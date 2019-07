【香港設計】本土透明卡式帶機首配藍芽　懷舊地浪漫才是正經事

近年,卡式帶復古熱潮回歸,繼Marvel電影《銀河守護隊》帶起一陣卡式帶(cassette tape)熱潮後,Netflix中《Stranger Things》、《13 Reasons Why》、《DARK》等大熱劇集,劇中也常見卡式帶影蹤,就連Billie Eilish、 Björk、Lana Del Rey等一眾歐美歌手,亦有推波助瀾,紛紛推出卡式帶版本的專輯。 卡式帶熱潮不減,就連Walkman一同回歸。先是今月,Sony於東京銀座舉行《#009 Walkman in The Park》展覽,場內回顧品牌歷年推出的隨身聽卡式機。 近日,香港設計工作室NINM Lab亦在網上眾籌,推出首部藍牙5.0卡式帶機。眾籌開始不過兩天已經達標,相信產品不久即可面世,實在叫一眾analog迷期待。

年輕一代看來,卡式錄音帶可能早已被市場淘汰。但反觀近年音樂市場,不難發現卡式帶有回勇之勢。先是在Marvel《銀河守護隊》系列電影中,男主角Star-Lord在孩童時期以Walkman和卡式帶相伴,及後官方配合劇情,推出《Awesome Mix Vol. 1》及《Awesome Mix Vol. 2》兩隻卡式原聲大碟,除獲得了廣大影迷捧場外,更意外掀起一陣復古潮。

此後,不少公司亦「照辦煮碗」,最為人熟知的,莫過於Netflix為其大熱劇集《Stranger Things》推出原聲卡式帶。劇集設定於1980年代,全劇從服裝、道具、以至音樂均滿載濃濃的復古情懷,官方順理成章決定以卡式帶形式推出原聲大碟,大獲好評之餘,該碟更打進了2017年全美錄音帶銷售排行榜第4位。及後,Netflix再有為《Black Mirror》、《13 Reasons Why》等熱門劇集推出原聲錄音帶 ,足見卡式帶市場不容小覷。

歐美樂壇上,不少歌手如冰島歌姬 Björk、美國創作才女Lana Del Rey、以至Hip Hop音樂人Kanye West,均乘着復古浪潮,推出卡式帶專輯,當中有全新也有再版,懷舊一番。同時音樂人亦在卡式帶設計上搞搞新意思,例如樂壇新人王Billie Eilish就曾推出《When We All Fall Asleep Where Do We Go?》的螢光綠色的UV卡式帶,為80年代的音樂載體添注新活力;而澳洲流行皇后Kylie Minogue的精選《Golden》卡式專輯時,特意用上透明金箔設計,可謂十分點題。

卡式帶強勢回歸,Walkman當然亦乘勢而起。曾陪伴一代人成長的Sony隨身聽,原來已面世40周年。為紀念品牌的劃時代產品,Sony現正於日本銀座舉行專題展覽,展場內一幅「Walkman」牆由逾230款隨身聽排列而成,而各位Marvel迷更可以嘗試在當中找找看Star-Lord所用卡式機,事關其在《銀河守護隊》中長伴在側的TPS-L2型號,正正是Sony在1979年推出的第一部錄音帶隨身聽。

Sony於日本銀座舉辦為期兩個月的紀念展,牆上展示約230款歷代隨身聽裝置。(Ginza SOny Park)

隨身卡式機面世40周年,除了Sony官方有慶祝活動外,香港設計工作室NINM Lab亦有新搞作。工作室一向立足懷舊文化,主打與音樂、攝影相關的產品。去年,NINM Lab打響頭炮,推出全新Instant Magny 35即影即有機背,產品兼容超過25部經典菲林相機,即便是塵封多時的舊式機款,亦能搖身一變成為即影即有相機。相隔半年,工作室又再次推出即棄菲林相機「I'M FINE」,並以粉紅粉藍的漸變設計,寓意以菲林攝影捕捉人的情緒起伏。

日前,工作室就把這份懷舊情懷轉至音樂領域,於Kickstarter平台發布了「IT'S OK」可攜式卡式錄音機。外型上這卡式帶機設計走復古路線,但這部「港式土炮」卻是全球最先搭載藍牙5.0的卡式錄音機。用家除了能輕鬆連接無線耳機或喇叭享受analog音樂外,更可透過無線耳機錄製專屬卡式帶,把80年代「錄音傳情」的浪漫情調,再現於當下生活。工作室推出白「Cloud」、藍「Evening」和粉紅「Sakura」三種顏色,配上透明機身設計,造型簡約大方。好消息是,眾籌發起僅僅一天已經達標,按照計劃,產品將於今年11月完成生產,並於12月面世,各位香港卡式帶迷密切期待。