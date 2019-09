【Nerf】推出30年仍無敵手！由核能科學家研發的「地表最強水槍」

Lonnie Johnson,世界上最強水槍 NERF Super Soaker 的發明者,能夠說出這麼狂的一句話,想必真的有所本。這把水槍在1989年首度面世,2 年內賣了 2 千萬支,銷售額超過 2 億,當時一把定價美金 10 元,這是多麼驚人的數字。不過,NERF Super Soaker 並非憑空出現,可是用了 Lonnie Johnson超過10年時間研發,其中大有學問。

Super Soaker

相信不少人(包括我)第一眼 NERF Super Soaker 時會想:「不過是把水槍,夜市就買得到啊!」其實從其名「 Super Soaker 」便知,這是把會讓你整個人浸泡在水裡的水槍,就能瞭解威力到底有多強大。包括最小尺寸、最多能裝 6 安士(約 170 g)水的 PIRANHA,雙管設計,能連續發射 2 道水流的 BARRACUDA,還有最大支、能裝約 65 安士(約 1800 g)水的 HYDRA,如同 NERF Super Soaker 初期的廣告宣傳詞:「 That is not pressure, This is pressure,」完全震懾全場。1989 年 Lonnie Johnson 將完成的第一把塑料材質水槍拿給女兒試玩,當時他們一家人住在空軍基地,他回憶道:「當我女兒拿著水槍時,其他人根本無法靠近我女兒半步。」

最厲害水槍

這麼說好了,如果生活沒有了樂趣,那將是一場悲劇。Lonnie Johnson 看著女兒開心地玩著自己親手打造的水槍,「這絕對是最完美的社交道具。」他帶去空軍基地的例行野餐活動,長官看到質疑:「這到底是什麼怪東西?」當 Lonnie Johnson 拿起槍、站好步伐,對準長官身旁射出,「我忘不了對方驚愕的表情。」瞬間野餐結束了,大家開始拿起杯子裝水、啤酒,瘋狂地互潑。

I sell Top 1 toy of the world。 NERF 發明者 Lonnie Johnson

如果生活沒有了樂趣,那將是一場悲劇。(KEEDAN)

我們觀看世界的視角可能有千萬種,只要能夠下意識地將這些角度運用到日常生活中,就是發明,NERF Super Soaker 發明者 Lonnie Johnson 如此定義創造:「追求你的好奇心。」Lonnie Johnson 從小就愛做各式各樣的實驗,還被同儕稱為「 the Professor 」,曾因為想做火箭,差點燒了自家廚房。後來他成為核能科學家,曾在美國空軍基地、NASA 工作,參與過伽利略號探測器、隱形轟炸機等的研發,並擁有超過 130 個專利,他這麼說:「發明最讓我著迷的是當產品完成時所爆發的力量,我希望自己是讓它有力量的的那個人。」

在浴室誕生

「我當時正在研究藉由水流加壓的製冷技術,」Lonnie Johnson 說:「有一天我在浴室洗臉槽測試自己做的噴嘴,結果噴出來的水柱超強,橫越整間浴室,『 Geez! 』我還記得驚呆的自己只能說出這個字。」Lonnie Johnson 從水柱看到了一個新的可能性,那就是藉由水流加壓來發射的水槍。

Lonnie Johnson 在自家車庫裡將塑膠運用車床加工與碾磨技術,做出第一把塑料水槍,「當我第一次看到如此強力的水柱射出,即使這把水槍是自己做的,還是讓我好驚訝。」最初他只想做 1000 把分送家人朋友,工廠報了驚人的費用:「 20 萬美金。」讓他決定找玩具品牌合作,並改良材質,使用壓克力與 PVC 材質,初代長約 62.8 公分、水流直徑 2.4 公釐、射程長達 12 公尺的 NERF 水槍正式誕生,定價美金10元。喔!對了,水槍最初的名字是 Power Drencher,但因為已經被註冊,才改稱為 Super Soaker。

對於 Lonnie Johnson 而言,研發的過癮在於創造與建立,他用物理學加上數學的解題來形容打造 Super Soaker的過程,「我沒想過一把水槍能賣得如此好,剛看到分紅支票時,嚇了一大跳。」「 The Most Powerful water gun ever,」Lonnie Johnson 如此形容自己第一次扣下扳機那一刻的心情。NERF Super Soaker即便推出至今已經滿30年,當你拿在手上、發射,看到對手驚訝的表情,絕對會有跟 Lonnie Johnson 同樣的感受。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】