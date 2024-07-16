特朗普副手萬斯是「牆頭草」：曾撰暢銷書、稱侵侵為美國希特拉？

7月15日，共和黨全國代表大會（RNC）一連四日在威斯康星州最大城市密爾沃基市（Milwaukee）召開。日前遇刺後無大礙的特朗普（Donald Trump）在黨代表點名支持而正式獲得共和黨總統候選人提名的同時，也宣布了以39歲的俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）為其副總統候選人。



對於許多人來說，萬斯的名字或許有點陌生，究竟他是何方神聖，能夠一躍成為特朗普的副手？



現年38歲的萬斯，出身自俄亥俄州（Ohio）南部貧困家庭。幼年家境貧窮的他，高中畢業後即投入軍旅，曾參加過伊拉克戰爭，退役返國就讀當地大學，再進入耶魯大學法學院，畢業後加入創投界。

2016年，萬斯出版了他的回憶錄《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis），書中描述了他在俄亥俄州的工人階級城鎮密德城（Middletown）的成長經歷，以及中西部鄉下人、勞工階層的種種社會經濟問題。該著作推出後受到全國關注和正面迴響。由於書中描寫的城鎮成為美國鐵鏽帶工業衰退的象徵，故也是了解「特朗普現象」的必讀本。

其成功翻身的故事激勵不少美國年輕世代，2022年，他投身角逐聯邦參議員，獲得特朗普支持，成為當時中期選舉少有由特朗普提拔而勝選的人物，其勝出更成為一時話題。

萬斯過去曾多次罵特朗普，又稱他為「美國希特拉」。(Reuters)

由痛恨到成為副手 美利堅政壇「牆頭草」？

2016 年，萬斯在宣傳他的書時向一位電台主持人說：「我無法忍受特朗普，因為我認為他是一個徹頭徹尾的騙子，正在剝削一些人。 」萬斯還喜歡那些稱特朗普犯下「連環性侵犯」的推文，稱他為「美國最令人憎恨、最邪惡、最愚蠢的名人之一」，並嚴厲批評特朗普對2017 年弗吉尼亞州夏綠蒂鎮（Charlottesville）致命的白人民族主義集會的反應。

但到了 2020 年，萬斯完全接受了特朗普，他在選舉後表示，他投票給了特朗普。翌年，他向霍士新聞表示：「我確實說過那些批評的話，我對此感到遺憾，我也後悔對這個人的看法是錯誤的。」

從自詡「絕不支持特朗普的人」（never Trumper），且曾公開罵過特朗普「白癡」（idiot）、「缺德」（reprehensible），甚至曾將這位前總統比喻為「美國希特拉」，變成現在成為忠實的特朗普派，萬斯或許是特朗普核心圈非比尋常的人物，而他的轉變也引發民主黨甚至部分共和黨人質疑他不過是投機份子。

在副總統人選公布後，美國總統拜登（Joe Biden）隨即在社群平台X上發文諷刺萬斯立場前後矛盾，過去大談勞工，現在卻可以和特朗普一起談及要為中產階級家庭加稅，並為富人減稅。

不過，特朗普的幕僚指出，萬斯的政治理念與特朗普不謀而合，均結合了孤立主義和經濟民粹主義，惟這也與共和黨內的守舊派份子產生矛盾。而據被萬斯稱為導師的懷俄明州（Wyoming）共和黨參議員巴拉索（John Barrasso）稱，萬斯是因為看到特朗普任內為國家所帶來的成功而對其有所改觀；而萬斯公開反對美國援助烏克蘭，也是保守派特朗普支持者所樂見的。

有分析指，萬斯的背景出身或有助提升特朗普在「鐵鏽地帶」的聲譽。(Reuters)

或有助提升特朗普在「鐵鏽地帶」的名聲

由於特朗普只能再做一任，若當選總統，副手搭檔4年後有機會扶正，共和黨內不少人躍躍欲試，商界出身的北達科他州長柏根（Doug Burgum）與古巴移民之子、佛羅里達州參議員盧比奧（Marco Rubio）傳出有意角逐。其中萬斯和盧比奧均曾抨擊過特朗普。

特朗普表示，他是經過長時間慎重考慮，最終認定萬斯是最適合的副手人選，包括考慮了他的學歷和經歷，又提到萬斯曾為陸戰隊成員，其著作《絕望者之歌》讚許了勤奮的美國人。此外，特朗普又指，這位80後在科技和金融領域相當成功，他現在投入競選將造福美國的勞工和農場主，以及持續捍衛美國憲法，與美軍站在一起；認為他會全力讓美國再偉大一次。

有輿論認為，選擇有經驗的副手才望衝選票，如今特朗普遇襲後聲勢大漲，副手經驗或許已是其次。有分析也指，在取決於少數搖擺州選民的總統大選中，萬斯的背景出身可能有助於提升特朗普在「鐵鏽地帶」（Rust Belt ，泛指自1980年代起工業衰退的一片地區）的聲譽，惟其保守觀點可能讓溫和派選民望之卻步。