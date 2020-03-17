【Met Gala 2020】新冠肺炎肆虐　「時裝界奧斯卡」將無限期延期

紐約大都會博物館（The Metropolitan Museum of Art）昨日宣布年度盛事Met Gala將無限期延期。

年度盛事Met Gala亦因疫情而無限期延期。（GettyImages）

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續蔓延，繼亞洲多個國家出現確診個案之後，歐美亦相繼淪陷，尤以時尚之都意大利為甚，確診數目每日以四位數字增長，情況令人擔憂。

因應疫情直至現時仍未受控，為了防止交叉感染，多個大型盛事包括首爾時裝周、Art Basel Hong Kong、米蘭設計周等先後宣布延期或取消，許多品牌亦宣布暫時關閉門市，僅提供網購服務，整個世界進入近乎停擺的狀態。

昨日，Anna Wintour在美國版《Vogue》中亦宣布年度盛事Met Gala 2020將無限期延期，直至另行通知。

Met Gala過去部份精彩裝扮：

+ 7 + 6 + 5

基於責任問題，紐約大都會藝術博物館無可避免地決定閉館。《About Time》展覽以及開幕夜晚宴因而不會在原定的日期舉行。 Anna Wintour

為慶祝大都會藝術博物館開館150周年，本年大都會藝術博物館的年度展覽以及Met gala 2020均從Virginia Woolf的著作《Orlando》取材，最終定訂為〈About Time: Fashion and Duration〉，藉此回顧時裝界近百年歷史。

故事《Orlando》中的主角奧蘭多在書中經歷了一段長達四百年的時空旅行，由18世紀過渡至19世紀，不單經歷了種種人情冷暖，亦目睹了世事的更迭，奧蘭多的心境亦隨之轉變，使他某天從昏睡之中醒來後變成了一名女子。而本年大都會藝術博物館的年度展覽〈About Time: Fashion and Duration〉，便以120件時裝，展示時裝界自1870年直至當今的發展，從而探索時裝界的未來。

本年大都會藝術博物館以〈About Time: Fashion and Duration〉為題開設展覽，藉此回顧時裝界近百年歷史。（官方圖片）

過去《Orlando》曾被改編成電影：

而人稱「時裝界奧斯卡」的Met Gala 2020本按照傳統，於五月頭一個星期一（亦即五月四日）在大都會藝術博物館上演。今屆Met Gala難得與Louis Vuitton合作，並邀來Emma Stone以及Meryl Streep擔任晚宴聯合主席，讓人期待各位名人的盛裝表演。

然而，因疫情近日於美國肆虐，紐約市市長白思豪於本月12日宣布紐約進入緊急狀態，並頒布禁令，禁止超過500人同時聚集，唯獨學校、醫院、養老院、以及公共運輸系統除外。紐約市政府同時關閉大部份公共場所，包括圖書館、博物館等，直至四月中旬再另行通知。

鑑於大都會藝術博物館近日暫時關閉，館方無法估計到四月後能否再一次重新開放，因此決定與美術館相關的所有活動，包括展覽〈About Time: Fashion and Duration〉及Met Gala 2020亦會無限期延期，直至另外通知。