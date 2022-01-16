浴室設計5大禁忌：廁所置中宮易生病　馬桶沖正門要這樣化解！

你知道家中的「浴廁」也有風水要考量嗎？我們經常忽略了這個每天使用的私密區域，但風水學認為它是穢氣聚集之地，不善加處理對家中氣場就會有影響。讓儂編來帶你看「浴廁風水 5 禁忌」，避開這些大格局、小細節，讓你的房子住起來更舒服！



1. 浴廁位置避開「中宮」

風水學有「家居九宮」這樣的說法，你可以將屋子切畫成九宮格，其中最中心「中宮」的位置可謂心臟地帶，像馬桶這樣較汙穢的家具就不宜放在這個位置，可能導致家人健康狀況不佳。其他關於格局方位的還有「浴廁門不能正對廚房」，因為前者屬水、後者屬火，恐有相剋影響運勢的危險；浴廁也「不宜正對大門」或「在走廊的盡頭」，浴廁應設在走廊兩側，在最末被視為「一箭穿心」，一樣會影響健康與財富。

新一年想家宅平安，必看以下5大浴廁風水民間禁忌催吉避兇！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 17

2. 馬桶別正對門

馬桶在浴廁內的位置也要注意，風水認為若打開廁所門就直直正對著馬桶，穢氣就容易影響到家裡。直觀上來說，坐在馬桶上正前方就一道門，有些人也會感到沒安全感。若想化煞，一般會建議以簡單的水晶門簾懸掛在廁所門上。

3. 鏡子忌正對馬桶、廁所門

風水認為「鏡子」的用法不同利弊就不同，可以放大或反射以提升運勢，擺錯了位置就是破壞運勢。浴廁內的鏡子，不建議正對馬桶和浴廁的門，依照「放大反射」的概念穢氣會容易對氣場造成影響。若無法移動鏡子的位置，一樣建議在門口掛上簾子阻擋。

相關文章：家居風水｜鏡子照到睡床易惹爛桃花 6大擺放禁忌觸犯易招惹衰運（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

4. 浴廁不清潔無法「正常代謝」

我們每天都一定會使用的廁所，對於風水學來說是家中「代謝」的重要角色，所以要明亮、整潔，不要堆放雜物，且格局不能過於窄小以免穢氣久聚不散。浴廁建議一定要有對外窗（或其他通風設備），空氣不流通濕氣就會聚集，漫散至整個房子影響健康。如果你以上那些格局方位都有顧到，卻讓廁所潮濕髒亂臭氣薰天，那也是枉然啦！

5. 這些東西別放，擺植物最好

一般來說風水會建議你不要在浴廁中擺利器、招財物或曬衣服──利器屬於「煞氣加陰氣」不利於健康，招財物擺在浴廁有點奇怪、也會減弱該器物的能量，曬衣服則容易使衣物沾染穢氣。想要開運，最好還是擺放植物盆栽。以五行的觀點來說，浴廁屬水、植物屬木，栽種土培的黃金葛、虎尾蘭、心葉蔓綠絨等都能達到「水生木」的效果，這些植物相對來說也比較好種，養在浴廁內就能輕鬆美化空間！

相關文章：風水｜雪櫃擺錯位隨時窮到燶！6個破財禁忌你要知 對門易遇財劫（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 2

相關文章：招財風水｜日網盤點三大客廳禁忌 全家福定期更換 空樽都唔放得（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 2

延伸閱讀：

臥室風水5大禁忌！天花板「燈射床」易有血光之災，「樑壓床」身體容易出現病痛！

租屋族看過來！「套房風水」要注意這5點，「開門見廁」晦氣直撲而來，床尾對門「沖床煞」這樣做來化解！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】