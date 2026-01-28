BLACKPINK演唱會｜巡演落幕成員淚灑互相緊抱 重溫香港場精彩時刻

BLACKPINK演唱會香港站｜韓國女團BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站，前晚（26日）於啟德體育園主場館圓滿落幕，尾場成員們淚灑啟德，演唱中段時已眼有淚光，謝幕時更一度哽咽，大家互相緊抱安慰。



BLACKPINK演唱會香港站尾站 世界巡迴正式結束

雖然世巡現正結束，但隨著新專輯即將發行，回歸將至，BLINK可以再跟BLACKPINK見面！據報道，BLACKPINK 迷你專輯《DEADLINE》發行前後，將於北美和韓國舉辦 6 場安可演唱會！

演唱會表演多首熱門歌曲 成員們更帶上個人新歌炒熱舞台

是次演唱會在未有發佈新專輯下舉行，仍大受歡迎，每場巡演門票秒速完售，香港站也不例外。BLACKPINK 上一次來港已經是2023年，事隔三年，仍無阻香港場BLINK的熱情，應援聲源源不絕。

每逢成員們演唱個人新歌，BLINK更首首伴唱，伴隨一系列打氣應援。當中Rosé《vampirehollie》未有收錄於串流平台並鮮有獻唱，香港場BLINK實在太幸福了！

Jennie 大唱《like JENNIE》、《ExtraL》、《Starlight》等歌曲；

LISA 表演 《Thunder》、《FXCK UP THE WORLD》、《Rockstar》、《Lifestyle》;

Rosé《toxic till the end》、《vampirehollie》、《APT.》、《stay a little longer》;

Jisoo《Thunder》、《earthquake》、《Your Love》;

全新演唱會服裝 舞台效果個魅力再次昇華

一連三場香港場演唱會，每場成員們都會換上新服裝演唱。當中最矚目必然是 LISA 加入Nike 後首件型格運動服裝，盡顯Rockstar風範！ Jennie 亦披上Chanel 服飾唱《like JENNIE》等歌曲，勁歌熱舞令舞台 High 爆！

回顧BLACKPINK 《DEADLINE》香港站有趣時刻

1.氣氛擔當 Rosé 多次用廣東話問候大家「我好掛住你哋」、第二場LISA 「你點呀？」及 Jisoo 更加入向大家示愛「我愛你」、「好幸福」

2.每場巡演Rosé會一試地道小食，香港場超貼地，一嚐雞蛋仔、奶茶、咖哩魚蛋。

3.BLINK 準備巨大應援棒，成員們大感驚訝！