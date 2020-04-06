環保購物｜製一件棉T用上一人3年的飲水量？6個減少H2O足跡的方法

光製作一件棉 T，就要用上 2720 公升的水—這是一個人可以喝上 3 年的水量。為了減少購買衣服時的 H2O足跡，以及響應 3 月 22 號世界水資源日，以下為 6 個從自己出發，減少時尚業水資源消耗的方式。

時尚無疑是很口渴的一個產業。根據艾倫麥克亞瑟基金會 (Ellen MacArthur Foundation) 研究，織品生產每年使用約 930 億立方公尺的水資源——等同於 3 千 7 百萬座奧林匹克游泳池。

這種層級的水資源消耗對乾燥地區來說最有感。「首先且最重要的是，生產地的周邊社群會受此消耗行為衝擊，」世界自然基金會 (WWF) 的全球水資源管理組長 Alexis Morgan 告訴 Vogue。「存在著水資源取得以及衛生等問題。」

但製造服飾時不只會消耗水資源，水源的污染也是一大問題。事實上，根據一份 2012 年的報告，全球廢水中約有 20% 是來自時尚業的染色與加工流程。「這會讓人們無法使用那些水源，」Morgan 解釋。「染色流程中的特定化學藥劑也會產生問題。如在印刷布料時所使用的氮，還有農藥都會影響當地飲用水源。」

▼Vogue 整理出6個購買服飾時能更加留意 H2O 足跡的方式，下文有更詳細解說▼

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1. 選擇有機棉

傳統棉的生長需消耗大量水資源。事實上根據水資源教育研究所 (Institute of Water Education) 的一份報告指出，光製作一件棉 T 就要用上高達 2720 公升的水。而 2017 年紡織交易組織 (Textile Exchange) 研究發現，和傳統棉相比，有機棉可減少 91% 的「藍水」（如淡水湖與河流等來自地下與地表的水源）使用。這讓有機棉成為更節水的選項。Morgan 說：「如果在對的地方栽培有機棉，可以相對地實際減少用水量，並 在水污染方面降低足跡。」

2. 支持低耗水牛仔褲

特定牛仔褲的製作方式可能會消耗大量水源：傳統上生產一件就會使用高達 10,850 公升的水。這也是為何有些品牌（如粉絲包含薩塞克斯公爵夫人 Duchess of Sussex 的 Outland Denim）開始推出低耗水牛仔褲。Outland 創辦人與 CEO James Bartle 表示：「在牛仔褲製作中，最耗水的環節之一為洗色和加工流程。」他們將雷射設備等創新科技運用於洗色與漂白製程，可降低高達 65% 的耗水量。

3. 聚酯纖維萬萬不可

現在，大部分人都知道聚酯纖維是水污染的一大元兇，因為在清洗時會有上百萬塑膠微纖維脫落。這些細小塑膠顆粒最後會流到我們的飲用水中，並對海洋生態造成極大威脅，因為生物們會錯將其當成食物。

聚酯纖維在製造時也會產生大量水污染，如沒有好好管理，製程中所需的鈷、溴化钠與氧化銻等有害化學物質會進入水源。Morgan 解釋：「處理及轉化聚酯纖維時所需的各式化學流程，會造成重大污染衝擊。」

大部分人都知道聚酯纖維是水污染的一大元兇，因為在清洗時會有上百萬塑膠微纖維脫落。（Dior官網圖片）

4. 回朔原料的來源

做好功課很重要，因為你需要知道布料是在何處製作，才能對水資源消耗的影響程度有概念。舉例來說，絲與纖維素等自然纖維會消耗很多水源，但可在潮濕地區生產。「對原料生產方式及產地暸解得越多，就越能看清它們是否真的具永續性，以及背後可能的妥協，」永續成衣聯盟 (Sustainable Apparel Coalition) 的 Higg Index 總監 Julie Brown 說。「如果一間公司有透明度很高的供應鏈，就是他們在乎的好現象。」

5. 留意皮革材質

皮革的製程與加工也具高度 H2O 衝擊；一雙牛皮皮鞋約需要高達 8,000 公升的水源來生產。且製革廠所使用的化學藥劑也是水污染之大問題。Morgan 說：「皮革的處理通常需要用上破壞性強的化學物質；經常會使用 [鉻的有害型態] 六價鉻。」選擇有加入皮革工作組織 (Leather Working Group) 之品牌，他們和供應方合作，減少水源與化學物質的使用。

6. 減少洗衣次數

一個簡單的節水方式就是少洗衣服。「洗衣服會用上大量水資源，並有很大的環境衝擊，因此在丟進洗衣機前先想想這件衣服是不是只有稍微穿過，並沒那麼髒，」Brown 說，並補充如何洗衣也有影響。「一次洗整批衣物，而不是幾件單品，如果洗衣機有低水量模式也可選擇。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：減少時尚業水資源消耗，6個購買服飾時能更加留意H2O足跡的方式】