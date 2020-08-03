【最強復刻】Nike聯乘Supreme再出星星Dunk？全新星紋AJ1設計曝光

早前才介紹過Nike以Sacai LDV Waffle Green Multi為基調，打造綠黃配色Daybreak同最版，與民同樂，未幾今日這個龍頭運動品牌，又迎來另一單經典球鞋致敬改造計劃：Nike × Supreme Dunk High。

Nike SB之父：Sandy Bodecker。（ZUPPORT-Store Trier）

回想十八年前，由Sandy Bodecker提案的Nike SB系列，之所以踏入王朝盛世，經過精心策動的一系列Collaboration功不可沒，聯乘合作的單位範疇廣泛，涵蓋滑板選手、服飾品牌、藝術家、音樂、電影等，當中尤以Supreme的貢獻最大。

2003年登場Dunk High Pro SB Supreme。（SNEAKERNEWS）

本來Sample的構思並非用星紋而是Nike Swoosh，後來卻傳聞因為商標問題而遭到否決。（SNEAKERNEWS）

隨着近年Dunk鞋款的強勢回歸，Dunk High Pro SB Supreme時至今日市價已高達三至四萬港元一對，叫人乍舌。（STOCK X）

2002年Supreme與Nike史上首次合作，即成功打造出兩對驚為天人的Cement Dunk Low Pro SB，翌年再乘勝追擊，推出一色三款的Dunk High Pro SB Supreme星星圖案（本來Sample的構思並非用星紋而是Nike Swoosh，後來卻傳聞因為商標問題而遭到否決，改用星星），雖然很多人覺得星星圖案配上鱷魚皮紋，太過花巧難配襯，但其實這些年來追捧它的人一直大有人在，隨着近年Dunk鞋款的強勢回歸，其渴市度更是以幾何級數暴升，時至今日市價已高達三至四萬港元一對，叫人乍舌。

於2021年推出的Supreme × Air Jordan 1。（dropsbyjay）

而為解決世人可望而不可得的渴望，昨日西方潮流界就發放出一個超級閃光彈，傳聞Nike 、Supreme兩大單位將會再度攜手，以Supreme星紋Dunk High為靈感主題，於2021年推出Supreme × Air Jordan 1。

觀乎目前流出的照片所見，Supreme × Air Jordan 1當真與2003年這對Supreme Dunk High極為相似，一來Dunk High的外型就與AJ 1同出一轍（同樣出自Peter Moore的設計手筆）；二來同樣以Varsity Red、University Blue和College Orange作為顏色主調；再加上相同的星星圖案以及鱷魚皮紋設定，遠看的話實在幾可亂真，唯一明顯分別，是不見了Supreme Dunk High標誌性的鞋帶位金色Supreme Logo鞋帶扣，算是唯一的美中不足吧。