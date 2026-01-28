陳冠希CLOT再聯乘adidas 推馬毛Dress Superstar+別注版唐裝外套

陳冠希主理品牌 CLOT 與adidas Originals一向是長期合作夥伴，今次為了即將到來的馬年新春，雙方聯乘推出包括鞋履及服飾的系列，當中以馬毛及馬紋版本的Dress Superstar版本是焦點所在，既奢華又應節。宣傳企劃中，陳冠希更首度化身成動畫人物，以「鑰匙大師」登場，設計成能開啓隱藏潛力與未來機遇之門的神奇鑰匙的角色。陳冠希亦會隨著動畫扭出，開啓其全新創意篇章的首部曲：一部由他親自擔任創意總監、將貫穿全年展開的多集式動漫系列，未來亦將邀請特別嘉賓加入其中。



CLOT Dress Superstar 鞋款 (CLOT)

今次新春系列靈感源自象徵活力、力量與自由精神的馬年，相關主題元素貫穿整個系列，在致敬傳統的同時，亦延續 adidas 的創新基因。陳冠希融合生肖與功夫等中西文化元素，將其融入系列設計之中，其中焦點所在自然是 CLOT Dress Superstar 鞋款。與之前推出的全黑版本不同，與之前呈現的Dress Shoes感覺相比，今次陳冠希以牛皮和馬毛馬紋印花鞋面為Superstar重塑，輔以皮質貝殼頭、金色鞋帶頭的棉質鞋帶、縫製三條紋以及皮質流蘇裝飾其牛皮和馬毛馬紋印花鞋面，同樣展現奢華感覺，亦直接呼應馬年主題。皮革材質同樣運用於內襯和中底，橡膠外底則在確保日常實穿功能的同時，無損其美學格調。

除了生肖外，另一個鞋款CLOT Qi Flow則從功夫的優雅、律動與勁道中汲取靈感，以尼龍鞋面、緞面鞋領、珍珠與盤扣設計，以及汲取自帆布草編鞋靈感的外底，共同打造出一款兼具傳統工藝與現代生活方式的鞋款，中式元素感覺強烈，特別適合在新春佳節著用。

CLOT別注版唐裝外套 (CLOT)

服飾方面，adidas最近推出的唐裝外套的被潮流界熱捧，今次CLOT 運動外套亦有類似設計，採用 100% 棉質斜紋布打造，飾有中式立領、盤扣、背部西式風格裝飾圖案、圓弧形拉鍊口袋以及繩索細節的三條紋。與之搭配的，一款煥新演繹的貝肯鮑爾型運動長褲，飾有中式新春編織標籤與人字形彈性扣，為整體造型注入動感、律動與精准感。

CLOT羽絨外套 (CLOT)

而另一款外套採用絎縫皺摺尼龍面料製成，並填充 PrimaLoft Gold 合成羽絨，外型上亦致敬經典中式羽絨服廓形，並以精緻的緞面內襯、緞面編織繩、Concho 扣飾以及雙按扣插手口袋，共同打造出一件兼具儀式感與實用性的單品。

adidas Originals x CLOT 2026 馬年新春系列將於 2026 年 1 月 31 日起登陸香港 CLOT 農曆新年快閃店、其他指定 JUICE 銷售渠道、JUICE ONLINE 微信小程序及JUICESTORE.COM正式發售。