【Tuki】神隱地存在的日系單位　堪稱褲子的解構主義專家

在時裝的創意和風格上，男裝向來相對平實保守，特別在褲子上的領域更是如此，單單是現今無數牛仔褲的剪影理型，竟然基本上仍然離不開一條超過140年歷史的501，堪稱是萬變不離其中，然而是好是壞，卻是見仁見智了。

TUKI type2 01indigo denim。

不過有趣的是，正當大部份人仍然忠於傳統，捍衛經典之際，世間上卻依然有着少部份離經叛道之徒，來自日本的Tuki，就是一個擅長將經典褲子全面破壞的「褲子解構主義專家」。雖然自2004年創立至今仍然屬名不經傳，但在前衞時裝領域上，卻一直不缺好評。

Tuki的作品很多都是以中性混合見稱。（voice-public）

事關Tuki絕對是一個毫無性別概念的衣裝品牌，話就話同時主打男女裝市場，但就一直沒有劃分男女裝線和產品，只因打造「男女通用」褲子這一理念，卻是品牌從一而終的堅持，每條批量生產的褲子皆採用線性剪裁設計，褲子飄逸闊大而俐落，輪廓方面也十分奇特鮮明，例如一條外型簡約的牛仔褲，卻刻意加入超立體3D剪裁於其中，輪廓會彷如小丑褲子一樣，別具活潑感，褲骨位置亦會明顯移位，衞道之士或者會覺得不倫不類，但認真細味之下，卻實在頗有Christopher Nemeth的前衞風韻，極有7、80年代英倫英浪漫主義神采。

MILITARY BAGS (REVERSE) - Solid Twill G/D / Ash。（kink-nagoya.）

一條外型簡約的牛仔褲，卻刻意加入超立體3D剪裁於其中。

+ 2

而且除了剪裁異於常人外，Tuki出品的褲子在物料應用或用色上，同樣自成一派，例如以應用在MILITARY BAGS包袋內部的Solid Twill斜紋織物為靈感，將Solid Twill打造成闊褲子，使到褲子極具耐磨之餘，也有存在感極強的摺痕美感不單止，之後再以Double Layering的方式，於褲子前檔位置，以鈕釦方式連繫着一塊可拆卸的「褲衾子」，既是向昔日的獵戶褲子致敬，亦具有非凡的創意。

Combat Pants。

至於用色方面，Tuki熱賣的軍褲Combat Pants同樣有趣，不單止褲子的輪廓外形古靈精怪，連用色也另類過人，不時捨卻傳統的軍綠和Camo色，而鮮有地選擇以Sax Blue空藍色示人，因此Tuki製作的褲子，假若硬是要以傳統概念去定義的話，好些時候也實在是很難去定義它可是甚麼褲子來的，不過論舒服和有型程度，卻一定無可置疑。

至於用色方面，Tuki熱賣的軍褲Combat Pants同樣有趣，不單止褲子的輪廓外形古靈精怪，連用色也另類過人，不時捨卻傳統的軍綠和Camo色，而鮮有地選擇以Sax Blue空藍色示人，因此Tuki製作的褲子，假若硬是要以傳統概念去定義的話，好些時候也實在是很難去定義它可是甚麼褲子來的，不過論舒服和有型程度，卻一定無可置疑。