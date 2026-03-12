Swag Gap是什麼？TikTok大熱的戀愛哲學　穿衣品味也要門當戶對

富人創造審美，普通人只在乎生活，真把品味當件事的，大概只有身處滑坡的中產。



作者：阿珂可 編輯：渣渣郡

你可能經常在網上看到這樣的鋭評：合照裏的女生好辣好美，旁邊的男的也是個男的。當時大家肯定是在開玩笑，但現在酷不酷這件事兒，被外網的時尚博主們正式納入了擇偶標準。他們正振臂高呼：千萬不要和土狗談戀愛。

「時尚差距」話題下，最熱門的影片之一是@daishagutierrez的表態。她認為不能和有時尚差距的人做朋友，因為他們「終將會變成一個試圖成為你的神經病」。（tiktok@daishagutierrez）

「Swag Gap」話題引起熱議 愈來愈多人看「時尚差距」決定是否拍拖：

時尚差距

最近的TikTok上正在風靡一個流行詞——Swag Gap。它可以被直譯為「時尚差距」。簡單來說，就是把中國人講究門當戶對的那套標準，搬到了親密關係雙方的穿搭上。支持者認為，土人和潮人之間有着一道隔離帶，所以絕對不能談戀愛。

在這個話題下，最熱門的影片之一便是@daishagutierrez的表態。她認為：甚至都不能和有時尚差距的人做朋友，因為他們「終將會變成一個試圖成為你的神經病」。很快這條影片已經獲讚超30萬。而評論區幾乎一邊倒地表示支持。

這樣的社交話題，很快掀起了一波賽博世界的「品味篩查」。時尚是非常主觀的東西，但從篩查規則的搭配項來看卻做到了天下大同：比如，黑色短袖和灰色衛褲是最底端的存在，墨鏡和過膝靴則是最保險的通行證之一。如果當事人足夠自信，瑜伽褲和露臍上衣也是綠燈單品。

在更多時候，這種標準更加簡單粗暴，總結成一句話就是：時尚不一定是奢侈品，而奢侈品一定是時尚。要是出鏡的單品上帶了某些大牌的Logo，那麼你將絲滑通過網友們的考察。

就像某些熱門影片的bgm唱的那樣：「拜託……他又沒有巴黎世家（Balenciaga）、沒有Superme、也沒有Rick Owens……」TikToker@kelply_在自己影片中便抱怨了上次他約會的女生穿的衣服：一雙巨破的空軍一號，Shein（類似拼多多的快時尚電商）上面買的首飾以及Adidas的帽衫和大褲衩子。最後，Kelply 憤怒地對着鏡頭表示：

她是一個好女孩，但我再也不會聯繫她了，因為我不想委屈腳上的小Rick Owens。

在連着刷了幾天後，我發現這些影片有一個統一的模板：什麼觀點其實根本不重要，主要是對自己的欣賞。

博主們往往只是把簡單的幾句話放在屏幕上，然後穿着光鮮在後面扭來扭去，表示自己是更酷的那一方。比起站隊吶喊的力度，大家的自戀成分更高：無論正方反方，他們都在暗暗表達自己很「飛」、太酷了、別人配不上。TikToker@itsalmondmilkhunni在影片裏說：

我才不要那種關係呢，當我打扮得又酷又時髦走在前面時，一想到我對象在後面看起來亂七八糟……真的無法忍受。

經過社交媒體的加温後，Swag Gap在短短幾天內衝上熱搜，引發了社媒上的重大討論。誇張的是，它甚至已經代替年齡差，成為一些年輕人心中最不可接受的感情條約。有的博主已經將時尚差距標榜為自己「最大的恐懼」。在流傳的過程中，更有極端者把這種差距和年齡、教育、道德等原則性標準，並列為戀愛關係中必須考察的幾個部分。

這些支持者們覺得，Swag Gap太對了。他們給出的理由如下：如果時尚差距過大，那個比較時尚的總有一天會被拉低段位，而水平低的一方遲早會因為「沒有安全感」從而毀掉這段關係。保守點說，差距總會導致有一方開始比較。這樣發展下去，兩人在最後都會退縮、壓抑，甚至互相攻擊。所以，規避時尚差距，也是在規避後期的一切壞果。TikToker @isaduffyy在影片中回憶道：

