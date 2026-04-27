TAGHeuer 全新F1 Solargraph 38mm腕錶 粉色系列迎接邁阿密大獎賽

TAG Heuer F1系列自1986年面世以來，始終是彰顯個性與卓越性能的象徵，作為首款冠以TAG Heuer專屬名稱的腕錶，系列大膽運用豐富色彩與創新複合材質錶殼，精準捕捉了當代充滿活力的時代氣息。2025年，品牌首度將Solargraph光能機芯引入Formula 1系列，以直徑38毫米的精鍊輪廓展現前瞻性科技。時至今日，這趟風馳電掣的旅程再度迎來嶄新篇章，TAG Heuer推出全新F1 38毫米Solargraph腕錶系列，透過柔和的粉彩色調重新詮釋經典設計語彙。



TAG Heuer 的全新系列以柔和卻自信的美學登場，錶殼採用 TH-Polylight 材質，帶來輕盈舒適的佩戴體驗，同時讓色彩更具張力。系列涵蓋三款獨特型號，第一款為限量發行3,000枚的粉彩藍色蛋白石錶盤款式，完美體現了清新與澄澈的特質。

（簡皓賢攝）

而限量2,500枚的粉彩粉紅色蛋白石錶盤款式，則以沉浸式的單色調設計，散發出充滿活力的表現張力。

至於限量3,500枚的米色蛋白石錶盤款式，則流露出低調溫潤的質感，並與冷灰色分鐘刻度形成細膩的幾何對比。以上三款腕錶均配備與錶盤同色的橡膠錶帶，售價為15,450港元。

為進一步拓展奢華維度，TAG Heuer同步推出兩款採用噴砂精鋼錶殼搭配三排精鋼鍊帶的精緻演繹之作。這兩款38毫米腕錶的時標均鑲嵌了8顆VS級明亮式切割鑽石，彰顯非凡的工藝細節。

其中，粉彩綠色蛋白石錶盤款式限量生產1,500枚，將當代色彩與璀璨光芒巧妙融合；另一款限量1,000枚的薰衣草藍色款式（配備粉彩藍色錶盤與粉彩粉紅色凸緣），則營造出極具層次感的精緻對比。兩款鑲鑽精鋼型號的售價均為22,100港元。

（簡皓賢攝）

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TAG Heuer 的 Solargraph 機芯是如何運作的？

TH50-00型Solargraph機芯是TAG Heuer開發的正式太陽能光能機芯名稱，標誌著品牌在提升製錶效率與推動永續發展方面邁向新里程。 這枚突破性的光能機芯於2022年率先搭載於TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph系列腕錶之中，透過捕捉自然光與人造光轉化為能量，讓腕錶在日常佩戴中毋須定期更換電池，大幅減少對傳統能源消耗的依賴。

（簡皓賢攝）

然而，TH50-00遠不止於一般太陽能機芯，而是以高效充電表現見稱的先進光能系統。 在直射陽光下，短短約兩分鐘的照射時間，已足以為腕錶提供一整天所需電量；而在累積約40小時光照後，機芯可達至完全充電狀態，之後即使置身全黑環境，仍能自主運行長達約10個月，真正把「光」化作近乎源源不絕的動力。 即使腕錶因長時間未佩戴而停止走時，只需短暫將腕錶暴露於任何光源之下，機芯便可迅速重新啟動，充分體現其高效能量管理與日常實用性。

（簡皓賢攝）

相較必須定期更換電池的傳統石英機芯，TH50-00的設計理念以長效耐用與環境責任為核心，為新一代高級運動腕錶提供更具前瞻性的技術方案。 機芯設置於特別處理的半透明錶盤之下，讓光線可順利穿透錶盤表面，直達太陽能電池模組，同時仍保留清晰易讀的時間顯示與層次分明的錶盤設計。

在實用規格與日常佩戴性能方面，系列腕錶配備經防反光處理的平面藍寶石水晶錶鏡與精鋼旋入式錶底蓋，並具備100米的防水深度。腕錶保留了系列標誌性的雙向旋轉錶圈及60秒/分鐘刻度，其鍍銠指針與時標均塗覆白色Super-LumiNova®夜光塗層，於夜間能散發出清晰的綠色光芒。

TAG Heuer Formula 1 38毫米Solargraph粉彩系列（Tag Heuer）

全新TAG Heuer Formula 1 38毫米Solargraph粉彩系列將於明日率先於官網獨家發售，並於5月1日起在全球實體零售點全面上市，當中包括位於香港中環國際金融中心商場的TAG Heuer專門店。