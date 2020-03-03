【時尚經典】5個時裝單品最常見格紋種類　葛倫格紋由王子命名？

除了素色之外，格紋是大多數男生都相當能接受的紋路之一，雖然廣泛稱為格紋，但其實細分下來種類高達數千種，全部的組合可能三天三夜也說不完！先別緊張，這裡幫你精簡好，介紹幾種常見的格紋類型，一起來看看： 文：Amber Chiu（GQ Taiwan）

蘇格蘭格紋（TARTAN）

大家最熟悉的格紋種類就是蘇格蘭紋～它是所有格紋中運用最廣泛、最常看見的款式，由二～六種不同顏色、粗細的線條交錯組成。傳統的蘇格蘭格紋是辨識身分地位的象徵，每個家族都有自己特有的格紋花樣。

蘇格蘭格紋（TARTAN）（GQ Taiwan 授權使用）

這個概念也延伸到品牌上，像是 Burberry是卡其底色加上白黑紅線條、Daks是卡其色加上黑橘兩色線條、Vivienne Westwood則將紅黑蘇格蘭紋帶入設計，後期更被視為龐克搖滾的經典元素。

而格紋的配色實在太千變萬化了，多到就跟商標一樣需要註冊，現今在英國註冊的格子款式已經有了上千件，數量實在驚人！

+ 5 + 4 + 3

葛倫格紋（GLEN CHECK）

葛倫格紋是第二常見的格紋種類，很適合成熟男子穿著，帶點復古紳士感，看起來很典雅。一般以灰或黑兩色為主，由細線組成大小不同的兩種方格再交錯，大方格中還包含了不同顏色的小方格，常常用於傳統西裝或者大衣，給人成熟優雅的氣息。

【葛倫格紋（GLEN CHECK）】（GQ Taiwan授權使用）

而以葛倫格紋再加入千鳥格組成的變形款又稱威爾斯格紋（The Prince of Wales Plaid），是溫莎公爵還是威爾斯王子時的最愛，也因而命名。不過威爾斯格紋更常被製成西裝或者大衣，鮮少出現在襯衫上。

千鳥格紋 （HOUNDSTOOTH CHECK）

19世紀初，千鳥格在英國上流社會中流行開來，由破碎格紋或四角形狀組成的雙色紡織花紋，一般以兩色為主，最常見黑色和白色相間。由於千鳥格的花樣和方向特性，很容易造成錯視，常用於冬天的大衣及毛衣上。

【千鳥格紋 （HOUNDSTOOTH CHECK）】（GQ Taiwan授權使用）

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菱形格紋（ARGYLE CHECK）

以斜線交叉的菱格組成的菱格紋，最早是屬於蘇格蘭Argyll家族的標章，後來在英國貴族之間大大流行，也曾製作成高爾夫球球衣、毛衣、日常服等等，菱格紋從此多了一層優雅高貴的含意，加上不少英國的學校校服都能看見菱格紋的蹤跡，爾後漸漸學院風的象徵紋路。

【菱形格紋（ARGYLE CHECK）】(GQ Taiwan授權使用)

棉布格紋（GINGHAM CHECK）

最早源自荷蘭，是歐美床單、窗簾和桌布常見的格紋，在格紋種類當中屬於比較休閒的花樣，給人輕鬆清新的感覺。常見由白色與另一色組合，直線交錯與重疊處顏色加深，服裝上最常運用在襯衫上，顏色簡單相當適合搭配西裝。

【棉布格紋（GINGHAM CHECK）】(GQ Taiwan 授權使用)

窗櫺格紋（WINDOWPANE）

以大面積底色加上細直線做出紋路，方正簡單，因類似窗櫺的形狀而命名。過去大多用在襯衫或西褲上，格子比例較小，近幾年大衣上陸續出現大的窗櫺格紋蹤跡，不過由於同一顏色面積較大，明顯的直線條切割出一塊塊圖案，不太適合胖子穿著。

【窗櫺格紋（WINDOWPANE）】(GQ Taiwan授權使用)

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【Style Guide】蘇格蘭紋、千鳥紋、棉布格紋差在哪？這 6 種常見格紋種類你必須知道！】