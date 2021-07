Hermes SS22更環保　持續研發防水物料　蘑菇袋只屬變革一部份

撰文: 張榮熹 最後更新日期: 2021-07-02 19:24

所謂的機能、山系或可持續發展等不同時尚設計,與其說是剎那光輝的潮流,倒不如說是人類服飾發展大勢之所趨,它所象徵的不只是視覺上的美學變化,人類的生活習慣以至對消費、社會和環境的價值觀,也隨之起了根本性變化。 時代正在改變了。

日前發表的Hermes SS22男裝系列。(Hermes)

貫徹近年時裝界推倡的機能理念,但背景講求的環保精神,卻早已超越流行與否的課題了。(Hermes)

因此現在提起機能時裝,已不再純屬Arc'teryx、Stone Island、ACRONYM或And Wander專利,就算屬高級時裝世界頂尖級別的Hermes,亦老早展望將來,擁抱環保新科技造衫造袋去。還停留在人家只會造鱷魚皮袋便叫做奢華?拜託別這麼落伍了。

手袋單品持續注目。(Hermes)

「我寧願不要有太多的衣服,但只求少量合適的。」(I prefer not to have too many garments, but to have the right ones),這是Hermes男裝設計師Véronique Nichanian就新季SS22,回應外國傳媒提問時的論調,真正優秀的衣服,並非一定漠視潮流元素,只在乎用料造工,而是無論它重視潮流與否,衣服都有其他衣物無可比擬前尖端性和工藝技術在其中。用相對高昂的價錢購物一件,卻有足夠多的理由,讓用家著用同一件作品多年,能夠睇得通這個觀點,其實Hermes才是性價比最高的品牌,Birkin、Kelly袋和絲巾類產品固之然,即使服裝類單品亦然,看看Martin Margiela二十年前為Hermes設計的作品至今仍有價有市,正是最好證明。

Martin Margiela二十年前為Hermes設計的作品至今仍然人氣不滅。(Hermes)

攀山繩一樣的布帶同樣是畫龍點睛之Item。(Hermes)

雙面拉鏈西裝褸,一物二用。(Hermes)

SS22系列以Double Game作主題,顧名思義是很多東西都存在二元性,卻並非一定對立,像機能與奢華,Véronique Nichanian渾然自成將兩者合二為一。首先很多服飾都能夠雙面著用,不論山系Parka、近年大熱的Versatile Vest、高貴淺綠鱷魚Blouson,和最後出場那套帶有點點Miuccia Prada、Junya Watanabe氣味的拉鏈西裝褸,均能夠反轉穿著。表面走休閒風格的衣服,背後卻掩藏細緻剪裁和正裝感,方便應對日與夜的不同場合。

將乾濕褸結合防Toilbright防水物料,或許大家覺得這是sacai慣常戲法,但Hermes卻一定會製作得更加精雕細琢。(Hermes)

將衫身面構置成Toilbright防水料,內部和衣袖部份則沿用純棉料製造。(Hermes)

至於衣服面料外觀上,Double Game二元概念同樣發揮極緻,顏色方面灰綠色、海藻色與柔和的玫瑰色、蠶絲色構成對比,但更重要是物料上的心思,近年的機能時裝十分推崇物料拼合,在Hermes系列中大家可以看到華達呢Gabardine會和帆布結合在一起;Toilbright光面防水面料與純棉面料融合,以Bomber Jacket為例,將衫身面構置成Toilbright防水料,內部和衣袖部份則沿用純棉料製造;或在將Toilbright注入乾濕褸的部份位置之上,乾濕褸本就防水,現在將加入Toilbright,無能功能或視覺兩方面,均得到了Double Game雙動震撼。因此,講求機能性應用和可持續性服飾,將會是Hermes未來發展重中之重,今次SS22男裝如是,早前宣告與MYCOWORKS合作,以蘑菇菌絲體培養出與皮鞋99%相似的SYLVANIA永續物料更是如此。

總之還是那一句,任何視覺上的時裝潮流或許都是曇花一現,但講求環保理念的服裝潮流,卻是天命所歸,大勢之所趨矣,在未來十年完全看不出任何褪色的跡象。

講求環保理念的服裝潮流,絕對是大勢之所趨矣。(Hermes)