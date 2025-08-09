特朗普加徵39%關稅　「瑞士產業或要被夷為平地」

當地時間8月6日，瑞士總統凱勒–祖特爾（Karin Keller-Sutter）在社交平台X上發佈了一組照片，展示她與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）微笑着握手的場景。這一幕看起來「充滿希望」，凱勒–祖特爾宣佈與魯比奧討論了雙邊合作和關稅的問題，似乎有助於瑞士避免高額關稅。



但事態最終沒有想瑞士期望的那樣發展，凱勒–祖特爾的美國之行空手而歸，未能與美國達成任何協定。這使得瑞士陷入了尷尬的處境：該國從美國的長期盟友變成了美國總統特朗普（Donald Trump）眼中的「棄子」，輸美商品從當地時間8月7日起面臨39%的關稅。

「瑞士對美國的出口業務可能被徹底摧毀。」美國《紐約時報》8月7日發文稱，瑞士商業團體已發出警告，特朗普徵收的高額關稅可能使瑞士鐘錶、工業機械、朱古力和乳酪等依賴對美出口的產業面臨「滅頂之災」。

瑞士總統凱勒–祖特爾（Karin Keller-Sutter）的美國之行空手而歸，未能與美國達成任何協定。(Reuters)

瑞士奢侈手錶品牌百年靈（Breitling）的行政總裁科恩（Georges Kern）表示，該公司在美國的庫存足夠維持約三個月，「我們需要評估漲價，不僅在美國，也要在全球範圍內漲價，以平衡關稅成本。」他表示，公司將討論與零售夥伴分擔成本，包括接受更低的利潤率。

如果美國對瑞士商品的關稅長期維持在39%，百年靈將考慮削減成本並減少在美國的投資。科恩希望兩國能夠在未來幾周內達成貿易協定，他表示，瑞士公司「能夠並且將會為與特朗普總統達成解決方案貢獻力量，以解決他的擔憂」。

工業針織機械製造商Steiger Textil的行政總裁邦萬（Pierre-Yves Bonvin）將關稅形容為「海嘯」。他表示，瑞士政府此前讓企業相信，瑞士最高將面臨15%關稅，這是可以承受的。但現在39%的關稅水準讓他懷疑，公司是否還值得在美國銷售產品。

特朗普徵收的高額關稅，可能對瑞士鐘錶、工業機械等依賴對美出口的產業，造成十分嚴重的影響。(Reuters)

另一個問題在於，Steiger Textil公司70%出口面向德國公司，這些買家中有許多原本計畫在美國建立工廠以避免特朗普的關稅。由於美國要求對轉運貨物徵收新關稅，這些客戶將機器運往美國時可能仍需支付高額關稅。

一家瑞士精密切削工具製造商表示，由於公司無法承受39%關稅，也無法將漲價全部轉嫁給美國製造業客戶，該公司將立即裁減在美國僅有10人的小規模團隊。這家公司的行政總裁匿名告訴《紐約時報》，在美業務前景黯淡，推動他作出了這一決定。

代表瑞士工程和技術行業的瑞士機械、電氣與金屬業協會（Swissmem）在一份聲明中表示：「最壞的情況已成為現實。如果這一過重的關稅負擔維持下去，瑞士技術行業對美國的出口業務將被徹底摧毀。」

瑞士官員正努力理解該國是如何從美國的長期盟友轉變成特朗普眼中的「棄子」。(Reuters)

瑞士官員正努力理解該國是如何從美國的長期盟友轉變成特朗普眼中的「棄子」。凱勒–祖特爾7日返回瑞士後，瑞士聯邦委員會立即召開了一次緊急會議，商討進一步談判的策略方向。

在會後新聞發佈會上，凱勒–祖特爾表示，瑞士官員將「繼續與華盛頓討論」，並已「優化」了瑞士的提案，但未透露具體細節。她強調，瑞士希望與美國達成降低關稅的協議，「但不會不惜一切代價」。

瑞士聯邦副主席兼經濟、教育和研究部部長帕姆蘭（Guy Parmelin）在發佈會上警告稱，高關稅稅率以及關稅是否會降低的不確定性，將嚴重打擊瑞士各個行業。他表示，為防止瑞士經濟面臨「大規模裁員」前景，政府將延長一項允許企業讓員工待崗的休假計畫。

美國關稅所帶來的危機，讓瑞士國內再次作出反思：是繼續保持對歐盟的獨立地位，還是加入歐盟集團以抵禦來自美國的衝擊？(Reuters)

這場危機重新點燃瑞士國內長期存在的戰略辯論：是繼續保持對歐盟的獨立地位，還是加入歐盟集團以抵禦來自美國的衝擊。作為與特朗普協議的一部分，歐盟面臨15%關稅，低於瑞士面臨的關稅水準。

瑞士社會民主黨成員一直呼籲政府推動與歐洲的融合。今年6月，瑞士已朝這一方向邁出一步，瑞士政府批准了與歐盟達成的一攬子協定，旨在簡化雙邊貿易關係。

報導稱，瑞士政府目前重點是讓談判重回正軌。瑞士官員此前認為，通過強調羅氏製藥、諾華集團等瑞士公司的在美投資，他們可以說服美國政府，促成降低關稅的協議。他們相信，這將為凱勒-祖特爾與特朗普的通電話鋪平道路。

然而，事情並沒有像瑞士政府想像得那樣發展。特朗普5日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時，對凱勒–祖特爾表示不滿：「這位女士很好，但她根本不願意聆聽。」特朗普強調，關稅稅率與美國對瑞士巨額貿易逆差有關。

瑞士人口僅900萬，但瑞士官員表示，瑞士企業按人均計算的對美投資超過任何其他國家。圖為瑞士蘇黎世。(Getty)

一名熟悉談判的美國官員向《紐約時報》透露，對特朗普而言，最大的問題是減少美國對瑞士近400億美元的貿易逆差。特朗普認為，瑞士在解決這一問題上做得還不夠。

瑞士人口僅900萬，但瑞士官員表示，瑞士企業按人均計算的對美投資超過任何其他國家。該國最近取消除農產品外所有商品的進口稅，因此幾乎所有美國商品都在瑞士享受零關稅待遇。瑞士官員解釋稱，貿易逆差中的四分之三來自在瑞士冶煉廠提煉的金條和金磚，這類商品並不面臨關稅。

分析人士認為，瑞士在討論官員們所稱「更有吸引力的提議」時仍有一些選擇。例如，特朗普希望各國降低增值稅等非關稅壁壘，他還對美國農產品面臨的高關稅感到不滿。然而，即使瑞士政府以特朗普感興趣的方式解決這些問題，特朗普也不太可能在貿易逆差縮小之前降低關稅。

瑞士經濟高度依賴國際市場，美國是其重要的交易夥伴，2024年兩國貿易額達884億美元，瑞士對美出口商品總值達609億美元。瑞士海關資料顯示，2024年，美國佔瑞士商品出口總額的18.6%。瑞士對美主要出口商品包括藥品、手錶、機械、咖啡膠囊、乳酪和朱古力。

瑞士商業協會警告稱，39%的關稅實施後，數萬個瑞士工作崗位將面臨風險。瑞士蘇黎世聯邦理工學院經濟學家格斯巴赫（Hans Gersbach）估計，如果關稅長期實施，可能導致瑞士未來一年的國內生產總值（GDP）損失0.3%至0.6%。

