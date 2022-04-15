室內設計｜特選5大室內植物　多肉盆栽細小超治癒　哪種添好運？

你是否也曾有這種感覺？身處在高樓城市，面對日新月異的科技，有時難免覺得生活節奏匆忙，這麼過得那麼累。礙於工作的因素，又沒辦法隨時離開崗位，到曠野海邊散心。



或許，你可以考慮投奔植物們的懷抱！在這高壓的生活沙漠中，尋得一處容納身心的綠洲。

以下將介紹 5 種不同類型的室內植栽選項，包含觀葉植物、藤本植物和多肉植物等，一定能讓你在其中找到自己最喜歡的植物喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

1. 觀葉植物

觀葉植物是最常見的居家植物，原生於熱帶與亞熱帶地區，耐濕耐熱，因此種植起來比較容易，也很適合台灣的氣候，像是龜背芋、琴葉榕、虎尾蘭、圓葉椒草等都是適合新手栽種的室內植物。

1. 觀葉植物（IG@annei_gardening、ab_dumbcat_0205）

琴葉榕

琴葉榕（左圖）是種起來相當有成就感的植物，照顧得宜、勤加施肥的話，琴葉榕可是生長飛快，很容易就長得十分高大！大片的葉子幫助它行光合作用，也能為我們帶來新鮮的空氣，因此若看到上頭有灰塵的話，記得隨時幫忙擦乾淨葉片。

龜背芋

龜背芋（右圖）是耐陰的植物，如果家裡不常曬到太陽的話，挑選龜背芋包準沒錯！因為龜背芋不僅耐陰也怕曬，如果讓它長期直接曝曬到太陽，反而容易傷葉片，最好放在通風良好的窗邊，讓它偶爾接收到一點陽光就好。

2. 草本植物

現代人居住空間狹窄，如果你住的是公寓或是小套房，難以容下較大株的植物，不妨可以考慮體積較小的草本植物盆栽，如：帶有芳香的香草植物或火鶴花、鏡面草等，這類型的植物也挺容易種植的。

2. 草本植物（IG@maryland.monstera、ringchang921）

鏡面草

鏡面草（左圖）長得十分小巧可愛，是多年生的肉質草本植物，在大自然中它喜歡生長在陰暗的角落，生長條件不需要太好就能存活，不需要太常澆水、施肥與日照，故很適合養在書桌前當作擺飾盆栽。

火鶴花

火鶴花（右圖）的花型特殊，就像是火焰般美麗，除了紅色外，還有粉色、翠綠等顏色。且火鶴花的花期長，只要妥善照顧，幾乎可以一年四季都開花，為家中點綴色彩。

3. 藤本植物

藤本植物又稱為蔓生植物、攀緣植物，主要是根據植物的生長習性所分出的種類。這類型的植物莖細長，需要匍匐地面或攀附在其他物品上頭才能生長，因此也常被作為吊掛盆栽，像常見的黃金葛、常春藤、綠蘿、吊蘭等都是。

3. 藤本植物（IG@aishini_tw）

常春藤

常春藤（左圖）最特別的就在於它的葉形、葉斑、葉色多變，提供有趣的觀賞性，而其繁殖容易，生長速度也頗快，只要剪取一小段生枝，約半個月至一個月就能生根，慢慢長成一大株。

黃金葛

黃金葛（右圖）和常春藤一樣都具備蔓生植物易生長的特性，因不喜太陽，喜歡高溫多濕的陰暗環境，因此早年經常被放在廁所當作美化綠植。不過其實找個漂亮的盆器栽種，黃金葛同樣還是很可愛的！

4. 木本植物

和草本植物與藤本植物相對，木本植物就需要比較大的空間栽種，經常擺放在餐廳、書店與飯店裡頭，當作好看的室內植物。

4. 木本植物（IG@hillhouse_chiu、aoyama.plant）

馬拉巴栗（發財樹）

光是聽到「馬拉巴栗」（左圖），大家可能會覺得很陌生。事實上馬拉巴栗有個較耳熟能詳的名字叫做「發財樹」，聽起來相當吉利！這種植物耐旱、對光照的需求量相當低，只要定時幫它澆水基本上就能存活。

龍血樹

龍血樹（右圖）則是近幾年非常熱門的木本植物，過去大家可能會比較避諱它的名字和帶有針狀的葉。然而，隨著許多營業場所開始擺放龍血樹盆栽，龍血樹也逐漸被大眾接受，甚至很多人會覺得它長得很有設計感，能提升居家品味！

5. 多肉植物

最後，來到大家最喜歡的療癒多肉植物。除了仙人掌之外，多肉植物的品種相當多，對於外行人來說，實在是看得一頭霧水，底下挑選了兩種適合新手種植的多肉植物。

5. 多肉植物（IG@k_z_y_garden、planetplantsia）

月兔耳

月兔耳（左圖）顧名思義得名於它的外觀，看起來就像小兔子的耳朵一樣，且上頭有小絨毛，相當療癒！月兔耳適應力很強，可以作為入坑多肉植物的首選，只要保持通風，一週澆一次水，偶爾帶去曬太陽基本上就會長得很好了。

條紋十二卷

同樣好種的還有叫做「條紋十二卷」（右圖）的多肉植物，尖尖胖胖的模樣也非常討人喜歡。條紋十二卷原生於非洲南部乾燥地區，非常耐旱，不需要經常澆水，乾透了再澆就可以，是懶人必備的植物。

種植植物不僅能淨化空氣、美化空間，還能成為療癒心靈的陪伴，永遠佇立在一旁，無論你今天是喜是悲。找個週末到花市或者植物選品店，挑選一株心儀的綠植，陪伴你度過未來的日子吧！

相關文章：【家居設計】客廳擺位5大奧妙 桃花背後暗藏玄機 切忌擺放假花

相關文章：浴室設計5大禁忌：廁所置中宮易生病 馬桶沖正門要這樣化解！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】