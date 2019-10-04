【VR】Google與凡爾賽宮合作　安坐家中也可到訪巴黎宏偉宮殿？

凡爾賽宮立於巴黎近郊已有逾四百年歷史，當中奢華鏡廳、凡爾賽花園，以至雕塑壁畫，都是法國歷史文化的瑰寶。 港人想要親身遊覽，以往只能請假買機票，但如今只需安坐家中，事關Google與凡爾賽宮合作推出VR tour，用戶只要帶上VR設備，即可置身宏偉宮殿之中，了解段段歷史，以及件件文物細節。

一趟完整的巴黎之旅總少不了凡爾賽宮。這座世界五大宮殿位於巴黎西南近郊，先是法王路易十三世的狩獵行宮，後為「太陽王」路易十四世擴建成豪華宮殿，亦為王公大臣處理政務的所在地。經法國大革命、普法戰爭的洗禮後，凡爾賽宮經多番整修，1979年列入《世界文化遺產名錄》，如今這座法國古典主義宮殿不再是皇家專用，反成為了法國文化和歷史的瑰寶。

Google與凡爾賽宮合作推出VR tour。（網上截圖）

這次雙方合作，除將館內部份文字資料放到網上外，更首度將這座富麗堂皇的皇宮實境虛擬化。凡爾賽宮內21個房間，總計近387,500平方英呎場景，連同場內100多件藝術品，如今全都可通過VR在Google網站上觀看。用戶只需帶上HTC Vive或Oculus Rift設備，便能踏進隨意門般，置身鏡廳、路易十四寢宮，以至皇家歌劇院內，而VR內的種種細節，就連油畫上的一筆一劃，亦都一覽無遺。除了日常遊覽模式，網站亦同時推出「夜遊模式」，用戶可由火把引路，在昏暗的宮殿中尋幽探秘。

​不過，遠方的港人就算未能親身到巴黎，如今也可以「朝聖」，事關Google最近與凡爾賽宮聯手，在Google Arts and Culure網站加設了凡爾賽宮項目。大眾除了能在網站一覽路易十四、瑪麗皇后等段段王室歷史外，用戶現在更能透過VR設備，來一場說走就走的虛擬凡爾賽宮之旅。

即使未有VR設備，大家同樣可以在家一覽凡爾賽宮，事關Google同時推出了線上展覽，將逾390件文物和藝術品的資料放於網站，不論是17至18世紀的雕塑家俱，抑或是宮殿內的一草一木，都有專家為你聲音導航。大家要了解凡爾賽宮歷史，似乎又多了一個既方便又快捷的方法。