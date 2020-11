+J秋冬系列排隊秒殺　UNIQLO跟Jil Sander合作如果改寫聯乘模式？

今日(11月13日)+J最新系列上架,即引來全城瘋搶,日本、香港等地都出現排隊潮。 這個由UNIQLO跟德國極簡時裝大師Jil Sander合作的聯名系列,早於2009年展開,到底當年這個比別人行前一大步的先鋒聯乘,為時裝界帶來甚麼轉變?

Jil Sander本尊再度回歸時裝界。(Peter Lindberg)

雖然如今UNIQLO與其他品牌的聯乘合作已成千上萬,但在過去並非如此,2009年UNIQLO就破天荒,邀請當時已失去自家同名品牌的Jil Sander出山,打造名曰+J的服裝系列,全面貫徹Jil Sander的簡約主義美學,再結合UNIQLO親民價格的市場定位,並分成男女裝推出(Jil Sander過去走中性主義路線),展開為期3年的合作。甫推出已在全球大部份UNIQLO分店被搶購一空,香港也是一物難求,只有在內地的UNIQLO專門店出現無人問津情況,可見大陸民眾當年對這類簡約概念衣服的認識,相對地淺薄。

雙方合作誕生於2009年。(GETTY)

來到2015年,UNIQLO啟動The Best of +J系列,以復刻形式將09至11年間的+J系列重新推出,雖然到2018年結束之時反應尚算不錯,但聲勢也明顯不及09年第一波,所以當Fans以為日本第一服裝集團與德國第一簡約時裝設計師的合作從此劃上句號之際,今日卻突然宣告第3度回歸,著實令人喜出望外。

2015年回歸的The Best of +J系列。(UNIQLO)

其實只要認真思索,便會理解到今次UNIQLO與Jil Sander第3度合作的必然性。因為2015年The Best of +J回歸時,潮流世界的主調乃是Demna Gvasalia、Gosha Rubchinskiy等設計師所推崇的Normcore概念。縱然無論Normcore或Minimalism,都同樣與裝飾主義背道而馳,不過簡約與「Hea著」之間,仍然有着莫大的差別,前者排斥不必要的圖案,後者卻倚賴浮誇標記招搖過市,因此The Best of +J並未達到預期反應,亦毫不意外。

Luke & Lucie Meier夫妻二人組。(Say Who)

Luke & Lucie Meier時代下的Jil Sander品牌風格。(Jil Sander)

然而今次2020年的+J,世界已變得不再一樣了,融合了極簡主義和機能概念的時裝大行其道,當中最出力的,正正是品牌Jil Sander當前設計師組合,夫妻檔Luke & Lucie Meier。無論是自家品牌OAMC還是Jil Sander,Luke & Lucie Meier都為Minimalism開拓出一片天,雖然或者女裝的陰柔味會有所增強,男裝則點綴了少許街頭風,但大體而言,仍與Jil Sander本尊所推崇的概念一脈相承。能夠在已經招攬了Christophe Lemaire主導UNIQLO U的情況下,現在再重奪Jil Sander,UNIQLO堪稱佔據了極簡服裝市場的半壁江山。

Christophe Lemaire主導的Uniqlo U。(UNIQLO)

不過,Fans也無須過度幻想全新+J系列,當真會有些前所未見的新創作,相信都是以從前的+J為主軸再稍施修改而已,這從UNIQLO最新發佈與Jil Sander訪談的內容之中,就可以看出端倪。

訪問其中一段談論到現代衣服的歷史進程,Jil Sander論及過去幾乎每個年代,都有屬於當時的特定服飾,例如19世紀末就有緊身胸衣,60年代則有嬉皮士的藍色牛仔褲,然而發展到今天,世界已經沒有屬於我們這個年代的特定衣服,形式變得不再特別,反而內在卻更加講求隨性舒適。

例如那些Packable可打包的羽絨服,已成為當今的必需品之一。 Jil Sander

那麼衣服是否全然一成不變,答案當然是否定的:「我對衣服因循的造法是十分厭倦的,因此生產技術定必有所進化,當中尤其新面料的開發,以及對不同裁切和紙樣的研究方案最為注重。」

全新+J系列的產品,目前的產品照只發佈了很少量,圖為女裝Hybrid Down Jacket。(UNIQLO)

另一款新產品Fine Cotton Oversized Regular Collar Shirts。(UNIQLO)

例如從目前少量發放的產品照所見,女裝Hybrid Down Jacket細心地擅用羽絨和棉質材料,製成衣服的不同部位,全黑色簡約設計,設有隱形拉鍊和鈕扣,大衣領和羅緞口袋造工也十分細緻,喇叭形袖管更有營造出女性輪廓。至於另一款新產品Fine Cotton Oversized Regular Collar Shirts,腰間位置設有飾邊,鈕扣亦被隱藏起來,寬敞優雅的外觀輪廓,就算沒有Logo商標映襯,亦仍然讓人知道正是Jil Sander出品。