我開始意識到，這可能為什麼我之前每個約會都一團糟。正是我們之間的穿衣風格差距太大了，他們就會不由自主地嫉妒我。

反對者則認為，時尚本來就沒什麼好壞，怎麼都不應該用它區分人。每個人身上都有很酷的地方，不該用它進行等級區分。單單通過衣服來篩選社交，這個標準聽起來也太嚴苛了。所以也有不少人開始在評論區中反對Swag Gap的出現。

酷愛嬉皮士風格的時尚博主@Jessica Raiola就說，自己的男友特樸實，像個「典型的20多歲的滑板少年」。平日裏就喜歡點鴨舌帽、復古樂隊T恤以及各種灰色的Vans鞋。不過在Jessica看來，這點風格差別根本不是什麼問題，畢竟男友已經盡力了。「我覺得每個人穿的每件衣服裏都有很酷的東西，」她在BBC的採訪中表示。

目前在這個話題中，最有代表性的情侶可能是Justin Bieber和Hailey Bieber。如果你不了解這倆人，從下面這張圖也能看出來兩個人的時尚程度差距：一個精緻到頭髮絲，一個看起來連帽子都不會戴，腳上還穿着洞洞鞋。

Justin Bieber和Hailey Bieber的時尚程度差距。（Facebook@malagasylittlemom）

人們的不滿不只停留在衣服表面，他們更覺得這段關係是「有毒的」。因為這不單單是衣着的問題，作為藝人，他們自身的商業價值也正處於失衡狀態：Hailey創立的Rhode正在成為世界上最值錢的美妝品牌之一；而Justin的音樂事業直到早前的專輯發布前，都似乎一直沒什麼起色。

在情侶的合照中，男性似乎總是看起來沒有女性精緻，這其實也是潛藏的權力失衡。穿衣差距可能是父權制遺存的特權，更可能是對女性的不尊重。近日來，西方的媒體經常批判社會對男性的着裝要求太寬鬆。比如，一些歐美娛樂圈的男明星們總是被允許穿着灰色帽衫出席重要活動，並美名其曰這是「個性」。

福布斯的作者@Mark Travers也認為，時尚差距可以被作為親密關係的評判標準，底層邏輯是：權力是親密關係中的核心要素。他認為，這種意識往往決定了兩個人之間誰更容易佔上風、誰更有話語權。更重要的是，它會影響雙方對自己和對彼此的看法。只不過，這種權力並不會直接表現出來。

無論你對Swag gap引爆的一系列輿情持怎樣的觀點，但我們都清楚，「以貌取人」的現象其實一直算不新。這波熱潮更新鮮的點在於，在過去，即便普遍存在人們嘲笑他人穿搭的現象，也很少有人敢明晃晃地把它用作人群的隔離牆。

現在的轉變從表面上來看是一種矯情的起號方式，而它之所以能演變成全網流行的話題，必然迎合了一種普遍存在的情緒：它重新印證了審美是權力的體現，更是階級的內化。

背後的手

同樣的事在全球各地發生，中國亦是如此。在國內的社交平台，越來越多的人開始重視審美這件事的作用，甚至有不少人認為談戀愛一定要跟審美高的人談。雖然這體現了人們對更有趣伴侶的想象，但同時也意味着一種更隱秘篩選手法的流行。

審美的考察看上去很抽象、很懸浮，但其實這比直白地問個人財產情況要嚴苛、殘酷得多了。每當我們聊起審美的時候，聊的是什麼呢？簡單來說，我們聊的是這個人的見識與經歷。

雖然從政治正確的角度來說，時尚沒有等級，但對於這件事本身的認知一定是有差異的。比如，在高中時期你或許覺得穿上一雙帥氣潮鞋，就能踏入校園潮人的行列了；但當長大了，踏入社會之後，你再看小時候的帥照，或許就會覺得當時的穿搭太尷尬了，既沒有考慮色彩、也沒有考慮風格，實在太幼稚了。

審美就是由無數這種認知組成的，它們影響着生活方式，構建着自我情趣，這些觀念是由幼時的成長經歷和家庭背景共同構成的。在這件事上，人和人的差距不是買一件爆款就能拉齊的，因為不同生活環境下的人有不同語言，這種耳濡目染幾乎很難通過後天努力再補回來。因此，當人們關注戀愛對象的審美時，考察的從來不僅僅是品位，而是他的家境和階級。這就像考察第一學歷一樣嚴酷——因為你根本無法改變。

