【Kewpie】丘比全透明內臟人體模型　玩具起源跟沙律醬大有關係？

不知讀者們有沒有發覺，很多日本的經典玩具模型，其起源都並非來自玩具商，而是一系列極為地道，涉及衣食住行的生活品牌。

牛奶妹和牛奶仔PEKO & POKO。（fujiya-peko）

例如牛奶妹和牛奶仔PEKO & POKO，源自日本菓子老子號不二家的Milky牛奶零食系列，而在古董店常見的佐藤象，則是日本知名藥品商SATO佐藤製藥的吉祥物，早於1955年開始出現在部份藥品的包裝上，原本不過是增加親切感和方便消費者辨認，誰不知其後卻妹仔大過主人婆，自成一派地推出自家玩具單品，風行電玩和古着界別。

Kewpie丘比公仔誕生在1909年12月。（AbeBooks）

而今次的主角Kewpie丘比公仔同樣是依附在日本生活品牌之中，不過其起源卻絕非來自東洋，而是地球另一邊的美國，於1909年12月，美國知名卡通插畫師Rose O'Neill，從丘比特天使形象上取得靈感，創造出肥頭得意，背上長有天使小翅膀的公仔，取名為Kewpish Love，並於女性刊物《LADY HOME JOURNAL》首度發表，旋即引來熱話。到1913年Kewpish Love更被德國的製造商，打造成精美立體陶瓷，開始從2D的紙本上，走進3D的真實世界，成為人們日常生活的小擺設。

1919年，中島賢一郎在創立食品品牌Kewpie，並將品牌商樣造成Kewpie的公仔。（A-Mart）

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到了1919年，日本沙律醬食品商中島賢一郎在創立自家品牌的時候，看中Kewpish Love的可愛形象，決定將品牌命名為Kewpie，並以Kewpie公仔為品牌商標。究竟當初中島氏在創立Kewpie時，有否得到Rose O'Neill的官方授權，現在則不得而知了，但可以肯定的隨着Kewpie沙律醬食品的大獲成功，Kewpie丘比公仔在日本也愈來愈深入民心，開始推出了非官方授權的日版公仔外，更出現了一套名曰《Kewpie Fusion》的動漫，Kewpie丘比公仔化身成各式各樣的職業與形象，給當時小孩童莫大聯想，玩具亦大受歡迎。

Kewpie丘比全透明大內臟人體模型，由香港文化屋雜貨店特別提案，零售價$1380，率先預訂價則為$1080。（文化屋雜貨店）

來到2020年，雖然Kewpie丘比公仔已誕生逾百年，但人氣依舊不減，當中尤以造工和創意皆一流的日本版玩具注目度最高，最近香港文化屋雑貨店成功爭取與日本Kewpie玩具製造商合作，打造史上第一款全透明Kewpie丘比人體模型。

透明大內臟Kewpie30cm高，由36pcs組件組成。（文化屋雜貨店）

模型以日本中學最常見的人體解剖模型作靈感，體內的主要器官如心肝脾肺腎與大腦一一展示出來，平時給予人血淋淋感覺的人體模型，如今移植到Kewpie丘比上，一下子變得奇趣起來，據知生產超限量，文化屋將會有全港獨家80隻率先發售，又是手快有，手慢無。

INFO

文化屋雑貨店 Bunkaya Zakkaten

尖沙咀金巴利街22號1樓