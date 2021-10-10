深水埗隱世BE@RBRICK神店　解構與MEDICOM TOY洽談生產玩具之秘技

作為近年最受年青人歡迎的流行文化地段，深水埗區各式各樣特色商店遍花開花，基本上每個月都有新店落戶，然而大多集中在大南街一帶，仿佛這條集選物店、Cafe、植物店及唱片舖街道以外的深水埗，依舊只是布行或買賣舊零件似的。

實情絕非如此，今個夏天與大南街一街之隔的汝州街，出現主打BE@RBRICK玩具商店So Art，店內這積木熊數量之多，媲美玩具博物館。



So Art位處深水埗汝州街150A的地鋪。（攝影：黃寶瑩）

So Art店內潮流玩具收藏令人目不暇給。（攝影：黃寶瑩）

令人嘆為觀止的玩具收藏

誠如So Art主理人Matt Law所堅持一樣，他不願凡事隨波遂流，劍走偏鋒才是他們本性。因此不但選址在遠離潮流且相對「市井」的汝州街，就連店面裝潢也和該區唐樓融為一體，情景尤如上圖一樣，與店面右手邊的樓梯鐵閘沒有違和感，衝忙過路時，定必擦身而過，若能獨具慧眼發現它，走進店中便會知道便別有洞天。

一踏進店中，即見到好多Pop Art大師之作。（攝影：黃寶瑩）

大量1000% BE@RBRICK，有些會出售，有些則屬店主個人珍藏。（攝影：黃寶瑩）

雖然Matt不願出鏡，卻向《一物》分享了很多想法：「由此至終我們會以較隱世的方式去經營So Art，避免了尖沙咀、銅鑼灣等主流購物地段而選擇深水埗汝州街開店，是因為想給予人一種藏寶的感覺，情況像去日本旅行一樣，許多引人入勝的店舖，都是要靠客人自己尋幽探秘才會遇上的。」

較之店外古舊的汝州街，So Art店內的觀感可謂截然不同。一踏進去即置身於二層高的寛闊樓底空間，放滿了MEDICOM TOY 1000% BE@RBRICK玩具，以及村上隆、Masaki和Matt Gondek等藝術大師傑品，仿如走進原宿的潮店或Gallery。

稱So Art是一個集Pop Art藝術與玩具於一身的博物館，其實絕不為過。（攝影：黃寶瑩）

除最新款式外，店內也有很多絕版BE@RBRICK。（攝影：黃寶瑩）

這枚B@BY Baby Black & Silver 1000%是Matt人生第一隻BE@RBRICK收藏。（攝影：黃寶瑩）

再走入一些，店內兩側設有長長玻璃櫃，裡面盡皆放滿當時得令的人氣玩具（唯獨一個專櫃是用來收藏懷舊麥當勞玩具），由最新款的TOM and JERRY、Leica、Jack Skellington BE@RBRICK、UNDERCOVER枱燈，到恆久不衰的B@BY Baby系列，Vincent van Gogh梵高、Keith Haring、Jean-Michel Basquiat、空山基等藝術家系列BE@RBRICK、還有KAWS Family以至A Wood Awakening by Juce Gace系列，琳琅滿目又多姿多采，並不讓BE@RBRICK專美。

行到最入，展示了So Art最強的BE@RBRICK收藏品。（攝影：黃寶瑩）

純木在BE@RBRICK歷史上一直有着崇高地位。（攝影：黃寶瑩）

Matt很喜歡鑽研Haroshi的「壓木製熊」技法，而這兩枚Haroshi × Karimoku BE@RBRICK亦早已為例天價。（攝影：黃寶瑩）

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不過店內最後部份的收藏專區，可謂是BE@RBRICK天下，至高無上的Haroshi × Karimoku的2019和2021年版本，各代Fragment design × Karimoku系列，以及東京2020奧運別注版Bearbrick Hinoki，要知道純木設計在BE@RBRICK歷史上一直有着崇高地位，識貨之士看到這批珍藏，已知So Art非同小可。