你千萬別懷疑這件事的效力，因為早有無數社會學家說過：你覺得什麼好看，什麼就是你的階層。最直白的論述，可能出現在皮埃爾·布迪厄著作《區隔：判斷力的社會批判》之中，他認為：

時尚這個概念是隔離階級的標誌。

人們對藝術、音樂、服飾、食物等事物的喜好不是個人意識，是階級的濃縮物。而中產階級，正是這場遊戲中最具活力的群體。

Swag gap話題的熱鬧，恰好重新印證了布迪厄的理論。仔細觀察參與這些話題的用戶，可以輕易概括出一個通用畫像：參與討論的人可能大多數都是家境優渥、消費水平處於中上層的Z世代。至少他們有足夠多的時間關注社媒動向，也不用擔心食物、居住等基本生存問題。

為什麼這個群體在有關品位的話題中表現突出呢？因為他們一方面雄心勃勃地想要更上一層樓，所以需要不斷模仿；另一方面又需要通過它來錨定自己「不是普通人」的位置。因此，從某種意義而言，當這一群體特意強調自己品位不凡的時候，就越是社會震盪的時刻。

就像現在，他們在鏡頭前的姿態透露出兩種心境：不是張揚地想要證明自己還能更進一步，就是充滿焦慮、害怕跌落。從數據來看，今天特意強調品位這件事的人們，並非是雄心勃勃，而更多是身陷焦慮。

在目前這個全球經濟萎靡的時刻，年輕人在感情中越來越在乎錢了。英國第二大銀行巴克萊銀行的最新研究顯示，有超過三分之一的Z世代認為，在錢這件事上的意見不合會讓他們想分手。而16%的人已經這麼做了。這也導致，近八成的Z世代認為尋找一個擁有相似財務目標的伴侶非常重要，比同期參與調查的X世代高出了8%。

同時，人們對品位的看重，或許也是因為越來越多的人意識到，個人努力換來好生活的可能遠不及繼承家產這件事。2024年的一項調查顯示，美國千禧一代（28～43歲的人，即1980年-1995年生人）在金融危機中長大，整體住房擁有率較低，薪資低，工作不穩定。不過疫情後的美國聯準會調查發現，美國40歲以下人群家庭的財富比疫情前大漲49%，這一數字是自1989年開始調研這一數據以來，最猛烈的增長。

面對這一數字，美國一些經濟學家卻認為這個數字背後，掩藏着更大的危機。千禧世代在35歲時擁有的財富平均比他們的父輩在同一年齡時少30%。但是排名前10%的千禧世代，比同齡嬰兒潮世代的財富高出20%。這意味着千禧一代的財富很可能是通過遺產繼承獲得的暴增。

瑞士銀行的一項報告也從側面印證了這種猜想，在去年產生的所有新億萬富翁中，通過繼承遺產成為新富翁的數量，首次超過白手起家的數量。經濟學家預計，從現在到2045年，會有84萬億美元（約合653萬億港元）的財富從父輩轉移到千禧一代手裏，隨着時間推移，家長漸長，而財富轉移也會逐漸加速。

一邊是經濟衰退掙錢，生存成本正變得越來越高；另一邊家庭資產變得愈發重要。在這樣的狀況下，面對婚姻——這種普通人最重要的決策，更嚴格地通過品位考察伴侶，自然成了一種必然。製造品位是富人的生活方式，追捧品位是中產的安慰劑，但對於更多民眾，這兩個字永遠無法填飽肚子。

當然，追求更高的審美和更好的生活從來不是一件該被指責的事。只是在這個經濟萎靡的時刻，追逐開始褪去了浪漫的外衣，露出殘忍的獠牙。以至於在短影片主宰的媒體，博主們在流量的溺愛下把對品位的追求演變成了一場生殖隔離。明知其殘忍，但仍有人會在第一次約會中告訴對方：

我們不合適，只是因為你穿得太醜了。

但不合適真的只是美醜這麼簡單嗎？或許最重要的，是經濟。

