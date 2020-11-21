Harry Styles︱2020最具影響力時尚男士　GUCCI、BODE推動大進化

Harry Styles成功「擊敗」Timothée Chalamet，勇奪2020年度最具影響力時尚男士首位。 這位來自男團One Direction的美男，其實早期亦曾經歷過好幾年時裝車禍時期，直至近年才修成正果。

Harry Styles成功「擊敗」Timothée Chalamet，勇奪本年度最具影響力時尚男士首位。（Gucci）

一年容易又年尾。時尚平台Lyst近日就時裝界過去一年的表現發布各項排行榜，總結過去一年各品牌的表現。本年度最具影響力時尚男士這項指標由男星Harry Styles奪得，確是令人心服口服。

Harry Styles的帥氣是無庸置疑的，天生濃眉大眼加上修長骨架，完全是得天獨厚，再加上識彈結他又識唱歌，自然成為萬千少女心目中的白馬王子。但作為樂隊One Direction的前成員，Harry Styles出道早期大概被團隊及經理人公司牽制，打扮始終離不開最傳統的boy-band style，Oversized T-shirt配窄牛的造型大大抹殺他的高貴氣質。當時Harry Styles更經常被安排上綜藝節目及event玩各種遊戲，留下各式各樣的黑歷史，偶像不易當，今日的他重看大概會想死。

Harry Styles出道早期以boy-band style為主。（GettyImages）

+ 9 + 9 + 9

直到2013年，當年19歲的Harry Styles終於開竅，捨棄一眾青少年品牌轉向Burberry、Saint Laurent by Hedi Slimane等奢侈品品牌擁抱，Printed Shirts加Wyatt boots的造型讓他變得更為亮眼。後來他更留有一頭微卷長髮，那份優雅感更是盈溢而出。

Harry Styles的帥氣是無庸置疑的。（GettyImages）

後來Harry Styles更幸運地遇上了由Alessandro Michele掌舵的GUCCI，從此之後彷如如魚得水，時尚感一日比一日濃厚。色彩絢麗的西裝、印花恤衫、蝴蝶結領口、喇叭褲、誇張的寶石及珍珠配飾等單品放在他身上，不單沒有半點突兀之感，更加誘發出他的貴公仔風質；再加上Harry Styles勤力鍛鍊，練出一身剛剛好的肌力，即使穿得風騷亦不會失卻Boyish感覺。

+ 5 + 5 + 5

Harry Styles多個GUCCI造型均被時裝界一致好評，2019 Met Gala中的黑色輕紗連身褲配襯珍珠耳環及有踭皮鞋Look便成功搶去女星風頭，成為一大經典，難怪GUCCI對他尤其喜愛，連續三年挑選他成為品牌代言人。

Harry Styles於2019 Met Gala中的造型是個經典。（GettyImages）

+ 4 + 4 + 4

儘管今年疫情席捲全球，但亦無減Harry Styles的時尚影響力。新歌＜Golden＞MV面世短短24小時內，已有大批網民瘋狂搜尋他在MV中所穿的單品，當中湖水藍西裝褸的搜尋率增加52%，黃色漁夫帽的搜尋率更大增了92％，影響力無人能及。JW Anderson拼接冷衫亦因Harry Styles穿著後成為搶手貨，由六月底至今搜尋率大增166％。

近日他再成為首位登上時尚雜誌《Vogue》封面的單飛男星，穿上Comme des Garçons、Gucci、JW Anderson裙裝超越性別界線，無論男女均傾倒於其魅力之下，榮獲本年度最具影響力男星寶座實至名歸。

Harry Styles近日成為首位登上時尚雜誌《Vogue》封面的單飛男星。（Vogue）