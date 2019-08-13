【體育時尚】由從未舉辦的1940奧運宣傳孤品　看二戰時期設計美學

2020 東京奧運在7月24日於東京車站丸之內廣場設置的 OMEGA 計時器啟動後，正式倒數一年，說真的，其實身在台灣的我們，感受並不是那麼強烈，畢竟，還有一年，喔，今天是 8月13日，還有 346 天。

早前，小編 7 月前往日本出差時，趁空檔到東京都江戶東京博物館看了「江戸のスポーツと東京オリンピック」展覽之後，對於東京奧運這件事，開始有了期待。在東京第二次舉辦奧運的前夕，這個展把日本最早有運動這個概念，到第一次舉辦奧運，日本人首次在奧運得獎等，一次過講得清楚明白，很多還是非常珍貴的史料。例如，日本劍道直心劍流劍術使用的防護道具、日本最重要的國寶相撲的服裝、名冊， 1885年的戶外遊戲法，也就是早期的日本也球等等。當然，讓我停留最久的要屬關於奧運的展區了。

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還有代表日本參加1912年斯德哥爾摩奧運的田徑選手三島彌彥所穿的比賽用服，亞洲第一位拿到奧運會個人金牌（1928 年三級跳遠），被稱做日本田徑之神的田徑之神的織田幹雄。其實，1913 年，日本、菲律賓還有台灣曾一起參加東洋奧林匹克等，非常過癮。

眾所周知，這次是日本第二次舉辦奧運，上次是在上一個世代的1964年。不過，日本早在1940年就曾經當選奧運會舉辦國，當時包括少年漫畫雜誌等等，都落足了力做宣傳，後來因為中日戰爭等原因，改到了芬蘭赫爾辛基舉辦，最後因為第二次世界大戰而停辦。也就是說當時日本做的宣傳品等等都成了難以入手的夢幻逸品。

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奧運這件事，內行看門道、外行看熱鬧，對於小編這個因為工作關係，既看門道又看熱鬧的人來說，除了賽事本身，這次只有一個小時時差，太好了。週邊的包括吉祥物、制服、聖火、紀念品等等，更成了我關注的焦點。例如此次奧運由知名設計師吉岡德人操刀的聖火盃，線條靈感來自於櫻花，五片花瓣，中央延伸出的聖火，運用東日本大震災建照臨時住宅時所剩餘的廢材打造。東京奧運志工制服則出自asics，金銀銅獎牌則使用廢棄3C家電的回收素材，雙面印有Winged Victory of Samothrace 與大會正式名稱，裝的木盒則是用日本國產的柳樹打造，別具意義。

寫完這些，對於 2020 年的東京奧運更期待了，好了，小編承認，對於又會出什麼週邊商品，更加期待。

江戸のスポーツと東京オリンピック 展期：即日起至 8 月 25 日 地點：東京都江戸東京博物館 1 階 特別展示室

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