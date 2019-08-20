【UNIQLO】北京藝術家以Emoji設計屠城圖案UT　T恤與人同被消失？

對藝術創作者來說，不少創作會受周遭文化或自身經歷影響、啟發，因此藝術作品對記錄歷史事實扮演十分重要的角色。憑著人民創作的藝術作品，可以了解當地人民對事件的真實認知和感受，從不同角度出發全面理解歷史事件，亦能成為後人的寶貴文化遺產。當代藝術作品中，時裝藝術也是貼近人文生活的媒介之一，因此不少時裝設計被指與政治立場扯上關係。

而最能直接表達立場的時尚單品，非印花T恤莫屬，以簡單的印花圖案或標語已能直接了當地傳遞信息。

UNIQLO曾與不同藝術單位合作推出UT，這次出品被指影射歷史事件而令商品下架，連合作的設計師也傳被捕。