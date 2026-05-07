深圳歡樂港灣｜餐廳13大優惠+瑪蒂爾達Matilda音樂劇75折+摩天輪

深圳歡樂港灣有咩玩？很多港爸港媽都喜歡周末帶小朋友北上放電，而且不再局限於行商場、食玩買，還有越來越多家庭喜歡北上看音樂劇、博物館展覽，從小培養藝術氣息！英國神級音樂劇《瑪蒂爾達》（Matilda），近期將登陸深圳濱海藝術中心歌劇廳，過關後乘地鐵即可到達。

附近還有「壹方城」、「歡樂港灣」等商場，憑音樂劇實體門票更可享歡樂港灣指定商店88折優惠！今次就由《好食玩飛》記者帶大家到深圳寶安區「食、玩、買、睇Show」親子一日遊！



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即搶加場優惠75折👉《瑪蒂爾達》倫敦西區原版音樂劇 限時$308起

深圳歡樂港灣｜看神級音樂劇《瑪蒂爾達》

《瑪蒂爾達》深圳｜莎士比亞劇團出品 橫掃101項國際大獎

《瑪蒂爾達》（Matilda）是由英國皇家莎士比亞劇團出品、改編自Roald Dahl經典童話，橫掃101項國際大獎的經典音樂劇！故事講述一位聰明絕頂、會使用超能力的小女孩瑪蒂爾達（Matilda），每天面對家庭及校園的PUA，重男輕女的父母常罵她「笨蛋」，校長常把學生稱呼為「蛆蟲」，甚至將學生關進滿佈釘子的禁閉室、恐嚇學生。即使如此，Matilda卻沒有氣餒退縮，反而更努力去學習，用智慧和勇氣找到自己的價值。

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英國皇家莎士比亞劇團出品的《瑪蒂爾達》。(官方圖片)

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《瑪蒂爾達》除了故事緊湊，更結合精心設計的舞台及現場樂隊演奏，加上由澳洲音樂鬼才Tim Minchin的配樂，及6至12歲的小演員們高難度的舞蹈演出，每秒都精彩絕倫！立即盤點《瑪蒂爾達》必看的3大亮點：

《瑪蒂爾達》音樂劇亮點【1】世界級重金製作｜巨型字母舞台／飛天鞦韆

由英國皇家莎士比亞劇團（RSC）重金製作，整個舞台被巨大的字母木塊（Scrabble tiles）包圍，這些積木還暗藏機關！還有超巨型鞦韆直接飛向觀眾席，視覺衝擊力絕對滿分！

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整個舞台被巨大的字母木塊包圍（官方圖片）

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《瑪蒂爾達》音樂劇亮點【2】引發共鳴寓學習於娛樂｜孩子最佳的首套音樂劇

《瑪蒂爾達》是小朋友接觸表演藝術的最佳起點！繽紛的視覺效果加上同齡小演員的演出，讓小朋友極具代入感；全英語演出配備中文字幕，更能激發學習英語的興趣。主角 Matilda的勇敢與成長值得孩子學習，絕對是親子共同培養藝術與語文興趣的絕佳體驗！

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《瑪蒂爾達》音樂劇亮點【3】男演員神反串魔鬼校長｜荒誕的視覺衝擊

大反派Miss Trunchbull校長，傳統上都是由男演員反串演出！他穿上誇張的墊肩制服，帶來一種荒誕的壓迫感，把角色的神經質、粗暴又滑稽的「暴君」形象演繹得淋漓盡致，是全劇的一大亮點。

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Miss Trunchbull校長仿如怪人般荒誕（官方圖片）

這次演出於深圳濱海藝術中心歌劇廳進行，交通方便，過關後只需坐地鐵即可到達，最適合港人北上朝聖！現在更有推廣優惠，限時低至75折購票，即搶優惠！

倫敦西區原版音樂劇《瑪蒂爾達》深圳站｜演出詳情

日期：2026年5月1日至6月21日

地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

時長：全長150分鐘（含20分鐘中場休息）

年齡：適合全年齡觀賞（英語演出，附中文字幕）



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深圳歡樂港灣｜《瑪蒂爾達》憑票即13大餐廳優惠🍽️

《瑪蒂爾達》（Matilda）的實體門票千萬不要亂丟！因為只要手持音樂劇門票，便可於歡樂港灣指定餐廳享全單88折優惠，無論欣賞音樂劇之前或之後，都可以去「醫肚」！

