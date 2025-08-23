糧食危機威脅全球多地：香港紅十字會發起「饑．路茫茫」行動

當我們步入超級市場，各式各樣的食品琳瑯滿目。然而在世界某些角落，食用油、麵粉等基本食物卻是難以觸及的奢侈品。在氣候變化、衝突頻繁等因素驅使下，糧食不足已成為長期人道危機。現時，飢餓問題正威脅著全球超過6.7億人，當中逾3億人處於嚴重糧食不足困境。

在加沙地帶、蘇丹、南蘇丹、海地及馬里等，糧食不足問題尤其普遍，嚴重影響著婦女和兒童健康。香港紅十字會懇切呼籲大眾關注此威脅全球的人道危機，幫助弱勢社群走出困境。



圖、文：香港紅十字會國際及賑災服務

氣候變化加劇糧食危機：基本食物成奢侈品

極端天氣是糧食危機的主因之一，乾旱與洪水等災害嚴重影響農作物及牲畜，導致糧食供應系統受壓。以阿富汗為例，近年經常遭到極端暴雨侵襲，2024年洪災已損毀全國逾6萬英畝農田，重創國民生計支柱——農業，物價攀升進一步加劇糧食危機。

紅十字國際委員會人員早前在當地進行前線行動，親身了解民眾困境。哈希姆——三名孩子的父親說道：「如果入冬之前得不到援助，我們家裡肯定會有人熬不過去。」在此之前，哈希姆已經連續三天買不到足夠家人果腹的麵包。

一位有六名孩子的阿富汗媽媽納菲薩因食物不足而上街乞討：「我們沒有油和麵粉，家裡甚麼都沒有。我每天都上街乞討，但連20阿富汗尼（約0.2美元）都討不到，因為這裡乞丐太多了。鄰居給我們食物就吃，不給就餓著。有時孩子們去酒店撿剩飯，但並非每天都能成功。」

紅十字國際委員會向緬甸的農民提供種子、農具、有機肥料、現金補助，並組織培訓計劃，以幫助他們提高農業生產力和發展可持續的生計方式。（香港紅十會提供）

數據顯示，阿富汗去年約有290萬名五歲以下兒童罹患急性營養不良。危機不斷惡化，不少人被迫吃食物殘渣或撿垃圾來避免挨餓。寡婦和孤兒是受影響最嚴重的人群之一，往往一天都吃不上一頓像樣的飯。

阿富汗邊境回流潮：民眾缺乏基本生活所需

除了受自然災害影響，長達四十年的武裝衝突同樣使阿富汗社區資源不堪負荷。不少民眾曾因國內經濟不穩而遷移到鄰國巴基斯坦或伊朗，但卻因法律環境變化、經濟形勢惡化，以及地區緊張局勢加劇等因素，最終選擇回到阿富汗。

阿富汗紅新月會向當地農戶發放農具，以提高他們的耕作效率及農作物的產量。(紅十字會提供)

自2025年1月以來，阿富汗西部伊斯蘭堡口岸已接收逾180萬名從伊朗返回阿富汗的人民，大部份人曾在鄰國長期居留，抵達家鄉時已筋疲力竭，面臨食物、食水和住所短缺的困境。人口遷移無疑加劇了國內的糧食及人道危機。為此，阿富汗紅新月會在邊境地區為有需要人士提供關鍵人道服務，包括派發食物、潔淨飲用水及提供醫療援助。目前紅新月會每天在伊斯蘭堡

和馬利克口岸分發共約7,500份熱餐，以解民眾燃眉之急。

紅十字會助農民增強韌性 攜手應對人道挑戰

應對氣候變化及持續衝突帶來的人道挑戰，紅十字會始終致力提升社區韌性。我們相信，強化社區防禦災害的能力，是化解人道危機的關鍵。國際紅十字會於阿富汗推動社區能力建設項目，涵蓋基層醫療、食水衞生、生計支援、災害預防及寡婦援助等領域，為民眾建立防災基礎。

面對2024年旱季的嚴峻考驗，紅十字國際委員會向逾5萬名農戶發放現金補助，用於購置種子、化肥及農具，不少家庭藉此恢覆耕作，在復修的土地上重新播種。與此同時，亦同步為農民提供技術培訓，指導他們掌握氣候變化的耕作方法。這些措施有效提升農業韌性，既幫助保障糧食生產，亦為可持續生計奠定基礎。

尼日爾紅十字會向面臨糧食危機人士提供現金援助，讓他們能夠更靈活、有尊嚴地解決基本糧食所需。（香港紅十字會提供）

推動零飢餓運動 支援多地社區

為應對全球糧食危機挑戰，國際紅十字會正積極推動「零飢餓運動」，期望在2030年或之前支援15個國家中共6,000萬名弱勢人士，幫助他們實現糧食安全及增強他們的韌性。國際紅十字會一直通過短期和長期干預措施支援受影響社區，包括提供緊急食品援助、支持社區廚房、提供現金援助和食品券、提供社區諮詢及職業培訓等，多管齊下，增強社區韌性，從源頭預防營養不良問題。

為響應「零飢餓運動」，香港紅十字會正發起「饑．路茫茫」行動。我們呼籲公眾集結力量及善款，攜手幫助世界各地的脆弱無助群體走出飢餓困境，以保護他們的生命及尊嚴。詳情請參考： https://s.redcross.org.hk/25TEHJ_9575 。

關於香港紅十字會國際及賑災服務：



全球的紅十字會及紅新月會積極應對不斷發生的人道危難，為受水災、風災、寒流、山火、旱災及糧食危機等影響的人士提供人道救援，協助流徙人士恢復正常生活，及提升高危群體適應氣候變化的能力。香港紅十字會至今已撥款超過3,200萬港元，支持埃塞俄比亞、肯尼亞、尼日利亞、巴基斯坦、索馬里、南蘇丹和敍利亞等地糧食及生計的需要，亦曾派員前往埃塞俄比亞，支持國際紅十字會應對旱災和糧食危機的救援行動。

