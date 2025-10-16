中國嚴管稀土引爆中美科技核戰？數據揭「工業維他命」控國際命脈

繼中國商務部宣布收緊稀土出口引來美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對華加徵100%關稅威脅後，這一目前主要由中國出口的物質，成功爆紅引發外界關注。稀土究竟有多神秘？除了與工業關係密切被譽為「工業維他命」外，稀土又如何牽動中美關係？



「幾近無所不在」，但何謂稀土？

稀土元素（rare-earth element，REE，又稱稀土金屬，簡稱稀土）是指包括元素週期表中由鑭系元素和鈧與釔共同組成的17種金屬元素，因具有獨特的磁、電、光學特性和穩定的化學性質，被廣泛應用於電子、通信、航空、軍事、環保、醫療等眾多領域，大到美國的F-35戰機，小至飛機座椅、AirPods等無處不在。

稀土主要可根據原子量分成重稀土和輕稀土兩類，雖然名稱帶有「稀」字，但並非稀少。事實上，世界各國均蘊藏含有稀土元素的礦石，只因在地殼中分布較為分散以及難以提取而被稱為「稀土」。

2025年10月14日，位於北京的中國地質博物館展出氟碳鈰礦（bastnaesite）樣本，氟碳鈰礦是一種用於稀土工業提取鈰（cerium）、鑭（lanthanum）和釹（neodymium）等元素的礦物。（Reuters）

根據美國地質調查局（USGS）年度報告，單計中國在去年就已生產27萬噸稀土，佔全球產量的69.2%；而美國產量僅有4.5萬噸，佔比11.5%，排名第二。此外，中國還是世界上預測稀土儲量最多的國家，達4400萬噸，遠超排名第二巴西的2100萬噸。

中國已掌控全球逾9成加工產能

稀土主要存在於礦石和各種氧化物之中，而想要稀土發揮功效，加工就是其中的關鍵。圍繞稀土而延伸的產業鏈應運而生，其中開採含有稀土的礦石屬上游產業，中國主要從內蒙古的白雲鄂博礦區與四川省西部的礦區等開採稀土礦石。

對礦石作進一步的加工，例如萃取與精煉則是中遊產業；稀土磁鐵則是稀土在下游產業的主要應用，例如由中國生產全球逾90%的釹鐵硼（NdFeB）磁鐵是電動車、無人機與國防相關的核心零件，就連在Apple的藍芽耳機Airpods中都有應用——通過磁性以開關充電倉，並且驅動耳機喇叭。

稀土產業新聞網「稀土交易所」（Rare Earth Exchanges,REEx）分析指出，中國稀土產業歷經約40年發展，在稀土加工方面的優勢遠超西方，掌控世界上9成以上的加工產能。

中國因環保目的在加工配額上對稀土的加工做出限制，不過配額近年快速增加，例如去年較2018年的萃取、精煉的配額都接近翻倍。

環保因素、價格優勢下的現狀

除了配額提升之外，中國近年對外出口稀土的貿易額都上升，儘管在2023年10月因爲北京限制出口，而降低至當月的3.7萬美元（28.76萬港元）出口額。

稀土在加工時會釋放出有毒物質，污染水體、土壤與空氣，還具有高能耗與碳排放的缺點，這多少解釋了注重環保的西方各國為何在這方面與中國存在較大差距的原因。另一個主要原因則在於，中國出口的稀土較其他國家具有價格上的優勢。

英國天空新聞（Sky News）引述基準礦產情報公司（Benchmark Mineral Intelligence）數據指，中國在今年前5個月中，經加工後出口的鏑（Dysprosium）與鉽（Terbium）每公斤的成本價較歐洲低3倍。

因此，中國憑藉其在技術與價格方面的優勢，使西方國家在稀土產業上對華依賴。

非中國應對美國關稅的「萬能牌」？

然而，在經濟不確定性日益增加的背景下，稀土並非中國應對美國關稅的「萬能牌」。儘管西方國家與中國之間存在差距，但《華爾街日報》引述專家觀點指出，如果美國加快發展本國稀土產業，理論上可在3年內大幅降低對中國稀土的依賴。