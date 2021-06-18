ASICS│造星NY鍾諾言和模特兒泳希　結合本地潮流IG店演繹型格穿搭

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-18 13:10

近年球鞋熱潮如日中天，受追捧到的球鞋已不再侷限於典型的潮流款式，即使是以往只講求舒適度和機能性的Dad Shoes和專業運動鞋，同屬人氣之選。最近ASICS和ASICS SPORTSTYLE以旗下一系列人氣鞋款作主題，邀請了《全民造星3》的NY鍾諾言，夥拍模特兒泳希做Model，並聯合3間本地人氣IG Shop為NY和泳希作形象指導，向大家演繹今夏男女裝潮流穿搭術。

Color Injection Pack NOVABLAST $990。（ASICS）

IG Shop Hisso以街頭風作主題，為NY及泳希打造ASICS Color Injection Pack潮流造型。（ASICS）

Color Injection Pack

各款人氣鞋作之中，以ASICS Color Injection Pack系列最為Colourful，GEL-NIMBUS 23的鞋面設計帶有迷彩元素，NOVABLAST更採用漸變色鞋底，如斯搶眼設計，在炎炎夏日著用，定必大放異彩。

Color Injection Pack GEL-NIMBUS 23 $1,290。（ASICS）

走Urban Fashion路線的Hisso，對應近年街頭時裝大流行的機能風理念，將工人褲、多口袋和尼龍索帶等元素，一一注入到NY和泳希的造型之上，再配以相應的鮮艷服飾，來為七彩的Color Injection Pack鞋款作互相呼應，來為視覺上帶來平衡，屬襯衫的必學教材。

Hisso是近年人氣火熱的本地IG Shop。（Hisso）

Earth Day Pack

Earth Day Pack GEL-NIMBUS 23 $1,290。（ASICS）

+ 2 + 2 + 2

除Color Injection Pack外，Earth Day Pack系列亦是ASICS今夏焦點大作，包括GLIDERIDE 2、GEL-NIMBUS 23和GT-1000 10三款型號，清一色以白 × 淺啡的Earth Tone作主調，簡約低調味道與Color Injection Pack剛好相反之餘，更是ASICS目前為止最環保的系列。

主打簡約美學的sense，將Earth Day Pack演繹得唯妙唯肖。（ASICS）

主打簡約美學的sense，將Earth Day Pack演繹得唯妙唯肖。（ASICS）

以完全符合循環再造的製作原則，整個系列利用重達5噸再生紡織品製成，相當於25,000件T-shirt，既兌現品牌為下一代守護地球的承諾，也是極之容易配襯的鞋款。

配襯教學方面，主打簡約美學的sense，就以近年大流行的中性闊身剪裁理念，來配襯Earth Day Pack，Earth Tone鞋子，配襯Earth Tone服飾。結合sense一直提倡的闊Cut休閒長褲，入型入格，走動起上來無拘無束，涼爽舒適，成功在炎夏完美表現出Less is More這種進階時裝理念。

日本潮人的ASICS穿搭Snapshot：

Bukatsu Pack

Bukatsu Pack Japan S $590

Bukatsu Pack Japan S $590

如果閣下是Old School風格的擁戴者，那麼時裝線ASICS SPORTSTYLE，則是此流派時裝的首選。最注目的款式，首推Japan S，鞋身線條經典簡約，原汁原味外，更以日本高校藍球隊作創作靈感，鞋墊和鞋跟位置均印有象徵籃球波衫的背號，別具特色之餘，內裡原來也包含着動漫之情意結。

RAKUDA YASEI將Japan S融合到Kimono、Totem Pants等古典服飾上，別具Old School風味。（ASICS）

絕對是動漫迷的集體回憶。（slamdunk）

事關Japan S正正是ASICS經典籃球鞋：俗稱金太陽的TBF-707之變種鞋款，屬神級動漫《Slam Dunk》裡重要角色三井壽的御用戰鞋，現在保留了漫畫裡的元祖Logo及虎爪紋設計，再採用高級合成皮革和EVA緩震中底製造，雖然外觀設計不及Color Injection Pack和Earth Day Pack系列般具科技感，但穿上腳同樣舒適。主打古着和工藝風的RAKUDA YASEI，就喜歡將Japan S融合到Kimono、Native American Vest、Totem Pants等古典服飾，懷舊的日式工藝服，遇上日本經典國民鞋款，產生出一新一舊的化學作用，既前衞又有趣，走上街定必別樹一格。