【A.P.C.】舊衣回收計劃由歐美擴展到香港　穿過衣服、鞋履有價？

近年，時裝界正在邁向可持續發展，各大品牌也相當積極推動環保措施。 一年多前，A.P.C.於巴黎啟動舊衣回收計劃，隨後更擴展至美國、歐洲等地。 最近，該計劃終於登陸香港，顧客更能憑舊衣物換取現金卷。

A.P.C.香港區啟動舊衣回收計劃（A.P.C）

A.P.C.於美國、歐洲等多個城市，已一直推行舊衣回收計劃，旨在讓世界各地顧客，有機會退還來自品牌的舊衣物，來換取A.P.C.商店現金券。而收集回來的產品，更會轉移至不同回收機構，將物品重新分解成可用的纖維物料。

而這個全球性的計劃，近日也擴展到香港地區。由即日起，所有顧客只需要攜帶A.P.C.舊衣物，到各大專門店進行回收，就能夠輕鬆換取商店現金券，而金額也因物品類型而異，供大家下次購物時再次使用。



今次A.P.C.更會與救世軍合作，並將所有舊衣送到慈善機構循環再用。與此同時，該計劃適用於香港任何一間A.P.C.專門店，而回收物品則包括衣服和鞋履產品。

A.P.C. RECYCLING香港區價目表 外套：$250 連身裙﹑襯衫及上衣﹑針織品﹑下裝﹑鞋履：$150 T-Shirt﹑運動衣﹑衛衣：$50

這個全球性的計劃，終於擴展到香港。（IG@apc_paris）

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A.P.C.創辦人的Jean Touitou說，當他小時候住在突尼斯時，有個影象在他腦海裡揮之不去，那就是在眾多街頭小販之中，他深刻記起當時有兩個人沒有在賣東西，反而不斷在路上把物品拾起來，同時叫著「roba vecchia」、「vecchia」（舊東西的意思）等口號。正因這一幕，回收舊衣物的想法，亦一直在他的腦海中浮現。因此，品牌過往也曾用上棉被、牛仔褲和手袋等設計，來探索這個想法。

而這個舊衣回收計劃，除了實踐環保之餘，更可以自然地邀請顧客，將他們舊衣物帶回A.P.C.，讓衣服重獲新生，避免浪費同時又能幫助別人，何樂而不為？

A.P.C.專門店

中環雲咸街24號