山系時尚｜Tom Sachs絕版腰包再復刻　負責代工品牌堅持美國製造

說起紐約裝置藝術家Tom Sachs，大家除了想起他一個個裝置藝術外，還有各樣聯乘設計。

眾多聯乘中，最搶手的肯定是跟Nike合作的NIKECRAFT：Mars Yard Shoe，不過有款腰包Fanny Pack也大受歡迎，兩年前甫上架即被炒殺，早前難得重新改良復刻，連加拿大時尚網店SSENSE也引入。

而負責代工製作的美國品牌Zpacks，能得到Tom Sachs青睞，當然不簡單，至今仍堅持美國製造所有包袋。



絕版Tom Sachs Fanny Pack早前被復刻（Tom Sachs）

紐約裝置藝術家Tom Sachs（Getty Images）

Tom Sachs是裝置藝術家，而他成功之處除了創意，更擅於連繫時尚潮流領域，令其出品成為炒賣熱門，那對NikeCraft Mars Yard Shoe 1.0 Tom Sachs Space Camp在StockX炒價仍高企6萬港元，第二代也要4萬多元，可見其號召力。

炒上6萬港元的NikeCraft Mars Yard Shoe 1.0 Tom Sachs Space Camp（StockX）

而Fanny Pack兩年前面世時，共有白、灰、灰三款配色，原先打算是方便Tom Sachs工作室團隊製作雕塑才設計的袋件，Dyneema物料製成，既防水也輕身，實用度取勝，不過更重要的當然是袋上的Tom Sachs子彈招牌，即時為設計添上時尚氣息，當時Tom Sachs表示只屬一次性產品，賣完便算，因這限量生產的原因，加上Tom Sachs效應，理所當然被炒殺。

第一代Fanny Pack共有三種配色（Tom Sachs）

兩年後，Fanny Pack被復刻，那Tom Sachs有食言嗎？正確地說，他只食了50%言，因Fanny Pack的確是再版推出，不過Second Edition版本跟第一代是有所不同，首先換上了新配色Olive Drab，據說此軍綠色是二戰時美軍對抗德國納粹時USAG NATICK LABS所選用色系一樣；另一改良是增大容量，方便日常生活所需；而製作仍交由Zpacks負責，這於2005年由Joe Valesko創立的品牌，他有感市場上找不到心水款式，轉而自己設計和生產，堅持Made In USA，有專業登山袋款，也有適合Urban Outdoor的輕便設計，難怪Tom Sachs與山系愛好者都愛她。



Tom Sachs Fanny Pack Second Edition設計細節：