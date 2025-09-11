梅鐸家族「繼承之戰」落幕　長子掌權後的傳媒帝國會愈加保守？

根據當地時間9月8日達成的一項和解協議，梅鐸（Rupert Murdoch）長子拉克蘭（Lachlan Murdoch）將接管他的傳媒帝國，另外3名較年長的子女將平分33億美元的資產。自上世紀50年代進入傳媒行業，梅鐸在70多年間一手打造了新聞集團、霍士公司等橫跨全球的媒體集團，操控着美英主流保守派輿論，把一眾西方政客玩弄於鼓掌間。

有關繼承問題的新進展，為這場家族內鬥畫上了句號，也決定了「梅鐸帝國」未來意識形態的走向。拉克蘭被公認為梅鐸年長子女中最保守的一位，甚至比他父親更勝一籌。在梅鐸看來，拉克蘭的掌權將確保其保守派傾向得以延續。



接班人博弈

梅鐸家族的繼承紛爭可追溯至1999年。那一年，68歲的梅鐸與第二任妻子安娜離婚，迎娶第三任妻子鄧文迪，並為避免日後的家產紛爭而同意設立不可撤銷的梅鐸信託基金。

當時，梅鐸接班人的問題懸而未決。

根據約定，梅鐸與第一任妻子所生的女兒、現年67歲的長女普魯登斯，以及梅鐸與安娜所生的3個孩子——57歲的次女伊利沙伯、54歲的長子拉克蘭、52歲的次子詹姆斯，將在梅鐸去世後平分其傳媒帝國的控股權，而梅鐸無權過問誰將掌管公司。

梅鐸與兒子拉克蘭(Lachlan，左) 和詹姆斯(James，右) 抵達聖布萊德教堂(St Bride's Church) 參加慶祝梅鐸與前超模霍爾(Jerry Hall) 婚禮的儀式時合影留念，婚禮於2016 年3月5日在英國倫敦舉行。(Reuters)

梅鐸和鄧文迪結婚後，兩人很快有了女兒格蕾絲和克洛伊。梅鐸想把她們納入家族信託，於是他和四名年長的孩子進行了曠日持久的談判。

最終，四名子女同意將兩個妹妹納入信託，六人都有權平分財產。區別在於，四名年長的子女擁有投票權，兩個小女兒只有受益權，不能參與公司決策。

梅鐸曾在2006年的一次採訪中表示：「如果我明天被車撞了，他們四個（年長子女）就得決定誰來領導他們。」

該信託定於2030年到期，目前持有新聞集團和福克斯公司約40%的有投票權的股份。

即使設立了信託，梅鐸家族仍然沒能免於在繼承問題上陷入紛爭。信託成立時，拉克蘭在澳洲經營着自己的公司，他因為和父親在一系列決策中存在分歧而選擇離開，伊利沙伯此時也退出了家族企業，專注於打造自己的唱片公司。

這樣一來，詹姆斯一度成為接班的熱門人選。但2010年的一場變故改變了這種格局。

當時，梅鐸旗下的《世界新聞報》被曝多年來系統性竊聽英國王室、政要和其他公眾人物的電話。這一醜聞導致《世界新聞報》關閉，多名高管因此辭職，並引來法律訴訟和多宗調查，對梅鐸的公司造成了巨大打擊。

在收拾殘局的過程中，梅鐸將新聞集團一分為二，公司旗下的電影和電視業務被剝離出來，成立了一家名為21世紀福克斯的新公司。

與此同時，拉克蘭被父親從澳洲召回，協助管理兩家公司，而詹姆斯的職位被降到了哥哥之下。

2019年7月11日，傳媒大亨梅鐸的長子拉克蘭在美國愛達荷州出席活動。（Reuters）

在外界看來，梅鐸對拉克蘭一直有着特別的偏愛，不僅因為他是長子，繼承了父親對報業的熱愛和冒險精神，更重要的一點在於，拉克蘭和梅鐸一樣，政治立場保守，詹姆斯則偏向自由派。

此外，詹姆斯的妻子嘉芙蓮是一名氣候活動家，也是福克斯新聞的批評者，並經常發表政治言論，讓梅鐸非常不滿。

隨着特朗普的上台，拉克蘭和詹姆斯在政治上的分歧愈發明顯。詹姆斯一直直言不諱地批評家族企業的政治傾向，尤其是在氣候變化問題以及其對特朗普的支持上。據澳媒報道，詹姆斯在2024年美國大選中支持民主黨候選人賀錦麗。

2019年，梅鐸將21世紀霍士以710億美元的價格賣給了迪士尼。隨着電影製片業務的剝離，梅鐸得以專注於新聞業。而詹姆斯也不願再為父親和哥哥效力，他嘲諷道，那不過是「美國政治項目」。

梅鐸的最後一筆交易

2023年11月，梅鐸卸任新聞集團和霍士公司董事長，拉克蘭如願接棒。但家族信託成了兩人心頭的一根刺。

英國《金融時報》2023年初曾報道稱，詹姆斯「幾乎肯定」會在父親去世後發動一次家族政變。

「拉克蘭將被排除，就是這麼簡單。」一名接近詹姆斯的消息人士說。

拉克蘭希望爭取姐姐伊利沙伯的支持，但後者反應冷淡。拉克蘭曾表示，梅鐸即將從公司董事會退休，屆時請伊利沙伯接替父親的位置。但後者拒絕了這個提議。

拉克蘭後來回憶道，伊利沙伯明確表示自己不喜歡福克斯新聞，擔心和它扯上關係會損害自己製作公司的前景。

另一邊，梅鐸和拉克蘭謀劃着修改家族信託，他們的目標是，剝奪普魯登斯、伊利沙伯和詹姆斯對家族企業的影響力。

2018年9月5日，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）和長子拉克蘭（Lachlan Murdoch）觀看2018年美國網球公開賽（US Open）。（Getty）

