除了服裝設計,這位藝術家亦勇於作跨界嘗試。由戲劇、電影以至視覺藝術,無不為他所涉足。近年,Leeroy選擇把時裝設計融入公共藝術,將服飾帶到街頭,連結社會大眾,創作出《Aliens of Manila》系列。

Leeroy一系列設計以「外星人」為題,造型當然怪異詭奇:有以螢光黃、粉色為主調,乍看如尖刺橫生的作品;也有色調慘白、人頭佈生的造型。然而,如此科幻、充滿未來感的奇裝異服,所用材料卻不外乎是日常生活中的剩餘物資。Leeroy解釋,馬尼拉當地資源匱乏,民眾只好善用有限的日常物資,巧加心思,循環再造成有用的物品。而他深受當地民眾啟發,設計時亦嘗試利用筲箕、天線、膠管等手邊材料進行創作,完成一系列作品。

穿着如此奇特造型,走到街上自然引來途人一番側目。然而,Leeroy卻堅持要模特兒出走街頭,走入當地日常,互相對比下,作品跟街上風景與人群就更顯格格不入。他表示希望借作品回應菲律賓海外傭工的困境:每年,不少馬尼拉居民為求糊口,被迫離開家鄉,到異地作外藉家庭傭工。而Leeroy特意把作品錯置於馬尼拉街頭,正是以此連繫海外傭工錯置於異鄉、到國外漂泊的狀況。

最近,Leeroy帶着系列延伸作品《Aliens of Manila: New York Colony》漂洋過海,於紐約藝術重鎮East Village(東村)展出。一貫《Aliens of Manila》系列的創作風格,他繼續採用大量螢光元素,運用日常物資進行創作。然而不同的是,是次作品不再是衣著服飾,而是裝置藝術。相信這位藝術家帶着「異次元」展品落根紐約,定必為當地藝壇帶來不少新花火。