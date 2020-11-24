在New Jil Sander、Lemaire等品牌的推動下，極簡主義再度捲土重來，成為不少時尚男女最愛的打扮風格。 若你喜歡韓式簡約風，務必認識來自首爾的小眾品牌LOW CLASSIC。

首爾的小眾品牌LOW CLASSIC有「韓國Céline」之譽。（LOW CLASSIC）

在熱潮底下，以極簡設計為主調的店舖愈開愈多，為各階層消費者提供不同的選擇。然而，愈是簡約的設計便愈考功夫，每一針每一線皆會影響整體線條及結構，一個不小心成品便會顯得粗糙又廉價。

過去《一物》曾為大家介紹NEOUS及HEREU這兩個中價極價品牌，今次就帶來首爾小眾品牌LOW CLASSIC，為大家帶來另一個極簡選擇。

LOW CLASSIC的設計俐落大方，深得極簡主義者歡心。（LOW CLASSIC）

LOW CLASSIC由三位首爾女生Lee Myeong Sin、Hwang Hyun Ji與Park Jin Sun於2009年共同創立。她們希望透過俐落且別具一格的剪裁，以及優雅大方並且不過時的設計，展現出女性的美及力量，漸得國內女性歡心，甚至被譽為「韓國Céline」。

品牌成立早期屬於摸索階段，因此儘管部份成品已見今時今日的輪廓剪裁，但整體仍然不夠成熟，用色及印花方面亦更為花巧，與極簡風格完全沾不上邊。

LOW CLASSIC早期設計：

+ 3 + 3 + 3

直至2017至18年，LOW CLASSIC的風格才漸趨成熟，不單由喧囂誇張的用色轉為黑、白、棕等沉實用色；設計剪裁上亦愈見熟練，設計師Myungshin Lee大量地設計出剪裁俐落的西裝、Oversized Trench-coat、羊毛大衣、闊腳褲等，流露出一派如Lemaire的灑脫與知性。

現時LOW CLASSIC每季都會囊括數十款最新設計，如最近上架的2020秋冬系列，除了品牌常見的西裝、羊毛大衣及恤衫之外，今季更別出心裁地加入帶有機能性的羽絨大衣、稍為修腰的恤衫及連身裙、西裝喇叭褲，完美展現出現代女性的知性剛強。另外，今季亦有幾款今年大熱的高筒Boots、幾何形狀的手袋，以及以花呢面料織成的漁夫帽，可謂應有盡有。

LOW CLASSIC 2020秋冬系列（LOW CLASSIC）

+ 95 + 95 + 95

除了款式夠多、質量夠好之餘，LOW CLASSIC的定價亦尚算親民，對一般上班族而言絕無壓力，假若大家想找尋UU之外的親民價極簡設計，或許LOW CLASSIC會是個不錯的選擇。