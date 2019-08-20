【UNIQLO】北京藝術家以Emoji設計屠城圖案UT　T恤與人同被消失？

對藝術創作者來說，不少創作會受周遭文化或自身經歷影響、啟發，因此藝術作品對記錄歷史事實扮演十分重要的角色。憑著人民創作的藝術作品，可以了解當地人民對事件的真實認知和感受，從不同角度出發全面理解歷史事件，亦能成為後人的寶貴文化遺產。當代藝術作品中，時裝藝術也是貼近人文生活的媒介之一，因此不少時裝設計被指與政治立場扯上關係。
而最能直接表達立場的時尚單品，非印花T恤莫屬，以簡單的印花圖案或標語已能直接了當地傳遞信息。
UNIQLO曾與不同藝術單位合作推出UT，這次出品被指影射歷史事件而令商品下架，連合作的設計師也傳被捕。
早前VERSACE的印字T恤因誤認香港為國家而被中國網民指罵。（網上圖片）
事件是由流亡美國六四學運領袖周鋒鎖在Twitter發文而引起關注，他指北京藝術家趙邦因跟UNIQLO UT的合作系列「晝與夜」中的設計圖案影射「六四屠殺」事件而被捕，至今仍無法與他聯絡。雖然在趙邦被捕前UNIQLO已將該系列產品全部下架，但在截圖中可見，趙邦以堡壘、驚恐表情、警察、手槍等Emoji圖案拼湊了一個場景，令人不禁聯想到1989年6月4日於天安門發生的暴力鎮壓事件。
北京藝術家趙邦與UNIQLO UT的合作系列「晝與夜」。（網上圖片）
北京藝術家趙邦與UNIQLO UT的合作系列「晝與夜」。（網上圖片）
據原籍北京的異見人士王仲夏在Twitter發佈解說趙邦被捕過程的影片中得知，中國警方正在尋找買了「晝與夜」系列的T恤買家，亦正有回收該批T恤的行動。他亦提到趙邦只是個普通的藝術青年，卻被已帶走有十天的時間，期待外界對他多加關注。
流亡美國的異見人士王仲夏印了一件有趙邦設計圖案，並寫上「自由萬歲」、「趙邦無罪」的T恤。（Twitter）
趙邦於1989 年出生於洛陽，於中國美術學院畢業後在北京居住及工作，他的創作風格偏向以現代化日常生活作靈感，抒發自己的感受。
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