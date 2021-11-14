【設計】意大利工作枱方便與美學兼備　真正為Open Office而設

隨著世代變遷，現今的辦公室文化也大不同，如大行其道的「開放式辦公室」Open Office。

「開放式辦公室」標榜方便，具有彈性，可是很多聲稱走開放式風格的辦公室似乎名不符實，只不過是擺放幾張長木枱，雖然沒有Partition的阻隔，但感覺只是可隨意找個座位，其餘的換湯不換藥。

意大利品牌Mara設計，正好打破這困局。



Follow Me設計為辦公室增添生氣（Mara）

意大利辦公家具品牌Mara的產品Follow Me，是一款節省空間且高度可調控的桌子，專為處理多用途工作而設計。



首先，Mara表示Follow Me以可堆疊、緊湊且堅固為賣點，可升高降底，也可以不使用時折疊收藏，滿足工作上不斷變化的要求，做到真真正正為開放式工作室的環境所需。其高度彈性除了不僅是Office Chair的最佳拍檔，也同時能應用於沙發、床，甚至是露台，十分方便，放諸工作和家居日常都能輕易配合，靈活度取勝。

另一方面，Follow Me設計也從用家角度著眼，可因應其坐姿和站姿而隨意調校高底，想坐或企完全自己話事。而配色也是亮點，除了有最Classic的黑白灰和木紋色調外，更有此簡約自然色系如酒紅、卡其、靛藍等，這些配色頓時為辦公室添上生氣，大大減低OT時的愁雲慘霧，老闆們值得考慮。