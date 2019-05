【紙杯插畫】在咖啡杯上畫出咖啡師　蒐集旅途中認真沖沏的面孔

生活是一趟很有趣的旅程,不過途中的風景得自己尋找。設計師WHOSMING在每一次的旅行,總會安排造訪許多家Cafe,品嘗當地的人文風景和不一樣風味的豆子,並透過Marker,將每一位咖啡師的神情樣貌,連同店家給予他的印象,畫在外賣紙杯上,用插畫蒐集當下的美好。 原先只是無心插柳,沒想到後來將作品上傳網上,竟意外獲得廣大的迴響,只要在 IG搜尋hashtag「#mingscups」,便可以看見各式有意思的咖啡杯!

旅行與咖啡的起點

WHOSMING之所以會開始這項計畫,是某次在一間波特蘭的咖啡店,那日天氣晴朗,午後的陽光大片地灑落,令WHOSMING很想做些什麼,將此刻美好的瞬間留下。於是,他索性拿起手邊的簽字筆,在純白的外帶紙杯上,畫下眼前忙碌的大鬍子咖啡師。就這樣 WHOSMING 一路從波特蘭、西雅圖、洛杉磯,再畫回台北,開啟了他用咖啡旅行的篇章。

每到一個城市,最能立刻感受到的大概是當地帶給人的氛圍,對於WHOSMING來說,喜歡一個城市的理由可以很多,但最縹緲也最直接的答案還是「感覺」這兩個字,因此他喜歡總靜靜地坐在Cafe一角,觀察城市的旅人和不同的生活方式。

比方說紐約和其他西方國家,如果想要離開辦公室或是家裡以外的地方工作,不若台灣人會選擇到Cafe,他們偏好到飯店大廳,因為那裡不僅座位舒適、有免費的網絡和插座,更重要的是,還有好喝的咖啡,可說是自由工作者的天堂!

不同城市有當地獨特的氛圍和生活方式,點擊大圖查看WHOSMING在Cafe的速畫▼▼

國民外交 #mingscups

多數時候WHOSMING只是安靜地畫,不過偶爾也會和對方攀談幾句,互相問好寒暄,用一杯咖啡的時間,聊聊彼此的背景,對方招待他餅乾小點,他則是畫下速寫杯做以回送,有時甚至更進一步交換彼此的聯絡方式,有了下一次合作的火花。對於WHOSMING來說,透過咖啡與畫畫,和人們交流是一件相當溫暖又幸運的事,同時也是他始料未及的收穫。

在WHOSMING的新書《旅行與咖啡》中,不僅記錄了他這些日子旅行12座城市所畫下的112個插畫杯,更描寫著每一處帶給他的感受,在他的筆下,咖啡好像變成一種品味生活的媒介。更重要的是,裡頭詳細地記載著香醇的「咖啡地圖」,閱讀著WHOSMING的文字,自己仿佛也旅行了一趟。

Life is better with coffee &_________

若有機會的話,你想在東京 Onibus Coffee,一邊享受咖啡,一邊欣賞電車駛過的風景?造訪首爾,有著吸睛有趣摔角面罩 LOGO 的 COFFEE LIBRE?還是到加拿大多倫多造訪沒有Jimmy 的Jimmy’s coffee?

紐約 Davily Provisions 咖啡店外帶杯上寫著:「Life is better with coffee &_________」,空格處你所認為的答案是什麼呢?

WHOSMING 用咖啡在生活中旅行,品味每個單品、濃縮、風味在唇舌間不同迷人的香醇。(圖片來源:whosming@IG)

