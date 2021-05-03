Mulberry驚言世人已有足夠多的手袋？ 品牌誓言要以手袋拯救世界

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-03 17:56

隨著上月Hermes宣布將以蘑菇菌絲製作愛馬仕柏金包，更多品牌如開雲集團亦表明將加快推出以植物皮革製作的相關產品。 近日另一手袋品牌Mulberry為慶祝品牌成立50周年，發布《Made to Last 宣言》，承諾於2030 年前將品牌業務轉型為可再生循環模式，以此作為里程碑，邁步未來。

英國王妃Kate Middleton是Mulberry手袋用家（Getty Images）

成立於1971年的英國品牌Mulberry近年因Meghan Markle及王妃Kate Middleton，時尚影響力一日千里，加上相對親民的定價，使之成為不少上班族的心水之選。

然而，Mulberry卻沒有停駐於高銷售額的滿足感之上，反而決心要由內到外改變。適逢本年是品牌成立50周年，Mulberry較早前便發布了《Made to Last 》宣言，當中驚人地提及：「世界上可能已經有足夠的手袋可以交換和再轉賣給後代」，一個手袋品牌竟說出如此自打嘴巴的話，其勇氣及反思能力實在令人震驚。

Mulberry透過《Made to Last》宣言作出多項反思（Mulberry）

而在此論點上，Mulberry更進一步地承諾會通過維修、翻新和再利用等來延長每一件Mulberry產品壽命。若用家真的決定要扔棄手袋，Mulberry亦會致力為手袋搜尋一位新主人，減低消耗。

Mulberry更承諾若手袋真的無法再使用，品牌便會回購它，並運用戰略合作夥伴 Muirhead制革廠所開發的創新能源回收系統進行回收，支持新手包的誕生之餘，同時以循環的方式延續舊手袋的生命，相當有心。

除此之外，Mulberry更承諾將整個製作過程轉變成可再生循環模式，更會創建一個從農場到成品均100%本地化、完全透明化的採購過程，致力在2035年前實現零碳淨排放。

近年全球暖化問題日趨嚴峻，於世界各地爆發的天災更是一直為世人響起警號，難得一眾時尚品牌願意跨出一步，致力找出時裝及環保之間的平衡點，實在值得大家鼎力支持。

Mulberry承諾會通過維修、翻新和再利用等來延長每一件Mulberry產品壽命。（Mulberry）