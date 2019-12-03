【畢業作品】英創意網站設計優秀選　舊啟德、新賭場登上國際舞台

英國創意網站《It's Nice That》每年舉辦「The Graduates」畢業生創意競賽，吸引全球各地畢業生投稿參加。 今年名單一出，發現香港動畫、澳門設計同樣位列18位得獎名單之中。 動畫師Esther Cheung中的70年代香港情懷，以及澳門設計師陳綺雯諷刺當地賭業的作品，貼地之餘，亦再一次將兩地本土文化帶到國際舞台。

英國創意藝術網站《It’s Nice That》每年均頒發「The Graduates」創意獎項應屆畢業生，今年得獎人包括動畫師Esther Cheung和設計師陳綺雯。（The Graduates 2019）

多年來，香港、澳門總被詬病為文化沙漠。彈丸之地無以孕育一地文化的論調，早已是老生常談。然而，不少年輕創作者仍選擇回溯本土文化，作品更獲海外獎項認可。今年，英國創意藝術網站《It's Nice That》舉辦的「The Graduates」畢業生創意競賽中，香港動畫、澳門設計亦位在18位得獎名單之列，而作品中本土文化元素，對大家而言可謂份外親切。

按圖看Esther Cheung動畫作品中的70年代香港情懷：

「The Graduates」得獎動畫師Esther Cheung自小在加拿大成長，父母均為港人，十歳時她才首次離開多倫多踏足香港。然而一次文化尋根之旅，卻令她深深着迷於香港本土文化。她在訪問中表示，父母很少談論香港童年往事，但每次一提起，總讓她深深着迷其中。

這次她的得獎動畫作品《風不太冷》，當中懷舊場景對港人而言熟悉不過：啟德機場年代飛機低飛的震撼場面，以及70年代颱風襲港等，都蘊藏着一代港人的集體回憶。動畫作品短短4分鐘，簡單描繪了兩個香港小孩的公屋日常，帶觀眾回到香港尚未高速發展的往年。

為了完成作品，Esther Cheung以父母記憶為藍本，更花上數個月時間訪問香港親戚。這部作品對動畫師而言，除帶她再次回溯香港情懷外，亦讓她走近了父母童年回憶。 而《風不太冷》除得到「The Graduates」獎項肯定外，早前亦有幸入選2019台中國際動畫影展，將香港文化到不同國際舞台之上。

點擊看Esther Cheung另一商業廣告創作《Wear Your Beautiful Life》：

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「The Graduates」另一位得獎者陳綺雯Suzy Chan生於澳門。眾所周知，澳門經濟着重賭博和旅遊業，如此單一的經濟生態，卻以城市持續發展為代價。對陳綺雯而言，澳門如今有若垂死之城，而其創作項目《賭場城市》，正正將中國傳統祭祀金銀衣紙，結合當地標誌賭場、「澳門大發橫財」等標語，借中國祭祀文化諷刺「the city is dying」，反思澳門在商業利益和文化發展之間的平衡。

「The Graduates」另一位得獎者為陳綺雯以設計諷刺澳門賭業發展。（Suzy Chan）

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除了澳門發展問題，陳綺雯亦積極以設計介入環境議題，創作出《海洋塑料》項目。大眾以嚴肅說教語調講述環境問題，難免予人陳腔濫調之感，而陳綺雯卻改以鮮艷又帶點cult的設計語言，講述海洋微塑料問題的同時，亦希望圖案設計能為海洋生物帶來應有的「尊嚴」。