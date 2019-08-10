【No娜娜 No Life】香港品牌「High翻天」T恤　紀錄屯公愛恨纏綿

從六月開始香港的遊行示威活動不斷，全港各區都有市民發起不同的光復行動，由其7月6日的「光復屯門公園」事件最為成功，為了紀念這個勝利時刻，本地品牌FUMBLE推出「High翻天」T恤，與香港市民一同分享這份喜悅。

7月6日網民號召了光復屯門公園遊行。（資料圖片）

屯門公園在2006年開始設有自娛區，並供表演人士租用，但大部份表演人士都違規使用擴音機、穿著暴露、疑似收取「打賞」而演化成噪音滋擾和風化問題，十多年來一直困擾屯門居民。直至網民號召「光復屯門公園」遊行，事件才得到正視，迫使屯門區區議會通過取消公園自娛區，康文署亦即時停止接受使用自娛區的新申請。雖然屯門公園的自娛區馬上便會消失，但早前一段表演者娜娜與觀眾的「互動」片段仍叫市民難以忘懷，更成為香港潮流服飾品牌FUMBLE本季的創作靈感。

屯門公園的自娛區觀眾亦曾遊行高舉訴求「要求還我歌舞表演」。（FB@屯門公園衛生關注組）

FUMBLE用了成人網站PornHub的版面惡搞成「PornFUM」，並加上「No娜娜nolife」、「High翻天」、「Sing Lounder、Sex more」、「SEX DANCE&TAKE MY $$$$」的字眼在T恤上，以加強演繹娜娜與觀眾的互動情感。在產品介紹中，FUMBLE更形容該片段為「記述屯門公園自娛區的一段淒美愛(色)情故事，屯門阿伯與娜娜兩位對於相方的愛恨纏綿回憶」，令港人對商品絕無抵抗力。而且限量「High翻天」T恤亦附送「重振雄風配件」，當中包括7張貼紙及1個PornFUM Pin。這件紀錄本地屯門公園自娛區愛情故事的限量T恤，只於8月9日至8月16日接受預訂，而且當中3成的利潤會捐贈到本地非牟利媒體「立場新聞」，作支持新聞自由之用，其在是難得一遇的香港時裝品牌。

FUMBLE形容該片段為「記述屯門公園自娛區的一段淒美愛(色)情故事，屯門阿伯與娜娜兩位對於相方的愛恨纏綿回憶」。（FUMBLE）

FUMBLE是由六位90後年輕人創辦的潮流服飾品牌，以「玩味、質素、態度」的方針設計服飾，FUMBLE亦有探索的意思，透過產品提醒別人尋找自我，同時希望改變香港人單調的衣著習慣，六位成員各施其職，共同走過七個年頭。FUMBLE的設計大部份也極具香港本土特色，只要是香港人也必定有同感。

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