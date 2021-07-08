Balenciaga回歸高訂　手工技藝非凡　誰說亮點只有Kanye West？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-07-08 20:06

一日之間，很多令人等待以久的前塵往事，一一回歸現代人視線。 一方面英格蘭國家足球隊時隔55年重回大賽決賽，歡呼「Football's Coming Home」；另一方面時裝世界傳統品牌Balenciaga，亦終於在53年後，回歸高級訂造時裝領域，參加FW21季度Haute Couture巴黎時裝周。

Balenciaga 53年後回歸高級訂造時裝領域。（Balenciaga）

回歸歷史悠久的10 AVENUE GEORGE V專門店。（Balenciaga）

Balenciaga回歸Haute Couture的消息，早在今年5月下旬公布，當時Balenciaga才發表了史上第一個與GUCCI的聯乘合作，未幾便宣告重歸Couture的大計，足證品牌變法圖強之決心。而且品牌選擇的發布會場極有心意，選址喬治五世大道10號（10 AVENUE GEORGE V），它不但是品牌創立人Cristobal Balenciaga事業生涯上的第一間法國專門店，始於1937年，也是其創作Studio，品牌首個系列，正正在此舉行。而Balenciaga馳名世界的香水型號10 Avenue V，同樣得名於此，可見地位超凡。

Balenciaga馳名世界的香水型號10 Avenue V。（grailed）

遺憾後來因為重重變故，這間傳奇專門店便關閉下來，雖然期間沒有易手清拆，卻一直封塵50多年，直至今次Balenciaga CEO Cédric Charbit和創意總監Demna Gvasalia的精心策劃，才得以重見天日。

左起的Balenciaga CEO Cédric Charbit和創意總監Demna Gvasalia及KERING老闆Francois-Henri Pinault。（Balenciaga）

很多人都以為今次是Demna Gvasalia第一次參與Haute Couture時裝周，其實不然，早在2017年格魯格亞人便曾帶領昔日自家品牌Vetements參加過一次，可惜當時反應兩極，請來Manolo Blahnik、Juicy Couture、Alpha Industries等18個品牌合作縱然Make Noise，但製作出來服飾卻並不具備傳統Couture的設計創意、精緻手工和奢華用料，引來一片嘩然。

Vetements曾以客席單位參加過Haute Couture時裝周。（Vetements）

不過，作為傳統歐洲時裝的一線殿堂，Vetements「甩皮甩骨」概念，當然不能夠應用到Balenciaga之上，相反為了籌備今次Haute Couture，Demna Gvasalia可謂嘔心瀝血，一改他個人偏好次文化的常態，找來最頂尖工坊，利用最尖端的手工和物料，製作出奢華服飾，完全符合法國高級定製時裝工會Chambre Syndicale de la Haute Couture所制定的嚴謹要求。

Balenciaga Haute Couture FW21最後出場的純白遮面Wedding Gown。（Balenciaga）

明顯是向1968的原生版本致敬。（Balenciaga）

+ 6 + 6 + 6

作為53年後回歸之作，Demna Gvasalia刻意自創立人Cristobal Balenciaga本尊身上取材，線條圓潤的立體剪裁、高立反領、冷峻黑白教士色週以至蠶繭狀或Babydoll大衣結構，都是Cristobal拿手好戲，最後出場的純白遮面Wedding Gown，更明顯向1968年原生版本致敬。另外與洋裝品牌Huntsman合作打造的西裝套裝，當中所利用到的Fresco羊毛、Mohair馬海毛、Cashmere羊絨和Barathea Wool巴拉提亞羊毛，都是Cristobal生前個人喜歡著用的物料，只要看得透，每件創作都流露着優美歷史記印。

蠶繭狀或Babydoll大衣結構，都是Cristobal拿手好戲。（Balenciaga）

線條圓潤的立體剪裁、高立反領氣派不凡。（Balenciaga）

+ 3 + 3 + 3

至於形形色色的Atelier工坊從來都是Haute Couture工藝的靈魂，今次Cristobal Balenciaga也不例外，特別找來刺繡工房Atelier Jean-Pierre Ollier、Maison Lesage、Maison Lemarié及Atelier Montex和布料供應商Dormeuil、Jakob Schlaepfer、Taroni和Forster Rohner參與製作，帽子則交由Philip Treacy製造。可見去到Haute Couture境界的服飾，並非一個品牌本身就能夠做到，更多時候集合整個職人文化圈，各人通力合作才能成事，CHANEL當初致力收購這些工坊，努力讓他們得以經營下去的本意，也許正是如此。品牌彼此競爭事少，整個法國Haute Couture工業能夠承傳並壯大下去，才是這個網購文化氾濫的世代下，一眾傳統大牌當務之急。