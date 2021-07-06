NIGO聯乘Levi's重溫私藏經典　原年506XX、Bing Crosby別注超珍貴

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-07-06 17:33

雖然牛仔褲的聲勢一度大不如前，但隨着龍頭大哥Levi's的苦心經營，成功策動一連串精彩的別注項目，總算再度令它死過翻生了。

Levi's Vintage Clothing 1955年501®日本特別版。（Levi's）

Valentino聯乘系列。（Levi's）

Levi's近年的別注系列之所以出色，最大原因主要是公司高瞻遠矚，定位甚廣，基本上每個潮流消費群都有主打項目。如High Fashion市場就有Valentino和Miu Miu聯乘系列；美式街頭則有Denim Tears；而Pokémon別注主攻青年人市場，至於日系和日著愛好者，早前推出的Levi's Vintage Clothing 1955年501®日本特別版，日本職人製造不在講，連雙馬皮牌，紅旗，鉚釘，包裝，甚至鈕扣上的文字，都被翻譯成日文，十分特別。

今星期日本Levi's又再有另一別注大作誕生，邀請裏原宿巨頭NIGO出山，讓這位HUMAN MADE主理人兼美式古着收藏家，親自為新作進行監修，製作出NIGO × Levi's 1915年版本501®牛仔褲和50年代Type II Trucker牛仔褸。兩件作品其靈感均取材自Nigo個人的牛仔服古董Archive，年青Bob頭NIGO在1986年分別買下這兩件單品，現在將其復刻並作微調，理念承如今次系列的宣傳片一樣，年青與年長的NIGO平行時空同時遇上，構成一趟美妙的新舊結合。

NIGO × Levi's 501®牛仔褲和Type II Trucker牛仔褸各限定100枚，盛惠¥78,650及¥96,800日元，絕不便宜。（Levi's）

NIGO × Levi's Type II Trucke。（Levi's）

隨着NIGO今次高調結盟，Levi's方面已暗示雙方的合作陸續有來，NIGO所珍藏的牛仔古董，未來定必持續復刻和改造，按照其年份獨有的細節和前人積累下來的洗水紋理，重新推出成批量化新產品，惠及大眾。

那麼除前文提及1986年購入的501和Type II Trucker外，NIGO尚有甚麼牛仔神物呢？今次一看究竟。

NIGO收藏的1920S Levi's 211 Denim Pullover Jacket。（NIGO）

雖則NIGO並非經常公開自家珍藏，但歷年也有數次向外展示的經驗，分別為Levi's拍攝紀錄短片，亦接受不同媒體的相關採訪。從訪問中所見，目前所知最早的Levi's收藏為1920年代的Denim Pullover Jacket，據NIGO所講他乃是當年Levi's為開發新牛仔外套而特別製作的Sample衣版，換言之即是非賣品，有錢都買不到。

NIGO收藏的Levi's 1940S S506XX。（NIGO）

至於一般古着迷夢寐以求的Type 1 506XX和Type 2 507XX古着原版牛仔褸，對NIGO來說當然是從不缺少的基本盤，事關他連更稀有的40年代大戰版S506XX都有。S的意思是Simplified簡化，和1944 501牛仔褲一樣，當年因為二戰關係，美國物資出現短缺，故當時的牛仔服飾生產都會盡量簡化，例如Type 1胸前常見的口袋蓋和鈕扣都修減了，衣衫鈕扣亦由5顆減至顆。另外除Levi's外，LEE Cowboy、Wrangler 111MJ、Carhartt以至是Strong Hold及Can't Bust Em這些已失傳品牌的古董牛仔服，NIGO亦不缺，旋令人眼界大開。

NIGO所藏的Bing Crosby別注。（Levi's）

Bing Crosby在30至50年代在美國人氣一時無兩。（Levi's）

不過NIGO最特別的牛仔褸收藏，便首推全球只有一件的Bing Crosby別注了，這位集歌影視一身的奧斯卡影帝，在30至50年代在美國人氣一時無兩，更因為一段與Levi's的往事，成為古着界千古佳話。話說當年Bing Crosby身穿Levi's牛仔褸到訪某酒店，但礙於當時牛仔服飾不像現在能夠登上大雅之堂，每每被視為只有勞動階層和小混混才會穿著的衣服，因此酒店人員當天以Dress Code為由，拒絕Bing Crosby入內。

Levi's Tuxedo禮服（Levi's）

此事令到Bing Crosby十分氣憤，更書寫一封信向Levi's哭訴，Levi's得悉事件後，便匠心獨運地以牛仔布料製作出Tuxedo禮服版本，方便Bing Crosby進出酒店，此後他更經常穿上這件獨一無二的Levi's Tuxedo出席公開場合，成為一時佳話，也足證Levi's時裝和營銷的眼光。

《Pee-wee Herman》。（Pee-wee Herman）

Paul Reubens本人真實著用的灰色西裝Pee-wee Herman Suit。（影片截圖）

論牛仔服以外的特色衣服收藏，一定非Paul Reubens的戲服莫屬。或許年輕一代對Paul Reubens無甚印象，但他可是上世紀80年代美國最家傳戶曉的喜劇演員，主演節目《Pee-wee Herman》大收旺場，而當年那件官仔骨骨，曾被Paul Reubens本人真實著用的灰色西裝Pee-wee Herman Suit，早年便正正便NIGO從拍賣會所奪得。因此NIGO如要拿自己所有的收藏去復刻，當真玩一世都玩不完。