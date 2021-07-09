KAWS日本大型展覽　150件作品回到事業起點　必搶限量BE@RBRICK

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-07-09 17:04

繼與香港創意單位AllRightsReserved聯手打造《KAWS:HOLIDAY》，以及與UNIQLO再度推出重磅聯乘UT後，潮流藝術家KAWS近日再度有新搞作。 不過今次KAWS不再聯乘，而是回溯根本——日本，舉辦首場個人大型展覽。儘管身在香港的你我無法親身前往，但亦有機會買入展覽限量BE@RBRICK公仔。

KAWS即將在日本舉辦展覽首場個人大型展覽「KAWS TOKYO FIRST」。（森美術館）

為何會說出生於新澤西州的KAWS在日開展是「回溯根本」呢？其實早在1999年，KAWS便獲Bounty Hunter邀請前往日本，共同創作出木雕公仔「COMPANION」，結果公仔甫面世即大賣斷市，KAWS亦因此在日本及藝術界聲名大噪；後來他更於2001年，於日本 Shibuya Parco舉辦的首場個人展覽，因此日本可說是他的發源之地。

日本是KAWS成名之地（森美術館）

過去二十年，即使KAWS已蛻變成炙手可熱的藝術家，他亦沒有忘本，大多企劃都有預上日本。今次他更以「回歸源頭」概念，在日本舉行首場個人大型展覽，單憑展覽名《KAWS TOKYO FIRST》就足以明暸日本對他的意義。

《KAWS TOKYO FIRST》將展出超過 50件KAWS早期至今的作品（森美術館）

《KAWS TOKYO FIRST》將在7月16日至10月11日於日本森美術館舉行，並將展出超過 150件早期至今的作品，當中不乏最新繪畫及雕塑，令不少KAWS迷非常期待。

為是次展覽推出的別注版KAWS BE@RBRICK（Medicom）

+ 6 + 6 + 6

身處香港的各位相信已經看得既羨且恨吧。縱使無法親身觀展，但大家亦有機會買入限量展覽週邊：據KAWS官方IG，今回展覽將帶來13款最新公仔，當中包括KAWS FAMILY、BE@RBRICK KAWS TENSION 100% & 400%、KAWS COMPANION、KAWS WHAT PARTY等，所有款式皆以線上抽籤方式於7月16日發售，尚算無法看展的一種補償吧。



除BE@RBRICK外，是次展覽還有跟UNIQLO合作的別注UT：