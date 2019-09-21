【反監控】重拾Bauhaus美學　Dieter Rams式設計以簡約抗衡霸權

六年前，斯諾登公開美國國家安全局監聽專案的秘密文件，大眾才恍然大悟，明白到在便捷的背後，政府正在利用科技剝奪大眾的自由。 活在現今時代，我們無可避免要使用科技，該如何才能好好保障自己的私隱？德籍設計師Katja Trinkwalder與Pia-Marie Stute設計出可以防止個人數據被盜取的小工具，試圖反以科技抗衡霸權。

一系列簡約風作品令人想起Dieter Rams替百靈牌設計家電（piamariestute.com）

德籍設計師Katja Trinkwalder與Pia-Marie Stute觀察到不少現代人都習慣以個人資料換取免費的服務。然而，她們深明個人數據宛如石油般重要，萬一數據被他人盜取，不單可以導致個人損失，更可以釀成國際級的災難。

為此，她們二人研發出保障大眾數據被盜的工具「Accessories for the paranoid」。此設計分成四款不同的小工具，以四種不同方式保障用戶私隱。

第一件工具UN-HACKING WEBCAMS，外表看來方方正正，就似是一個不起眼的小盒子，原來用戶只需把它夾在電腦鏡頭前，再轉動工具上面的小輪盤，即可改變對方看見的畫面，蒙騙正在盜看的人。

第二件工具KIDDING ALEXA是Amazon Echo的附加組件，會觀察用戶的習慣，進而不斷自行學習進化，最後能夠排除人類干擾下自行運用。此工具能夠隔音，亦能對監聽者傳送預先錄製的錄音，又或隨機播放預設的電影橋段聲音，藉此混淆竊聽者。

第三件工具LEAVING FAULT TRACES可連接至任何電腦，只要用戶按下開關，即可以為用戶製造虛假線上數據，就連Google、Facebook、YouTube、Twitter、Amazon等熱門網站上的足跡，亦可以改寫，防止被人跟蹤。

第四件工具BLURRING USE PATTERNS能夠連接所有數據裝置，當用戶啟動工具後，即可使數據變得模糊。另外，此工具亦會在晚間或用戶不在家時編寫虛假用戶習慣，好讓用戶可以躲在虛假的數據後自由生活。