此前設立的家族信託無法撤銷，但也留了「後手」，其中一項條款明確，只要梅鐸完全以受益人最佳利益為出發點，他就有權對信託進行調整。

正是這一條款，讓梅鐸看到了將公司控制權集中到拉克蘭手中的希望。

2023年12月初，年逾90的梅鐸飛往倫敦看望她的兩個大女兒普魯登斯和伊利沙伯，他此行的目的正是為了說服她們同意變更信託，讓拉克蘭掌權。梅鐸覺得，和女兒溝通會比和詹姆斯溝通更順利。

《紐約時報》形容，這是梅鐸此生的最後一筆交易，也是最重要的一筆交易。據報道，梅鐸將此命名為「家庭和諧計劃」。

在面對大女兒普魯登斯時，梅鐸照着事先準備的發言稿讀道：「這些公司是我的遺產……我一生都在為它們投入心血。」他不忘強調這些公司是英語世界中的「保守派聲音守護者」。

「我愛我的每一個孩子，我對拉克蘭的支持並不意味着否定其他人，」梅鐸開始進入正題，「但這些公司需要一位明確的領導者，而拉克蘭就是那位領導者。」

這番話讓普魯登斯感到震驚，而隨後趕來的伊利沙伯對父親說：「你完全剝奪了我和我兄弟姐妹的權利。你把我們家搞得支離破碎。」

普魯登斯、伊利沙伯和詹姆斯立刻對修改信託提出異議，並且和父親針鋒相對，一場持續近兩年的家族法律大戰就此開始。

期間梅鐸和子女對簿公堂，並且敗訴，法院認為他試圖對其信託進行的修改「居心不良」，駁回其請求。

直到2025年9月8日，這場紛爭終於落下帷幕。根據當天宣佈的一項協議，拉克蘭將接管父親留下的媒體資產，他會控制一個新信託的所有投票權，該信託將持有霍士公司和新聞集團的大量股份。鄧文迪的兩個女兒也被納入這一信託。

根據協議，普魯登斯、伊利沙伯和詹姆斯放棄對現有信託的索求權，他們將各自分得約11億美元，此外，還被禁止購買霍士公司和新聞集團的股票。

更保守的傳媒帝國？

出生於澳洲的梅鐸由經營家族報紙起家，60年代至70年進軍英國和美國媒體。1996年在美國創立霍士新聞頻道，打破自由派長期壟斷的電視新聞市場，他自認是「英語世界的保守聲音捍衛者」。

多年來，梅鐸把利用媒體權力操縱政治玩得爐火純青。

《紐約時報》曾評論稱，「全世界沒有幾個普通公民具有可以與他相提並論的國際影響力」。梅鐸旗下的媒體助力特朗普當選、變相導致英國脫歐，他還被指控多次參與澳洲政府更迭。澳洲前總理陸克文多次指名道姓批評梅鐸是「民主制度的最大毒瘤」。

圖為2016年6月25日，當時還是共和黨總統候選人的特朗普與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）交談。（Reuters）

梅鐸沒能打入的一個媒體市場，是中國。2013年10月，梅鐸出清鳳凰衛視的股份，2014年1月初又賣掉了其所持近一半的星空傳媒股份。一些評論人士稱，這是梅鐸的傳媒帝國全面退出中文市場的信號。

在涉華議題上，梅鐸旗下遍佈西方各國的媒體網絡，多次被曝光製造反華假新聞，成為西方反華輿論背後的最大黑手。2020年，陸克文曾發文指控梅鐸媒體集團，為了幫助特朗普連任而大肆炒作針對中國的新冠疫情陰謀論。

梅鐸擁有的媒體不僅包括《太陽報》、《紐約郵報》等小報，還有《泰晤士報》《華爾街日報》等大報，以及霍斯、天空等熱門電視網。

隨着梅鐸逐漸淡出公司業務，他旗下的媒體會走向何方？

據報道，拉克蘭曾在曼哈頓三一學校、馬薩諸塞州菲利普斯安多佛學院等精英私立學校接受教育，後來進入普林斯頓大學學習哲學。在三一學校就讀期間，拉克蘭加入了「保守派社團」，據稱該社團成立的目的是為了「應對校園內政治意識形態明顯失衡」。

拉克蘭很少公開就政治發表評論。美國媒體分析稱，梅鐸選擇他，是因為兩人擁有相同的保守派立場，兩人在許多觀點上高度一致，甚至，拉克蘭比梅鐸更具意識形態色彩。

美國《人物》雜誌此前援引消息人士的話說，拉克蘭「比他的父親更保守」，而且「喜歡掌控一切」，他甚至可能「按照自己的行事風格讓福克斯變得更保守」。

「魯珀特（梅鐸）畢生致力於打造強大的媒體集團，現在他已經實現了自己的目標，即在他死後，這個帝國將以現有的形式繼續下去。」澳洲《悉尼先驅晨報》寫道。

本文獲《觀察者網》授權轉載

