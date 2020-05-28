Moncler丨Simone Rocha聯名系列打破傳統界限　展現後現代女性美

Moncler Genius（天才計劃）旨在賦予每位設計師個人創造力及話語權，眾多各具特色的設計師因此受邀參與其中，這次與Simone Rocha合作，以如夢似幻又靈動活潑的方式，再度詮釋她標誌性的浪漫廓形。

英國設計師Simone Rocha以摩登、強勢與浪漫來描述自己的設計理念，充滿藝術感的細膩服裝很快地讓她在新生代設計師中竄起，Moncler Genius（天才計劃）旨在賦予每位設計師個人創造力及話語權，眾多各具特色的設計師因此受邀參與其中，這次與Simone Rocha合作，以如夢似幻又靈動活潑的方式，再度詮釋她標誌性的浪漫廓形。

Simone Rocha受到舞蹈的靈感啟迪，她將極致輕盈的薄紗面料大膽應用於外套之上，並綴以三色堇、雛菊和玫瑰花刺繡、壓花及印花的豐富形式鋪滿全身，亦大量運用褶皺、荷葉邊裝飾細節。

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本季MONCLER SIMONE ROCHA合作系列以盟可睞Moncler品牌的戶外精神為基礎，同時受到了意大利名導費里尼的電影、舞蹈律動及時裝幻想的啟發，融入些許詭魅曲折的暗黑元素。絹紗籠罩下的輕薄吊帶羽絨裙環繞著曼妙的身姿；束腰夾克和大衣在大面積的玫瑰印花中綻放；褶邊和荷葉邊不僅裝飾了尼龍防風夾克的前胸與兜帽，亦出現於短裙、短褲、連帽衫和T恤之上。

風衣打破了傳統的硬朗感，化身為對女性柔美氣質的充分解讀：圓潤飽滿的外形比例之中點綴華麗細節，甚至連Logo都閃耀著水晶的光芒。Moncler Simone Rocha合作系列應用了包括超細塔夫綢（taffetas）、高科技尼龍、亮面尼龍和亮面皺褶尼龍、薄紗、超輕尼龍在內的多元化材質；混合象牙色、紅色、青檸色、天藍色、米色和黑色。厚底鞋、輕便拖鞋和迷你背包等配飾為該系列勾勒出更為完整的夢幻畫面。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Moncler攜手Simone Rocha以時裝與舞蹈幻想啟發，打造暗黑的現代浪漫主義之舞】