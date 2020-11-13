Louis Vuitton︱LV山系跑鞋上架　定價近萬上山粗著你又捨得嗎？

穿Louis Vuitton等高端時裝品牌的服裝行山？大概都是一些會引人發笑的行為，那怕再有錢四處揮霍炫富都好，在適當的環境配搭適當的服裝，應付不同場合的需要，不是品味，而是常識吧。 但隨着品牌男裝藝術總監Virgil Abloh積極將街頭時尚元素融入高端時裝設計，同時又遇上Urban Outdoor潮流的興起，穿LV行山，也許不再是個笑話。

LV Trail Sneaker：（按圖放大）

LV Trail Sneaker（品牌圖片）

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自Virgil Abloh成為了Louis Vuitton的男裝藝術總監以後，這個高端時裝龍頭品牌的街頭元素，一如預期般愈來愈豐富，當品牌連滑板這種街頭文化象徵運動的支線都經已開拓之後，進而涉足山系領域，其實也不是太難想像。

事實上，早在年中LV的春夏季時裝秀中，Virgil Abloh經已預示了LV Trainer系列鞋款中，將會推出越野跑鞋的設計，作為品牌加入Urban Outdoor「戰場」的序章，日前正式在官方網站上架，各位看倌終於可以一睹LV山鞋的真面目。

回顧Louis Vuitton 2020春夏季男裝時裝秀：（按圖放大）

Louis Vuitton 2020春夏男裝系列時裝秀（品牌圖片）

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Urban Outdoor的造型除了講究時尚感之外，實用功能亦是必須的細節，目測這款意大利製的LV Trail Sneaker確實似模似樣。機能網眼布為主體的結構，透氣度充足，大有Asics Kayano這類「實力派」的影子。

然而作為Louis Vuitton的出品，越野跑鞋的輪廓下少不了高端品牌的奢華細節。無論是銀白、黑銀、金白配色的版本，都採用了金屬質感的皮革作為保護部件，既是令鞋款外觀變成藝術品般金光閃閃的裝飾，取代平常越野跑鞋上保護腳掌的皮革、塑膠部件；鞋舌和鞋身，則分別印上LV Logo和Louis Vuitton的字樣，配上立體的經典LV花浮雕，作為中底外跟的點綴，將一雙功能向的山鞋包裝成奢侈品。

LV花的中底細節。（品牌圖片）

以往應該不會有人想像LV會創立滑板支線吧，進軍山系又怎算意外？（品牌圖片）

當然吧，一雙出色的越野跑鞋，性能高低在原始的山野之中，總是「救人一命」的關鍵。這款結集了基本山鞋性能的LV Trail Sneaker，基本性能算是及格。然而$1,200美元（約港幣$9,300）的定價，一對的價錢絕對買得到幾對Hoka One One、Salomon等專業與時尚兼備的跑鞋了。所以LV山鞋能否「救命」就不得而知，但想在山上有高回頭率地「曬命」的話，絕對沒有問題。純粹問自己捨得穿上萬元上山粗著，任由沙石碰撞和泥漿淹污這對鞋子嗎？