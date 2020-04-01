【改圖】日本護士自學創AI網站　著名裝設計師10秒變古典肖像畫？

近日社交平台上，不少人都在用「AI畫伯」網站，將個人大頭照變成油畫。若將Karl Lagerfeld、山本耀司、Virgil Abloh等時裝設計師變成畫中人物，大家又會認得幾多？

「AI畫伯」將人像照片化成古典肖像畫。（AI Gahaku）

最近大家在Facebook、Instagram，應該都看到不少人紛紛將Profile Picture換成古典油畫風格。人人時光倒流四百多年，一夜間化身文藝復興時期的文人雅士，原來全靠一名為「AI畫伯」（名為AI Gahaku）的日本網站。

「AI畫伯」由一名日本護士自學開發，網站利用AI技術分析模擬古典西洋畫風，用家只需在網站上傳照片，程式便會自動辨識相中人物輪廓特徵，從原照生成十款畫風各異的人物肖像畫。網站雖指「AI畫伯」會將原照化成文藝復興時期作品，但從畫風看來，程式似乎亦借鑑了19世紀印象派繪畫，以及20世紀表現主義畫家Amedeo Modigliani的作品。

這網站既然以古典西方油畫數據為主，若將現代時裝設計師肖像放到網站又會如何？從成品照看來，Coco Chanel、Karl Lagerfeld等歐洲面孔，化身油畫後神韻猶在。至於山本耀司、川久保玲、阿部千登勢等日本設計師的肖像，經「AI畫伯」改造後，竟搖身一變成歐洲文藝面龐。至於眾多設計師中，與油畫畫風最格格不入又最得啖笑的，非Virgil Abloh莫屬。先看Coco Chanel變身前後變化：

Coco Chanel（Wikipedia）

Coco Chanel變成油畫後，算易認。（AI Gahaku）

按圖看更多時裝設計師油畫化後的分別：

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「AI畫伯」程式至今已有逾50萬用戶。除了「AI畫伯」，這位自學成才的日本程式設計師早前亦曾設計出「Pixel Me」程式網站，將上傳照片變成點陣圖畫風，大家有興趣不妨到網站試玩。

時裝設計師Pixel化後你又認得出嗎？