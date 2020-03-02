【Thom Browne】FW20諾亞方舟與獸頭蒙面　背後概念竟關政治事？

2020年僅僅踏入第三個月，世界便經歷了各種天災人禍，禍不單行。 今年巴黎時裝周在各種陰霾的籠罩下亦更趨政治化：既有Balenciaga大談氣候問題，Valentino亦透過設計講世界大同。 Thom Browne早前的FALL 2020 READY-TO-WEAR時裝騷，則透過戴上獸頭面具的模特兒，道出面對亂世的心事。

時裝騷當日（3月1日）的巴黎細雨濛濛，蒙上一抹憂愁的灰，映襯世人對疫情的擔憂。今季時裝騷Thom Browne卻以諾亞方舟為主題，透過雪白的人造雪景、披上雪衣的樹、以及各種不同的獸，營造出一個純真的國度，試圖藉此忘記煩惱、逃離俗世，打造出心目中最理想的國度。

講到Thom Browne心中的理想國，除了夢幻雪景外，當然少不了那些正統、筆直、獨特、近乎是制服的西裝。今季設計既有海軍藍和灰色西裝褸及大衣，亦有印上紅、白、藍三色條紋的百褶裙，以及品牌簽名式紅、白、藍標記，承襲品牌一貫特色。除了品牌的經典元素外，今季設計亦有包括印有威爾士親王格紋的斗篷、縫有各種動物形狀的大衣、利用西裝改造而成的裙褲等，試圖在不脫離設計師理念框架之下，進一步擴大西裝設計的可能性。

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今季Thom Browne亦為品牌經典Hector Bag變奏出更多不同的形態：除了一貫以來的臘腸狗造型外，是次鴿子、烏龜、河馬、企鵝、麋鹿、大象、馬、花豹、獅子、小豬、貓、犀牛、青蛙、綿羊、鴕鳥、兔子、鴨子、母雞、統統化身成Thom Browne的靈感，打造出一個理想中的zootopia。

自2014春夏系列起，Thom Browne便迷上了去性別的概念，其後不少設計都是偏向中性，天橋上的模特兒亦經常畫上紅唇示人，旨在劃破性別的界限。本季時裝騷上，Thom Browne特意安排兩個穿著同樣服飾的模特兒並肩而行，穿著Thom Browne設計的模特兒根本雌雄莫辨，反正就是又型又潮的人，何需被性別而框死？在Thom Browne的理想國內，男或女都不必被世俗的性別框架所規範，能隨心所欲地活著。

穿著Thom Browne設計的模特兒雌雄莫辨。（ Thom Browne）

Thom Browne為大家帶來的諾亞方舟固然吸引。然而卻同時讓人反思，在當下這個衝突不斷、戰爭連年、天災橫降的世代中，Thom Browne心目中那個無性別、無戰爭、無疾病、人與自然共融的理想國，何時才能真正來臨。