招財貓BE@RBRICK一直深受港人追捧。（攝影：黃寶瑩）

So Art店內一角。（攝影：黃寶瑩）

與MEDICOM TOY洽談生產BE@RBRICK之秘技

雖然玻璃櫃內所賣的BE@RBRICK價值不菲，有些炒價更動輒六位數字港元，但如要將So Art歸納為專門炒賣玩具的單位卻亦有欠精準，事關除買賣BE@RBRICK外，So Art團隊背後尚有一個更宏大的野心：打造更多由香港人親自設計的BE@RBRICK。

Matt親自講解如何去策劃一個BE@RBRICK項目，這些知識，有時比單純了解一件玩具的炒價高低來得更珍貴。（Medicom Toy Facebook）

現花一點筆墨解釋MEDICOM TOY創作BE@RBRICK的原理及流程吧。據阿Matt所解述，生產BE@RBRICK的方式大致有3種：第一是由MEDICOM TOY In House自資設計並推出，這是常規模式，產品生產出來的貨量亦會最多，二手市場市價亦相對地低。

Medicom Toy與Nike的直接合作項目。（Medicom Toy ）

Matt指出其實Medicom Toy官網會詳細列明每件作品的生產屬性，版權誰屬。（Medicom Toy）

第二種則是By Project的聯乘，由品牌、Artist本身直接與MEDICOM TOY進行洽談，親自設計，並沒有第三方公司的介入和協助。因此這種級別的單品大多是一些規模較大的品牌，像MEDICOM與Nike的合作便是這種形式了。此類聯乘項目，大多數以限量生產模式推出，因此稀有性更高，市值亦自然更高。

能夠與Medicom Toy合作出產BE@RBRICK的香港單位並不多，最知名者首推CLOT。（Clot）

本地流行誌《Milk》，亦曾成功與BE@RBRICK合作出玩具。（TK）

至於第三種，則是透過第三方策動的方式，So Ar正是這種情況。Matt解釋道：「我們先會聯絡世界各地的藝術單位、品牌或動畫持有者，向他們買下按年計算的版權特許專營權，之後我們便能夠自行設計與之相關的BE@RBRICK，圖案、顏色、物料，全由So Art團員一手構思和提案。」

So Art團隊本身有經營玩具工廠的背景，所以由設計以至製作BE@RBRICK，有着通盤掌握，擁座先天優勢。（So Art）

完成草圖並製成Sample後，Agency便可以正式與日本MEDICOM TOY進行商談，洽談生產玩具的事宜，Matt卻強調這是整個流程中最困難的一部份：「MEDICOM是國際級大公司，有整嚴格的合作和生產準則，一般公司未必迎合到他們的要求；得到MEDICOM的認可批准生產BE@RBRICK後，由落實項目到正式推出市場，亦需要等待二年多……」

他續道：「事關BE@RBRICK太受歡迎，全世界的品牌、藝術家都爭相和MEDICOM合作，因此要逐一將這些項目推向市動又不失其稀有性，唯有『輪住排隊』等面世，然而這條Waiting List也十分長，據我所知，目前已有接近二千個項目等待着。」

遺憾基於商業保密原則，So Art目前並不能夠向大家透露他們取得甚麼Licence。（攝影：黃寶瑩）

但Matt強調這批由他們親自設計BE@RBRICK，大多是香港人耳熟能詳的人物角色來的。（攝影：黃寶瑩）

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幸好So Art也不是省油的燈，透過多年來的BE@RBRICK收藏與營運的經驗，他們在Pop Art和玩具圈子頗有地位，亦與日本MEDICOM TOY本部的要員有着深厚合作關係，使到他們能夠稍稍地插隊，不用等上兩年便得以推出自家設計的BE@RBRICK，「第一款BE@RBRICK最快今年年尾推出，屆時將會在香港區進行優先或獨家發售。而目前So Art手頭上已經有十多個獲MEDICOM批准的項目，它們都是一些為港人所熟識的人物角色或藝術創作，當中有部份過去亦曾推出過BE@RBRICK，只不過我們有信心可以設計得更好，所以專誠將該License買回來，重新設計超越前作。」原來真正的玩具發燒友不止收藏玩具，更是要製作出自己心目中的理想玩具，在此也衷心祝願香港玩具設計工業百花齊放，未來出現更多讓我們引以為傲的創意單位。