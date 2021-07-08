阿部千登勢重塑Jean Paul Gaultier經典　Sacai風格走進高訂世界

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-07-08 19:50

首個由Sacai主理人阿部千登勢主理的 Jean Paul Gaultier高訂系列，在萬眾期待之下終在昨日（7月7日）發布。 阿部千登勢成功將個人風格與Jean Paul Gaultier的經典元素糅合，令人更期待她往後在Jean Paul Gaultier的表現。

Sacai主理人阿部千登勢主理第一個Jean Paul Gaultier高訂系列（Getty Images）

今季最讓人期待的高訂系列，絕對是BALENCIAGA及Sacai x Jean Paul Gaultier！未知是偶然還是故意，上述兩大品牌均被安排在昨日舉行，同一日帶來兩個驚喜，實屬時裝騷久違的彩蛋。

毛皮邊飾斗篷令人想起1994年Jean Paul Gaultier為Bjork設計經典（Getty Images）

回到主題，自Jean Paul Gaultier宣布退休，然後品牌再宣布由Sacai主理人阿部千登勢接棒以來，時裝界對品牌的未來充滿了好奇及期待。可惜因疫情關係，由阿部千登勢主理的首個系列再三延期。直至昨日，系列終於正式面世。

藍白水手條紋上衣，一直是Jean Paul Gaultier拿手好戲，現阿部千登勢重塑成新經典。（Getty Images）

點擊看Jean Paul Gaultier高訂系列設計：

+ 30 + 30 + 30

阿部千登勢表示Jean Paul Gaultier給予她極大自由度，讓她能全權負責整個系列。在沒有限制條件下，阿部千登勢沒有將品牌改頭換面，反而在系列中回溯Jean Paul Gaultier多個經典設計如麥當娜緊身胸衣、Björk於1994年所穿的毛皮邊飾斗篷等，再加入水手條紋、飛機帽等經典元素，作為系列的基礎。阿部千登勢再在上述的經典元素上，加入Sacai常用的羽絨、拉鏈、薄紗物料，設計出多件極具層次且剪裁特別的服裝，將Jean Paul Gaultier及Sacai完美結合。

紋身藝術家Dr. Woo為Jean Paul Gaultier高訂設計的紋身印花緊身衣（Getty Images）

另外，阿部千登勢今回亦找來紋身藝術家Dr. Woo，親自設計出紋身印花緊身衣，用以搭配夾克等單品，Punk味十足，為系列帶來另一個矚目焦點；至於早在高訂時裝騷前，三方聯乘球鞋Sacai x Jean Paul Gaultier x Nike VaporWaffle已在網絡瘋傳，當時成功引起熱烈討論，現在騷場內由模特兒親自演繹，街頭時尚風配上高級訂製服，感覺更震撼，Haute Couture與Streetwear從未如此接近。