HOKA首度聯乘機能風韓牌XLIM 以歲月痕跡重塑Mafate Speed 2鞋款

HOKA 首度攜手韓國新銳時裝品牌 XLIM，以經典鞋型 Mafate Speed 2 為藍本推出全新聯乘系列。是次合作帶來三款配色，包括“Black Charcoal”（炭黑色）、“Grey Foam”（灰霧色）及“Peach Dust”（蜜桃粉色）三種配色，合作核心靈感來自「自然物料隨時間流逝的演變」，以有機元素與人造結構之間的張力為主題，利用材質的層次、色彩的漸變與紋理的安排，共同營造出「經歷時間洗禮的物件」意象。



這次 HOKA 與 XLIM 合作主打的「歲月痕跡美學」（weathered aesthetic），並不是簡單的仿舊處理，而是一種將時間與環境作用視覺化的設計語言。在這個脈絡下，HOKA 標誌性、以性能為本的中底結構與緩衝支撐科技，構成了堅實的人造基底；而 XLIM 則透過材質拼接、細膩色調及後現代時裝的美學語彙，將自然侵蝕、人為建構與城市風化等視覺經驗，巧妙轉化為鞋面上的豐富層次。

性能方面，鞋底搭載 Vibram Mega-Grip 外底，配備 5 毫米深鞋釘，提供出色抓地力，即使在崎嶇地形亦能保持穩定表現。此結構奠定整體機能基礎，使鞋款在多變環境中依然維持高效與可靠。鞋面則採用 HOKA 的 Active Foot Frame 系統，為足部提供包覆與支撐，有效穩定中底結構，即使長時間穿著亦能維持舒適與穩定。

今次聯乘示範當代運動鞋文化如何跨越機能與美學的邊界，折射出城市生活者對自然想像、時間感與身體經驗的多重投射。

HOKA x XLIM Mafate Speed 2 系列分別推出“Black Charcoal”（炭黑色）、“Grey Foam”（灰霧色）及“Peach Dust”（蜜桃粉色）三種配色。其中炭黑色版本將於4月24日率先於亞太區登場，隨後灰霧色與蜜桃粉色則於5月15日全球同步發售（雙方官網及指定零售商），定價為1,499 港元。

Mafate Speed 2過往曾經與什麼品牌聯乘？

HOKA x Moncler Genius Mafate Speed 2（HOKA）

HOKA x END. Mafate Speed 2（END.）

回顧 Mafate Speed 2 過往的精彩聯乘紀錄，不難看出這款鞋型的極高可塑性。例如在 2021 年，HOKA 曾與 Moncler Genius 合作推出簡潔亮眼的純白版本，隨後又與潮流零售商 END. 攜手打造出極具時尚感的中性色調版本。然而，對比過往的設計，XLIM 此次的改造無論在材質的選擇還是風格的轉換上，都顯得更為大膽且具顛覆性，成功為 Mafate Speed 2 注入了前所未有的嶄新面貌。

韓國機能品牌XLIM是怎樣的？

XLIM 由創辦人Dohee Kim於2021年在首爾創立。作為一個新銳時裝品牌，XLIM 憑藉獨特的「電影敘事」風格與機能美學，在韓國潮流圈（特別是Gorpcore領域）備受矚目。品牌以「無限（Infinite）」為宗旨，團隊匯聚了來自時裝、建築與藝術等不同領域的創意人才。他們的創作方法強調將日常觀察與對大自然的感悟轉化為多種藝術形式，並以「Episodes（篇章）」為概念，將品牌歷程拆解成一段段可被觀看、穿著與體驗的生動故事。