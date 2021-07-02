Hermes SS22更環保　持續研發防水物料　蘑菇袋只屬變革一部份

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-07-02 19:24

所謂的機能、山系或可持續發展等不同時尚設計，與其說是剎那光輝的潮流，倒不如說是人類服飾發展大勢之所趨，它所象徵的不只是視覺上的美學變化，人類的生活習慣以至對消費、社會和環境的價值觀，也隨之起了根本性變化。 時代正在改變了。

日前發表的Hermes SS22男裝系列。（Hermes）

貫徹近年時裝界推倡的機能理念，但背景講求的環保精神，卻早已超越流行與否的課題了。（Hermes）

因此現在提起機能時裝，已不再純屬Arc'teryx、Stone Island、ACRONYM或And Wander專利，就算屬高級時裝世界頂尖級別的Hermes，亦老早展望將來，擁抱環保新科技造衫造袋去。還停留在人家只會造鱷魚皮袋便叫做奢華？拜託別這麼落伍了。

手袋單品持續注目。（Hermes）

「我寧願不要有太多的衣服，但只求少量合適的。」（I prefer not to have too many garments, but to have the right ones），這是Hermes男裝設計師Véronique Nichanian就新季SS22，回應外國傳媒提問時的論調，真正優秀的衣服，並非一定漠視潮流元素，只在乎用料造工，而是無論它重視潮流與否，衣服都有其他衣物無可比擬前尖端性和工藝技術在其中。用相對高昂的價錢購物一件，卻有足夠多的理由，讓用家著用同一件作品多年，能夠睇得通這個觀點，其實Hermes才是性價比最高的品牌，Birkin、Kelly袋和絲巾類產品固之然，即使服裝類單品亦然，看看Martin Margiela二十年前為Hermes設計的作品至今仍有價有市，正是最好證明。

Martin Margiela二十年前為Hermes設計的作品至今仍然人氣不滅。（Hermes）

攀山繩一樣的布帶同樣是畫龍點睛之Item。（Hermes）

雙面拉鏈西裝褸，一物二用。（Hermes）

SS22系列以Double Game作主題，顧名思義是很多東西都存在二元性，卻並非一定對立，像機能與奢華，Véronique Nichanian渾然自成將兩者合二為一。首先很多服飾都能夠雙面著用，不論山系Parka、近年大熱的Versatile Vest、高貴淺綠鱷魚Blouson，和最後出場那套帶有點點Miuccia Prada、Junya Watanabe氣味的拉鏈西裝褸，均能夠反轉穿著。表面走休閒風格的衣服，背後卻掩藏細緻剪裁和正裝感，方便應對日與夜的不同場合。

將乾濕褸結合防Toilbright防水物料，或許大家覺得這是sacai慣常戲法，但Hermes卻一定會製作得更加精雕細琢。（Hermes）

將衫身面構置成Toilbright防水料，內部和衣袖部份則沿用純棉料製造。（Hermes）

至於衣服面料外觀上，Double Game二元概念同樣發揮極緻，顏色方面灰綠色、海藻色與柔和的玫瑰色、蠶絲色構成對比，但更重要是物料上的心思，近年的機能時裝十分推崇物料拼合，在Hermes系列中大家可以看到華達呢Gabardine會和帆布結合在一起；Toilbright光面防水面料與純棉面料融合，以Bomber Jacket為例，將衫身面構置成Toilbright防水料，內部和衣袖部份則沿用純棉料製造；或在將Toilbright注入乾濕褸的部份位置之上，乾濕褸本就防水，現在將加入Toilbright，無能功能或視覺兩方面，均得到了Double Game雙動震撼。因此，講求機能性應用和可持續性服飾，將會是Hermes未來發展重中之重，今次SS22男裝如是，早前宣告與MYCOWORKS合作，以蘑菇菌絲體培養出與皮鞋99%相似的SYLVANIA永續物料更是如此。

總之還是那一句，任何視覺上的時裝潮流或許都是曇花一現，但講求環保理念的服裝潮流，卻是天命所歸，大勢之所趨矣，在未來十年完全看不出任何褪色的跡象。

講求環保理念的服裝潮流，絕對是大勢之所趨矣。（Hermes）