🎭 瑪蒂爾達88折參與餐廳名單 SOMETHING FOR KIKA 阿甘蘇記 小龍坎 蘇曉玥鴨血粉絲 一風堂 恭印記 食神 天露 新山 新仙 漁語魚 IPL 九人坊 觀海 同仁四季

歡樂港灣美食推介【1】 同仁四季 四季椰子雞🥥

如果想食得豐富點，可以試試同仁四季椰子雞！湯底清淡且鮮甜，完全不辣，非常適合小朋友飲用及拌飯。雞肉鮮嫩，且食材健康，是深圳最受家庭歡迎的連鎖餐廳之一。

歡樂港灣美食推介【2】食神龍爺 風味小菜🍚

主打經典茶餐廳風味小菜。有燒味、惹味小炒、咕嚕肉等，而必試經典黯然銷魂叉燒飯，同行小朋友可以試試店內的滑蛋蝦仁。

歡樂港灣美食推介【3】KiKA 健康無添加雪糕🍦

主打無添加人工色素的Gelato健康又好味，最啱小朋友！雪糕口感軟滑，當中以開心果及各款鮮果口味最受歡迎！KiKA更是意大利得獎手工雪糕，出品有保證。

深圳歡樂港灣／壹方城食玩買推介

欣賞《瑪蒂爾達》音樂劇之餘，當然少不了一家大細在附近商場吃喝玩樂，與歡樂港灣一個地鐵站之隔的，還有「壹方城」，不僅有超夢幻室內遊樂場，還可以抽盲盒。

1. 「灣區之光」摩天輪🎡

趁日落時分可以去乘坐約128米高的「灣區之光」摩天輪。入夜後，摩天輪會亮起閃爍的七彩霓虹燈，映照整個深圳海灣的夜空！

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2. 壹方城Meland Club樂園🏰

由歡樂港灣坐地鐵1站之隔的「壹方城」，食玩買應有盡有！帶著小朋友就最推薦室內親子樂園 Meland Club，及POP MART抽盲盒！Meland Club佔地極廣的室內樂園！內有超巨型星空波波池、公主換裝區、模擬超級市場及賽車場。裝修設計超夢幻、設施超多，保證小朋友玩到不願離開！

3. POP MART 巨型旗艦店🎁

店內有超多巨型的Molly、Labubu及Skullpanda公仔打卡位，可以跟小朋友一起拍照留念，而且盲盒款式極齊全，可以沉浸式享受拆盲盒的驚喜！

4. 對住摩天輪歎M6和牛🍽️

壹方城擁有過百間餐廳，由大熱酸菜魚、潮汕牛肉火鍋到精緻點心都有，玩完、買完直接可以醫肚！又或者折返歡樂港灣，繼續用實體票享用88折優惠！有不少餐廳位於摩天輪附近，可一邊欣賞摩天輪，一邊用餐！如果喜歡火鍋有故里和山，喜歡泰菜有Naya，當中最推薦Met Petal遇見花瓣餐廳和牛角燒肉！

這裡的牛角有別於香港，主打800度高溫炭火燒肉，而且有專人代烤。最吸引的是可以坐在窗邊位，一邊歎M6和牛，一邊欣賞摩天輪夜景，打卡氣氛一流！

5. Met Petal 遇見花瓣 精緻西餐🍽️

主打精緻西餐、法式料理。招牌菜是法式烤春雞，外皮香脆，肉汁豐盈，極多網民推薦！另外，黑松露和牛炒飯及各款甜品都值得一試！

深圳歡樂港灣｜交通指南

從香港到歡樂港灣有兩種方法，分別是乘坐地鐵，或直接乘坐直通巴士。

地鐵：經褔田/落馬洲過關，搭乘地鐵至5號線「臨海站」 下車，B2出口直達歡樂港灣。傍晚如需前往壹方城，只需坐一站至 「寶安中心站」 即可。全程無縫連接商場，炎熱或落雨都不怕！

直通巴士： 乘坐環島中港通跨境巴士，可從香港市區直達歡樂港灣。

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